Comerciantes y vecinos piden trasladar una zona de carga y descarga

Vecinos y comerciantes, con el apoyo de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas y Suministros de Hostelería (Adisabes), han solicitado al Ayuntamiento de Málaga el cambio de sitio de la zona de carga y descarga, de la actual acera de la plaza de la Merced próxima a la calle Granada al lateral de la plaza frente a la calle Madre de Dios.

«Sufrimos la invisibilidad de los negocios, ruidos, cajas de por medio, un sinfín de problemas», resume Agustín, uno de los comerciantes afectados, que señala que está barajando no abrir su negocio por las mañanas, para que no coincida con el periodo de carga y descarga (de 8 de la mañana a 2 de la tarde), aunque precisa que este horario no se cumple y la carga y descarga comienza mucho antes de ese horario y suele terminar después.

Como destaca otro comerciante, ya hay propietarios de tiendas que abren directamente por la tarde, mientras que otra comerciante resalta los problemas de ruido y la presencia de cajas en las aceras, «a veces, taponando el negocio».

El gerente de Adisabes, José Villodres, dijo estar «totalmente de acuerdo con la reivindicación» y recordó que durante las últimas obras de la calle Álamos, los camiones y furgonetas tuvieron una zona de carga y descarga temporal en el lateral frente a la calle Madre de Dios, en la zona más pegada a la plaza y la experiencia fue más que satisfactoria: «Ha sido una delicia porque podíamos estar 15 ó 16 camiones sin molestar a nadie, cuando donde estamos, molestamos a todos».

El gerente de los distribuidores pidió al Ayuntamiento que busque una solución, «porque cosas más difíciles se han hecho».

El mes pasado, vecinos, comerciantes y el gerente de Adisabes se reunieron con varios responsables municipales que no aportaron una solución.

Ayer, el director del Distrito Centro, Francisco Cantos, explicó a La Opinión que el lateral que piden estos colectivos «es un paso peatonal, tiene bolardos y si se quitan lo tienes tomado por los coches», aparte de que la «configuración urbanística» del entorno no contempla la zona de carga y descarga. «La Gerencia de Urbanismo tendría que ver si con respecto a la normativa se podría resolver; es difícil que eso ocurra», comentó.