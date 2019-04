Diario de un malagueño en Ártico (día 24): En el Puerto de Illullisat

Han sido siete días de aislamiento en Qaanaaq. Por fin la tormenta de nieve que ha azotodo a diario, haciendo imposible el despegue de mi avión, he podido viajar hasta Illullisat. He volado a través de la base aérea de Thule. Después de un tiempo endiablado, ha sido premiado con unos días espectaculares en Illullisat. Igual de fríos, pero con el cielo despejado, lo que me ha permitido disfrutar de unas vistas espectaculares y disfrutar de un viaje hasta la Bahía de Disko.

Icebergs del tamaño de la Catedral de flotan a mi alrededor y también he hecho un time lapse de la entrada del Irena Ártica entrando al puerto de Ilulissat. Lo comparto con vosotros, ahora que estoy más cerca de volver a Málaga. Si todo sale bien, embarcaré mañana con dirección a Copenhague. Después de un mes de hielo, me apetece un espeto y una cerveza. No nos llevemos a engaños.

*Manuel Calvo es un malagueño de 52 años y uno de los exploradores españoles con más experiencia en el Ártico. Los perros son su segunda gran pasión y en esta quinta edición del Desafío Ártico quiere recorrer más de 400 kilómetros sobre los mares helados, con la única ayuda de estos animales y un trineo como los que utilizan los inuit desde siglos atrás. Compartirá durante las próximas semanas para La Opinión de Málaga sus experiencias y este diario se irá nutriendo de reflexiones e imágenes de uno de los lugares más recónditos del planeta. Manuel Calvo es el responsable institucional de Tiendanimal y de Tiendanimal Educa.