eWoman, el éxito en clave femenina

Las cinco ponentes contaron con 15 minutos para exponer su experiencia

Más de un centenar de personas asistieron ayer a la última edición de eWoman, organizada por La Opinión de Málaga. Es un encuentro centrado en fomentar la visibilidad de la mujer en cualquier ámbito laboral, sobre todo en el terreno digital, a través del testimonio de cinco mujeres que han alcanzado el éxito profesional.

La directora de la empresa Fiixit, que elabora férulas en 3D que sustituyen a la escayola tradicional, Raquel Serrano; la directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Soledad Díaz; la fundadora de Oncobelleza, Raquel Alguacil; la deportista y empresaria al frente de Lidertec, Xisela Aranda, y la exregatista olímpica y presidenta de la Fundación Ecomar, Theresa Zabell, fueron las ponentes de esta nueva edición de eWoman, una jornada organizada por Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, CaixaBank, la Cámara de Comercio, la Universidad de Málaga, Cerveza Victoria y La Liga.

Tras una breve intervención de la teniente alcalde de Economía Productiva y Turismo en el Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo, que destacó la idea de «no renunciéis a vuestros sueños», y la técnico en creación de empresas, comercio y proyectos en la Cámara de Comercio de Málaga, Sonia Jurado, que animó a los asistentes a usar los servicios públicos para cumplir los sueños y conseguir lo que cada uno quiera, la jornada arrancó con Xisela Aranda, empresaria al frente de Lidertec y ganadora de siete títulos de España absolutos de squash y representando a la selección Española en más de 20 ocasiones. Su intervención se centró en detallar cómo los valores que se encuentran en el deporte son aplicables al ámbito profesional y a cualquier parcela de nuestra vida, sosteniéndose en tres pilares fundamentales: propósito, control sobre cómo responder a todo aquello que sucede y equipo, por los múltiples beneficios que aporta caminar acompañado.

Con ponencias de 15 minutos, la segunda intervención fue la de Raquel Serrano, la directora de Fiixit, quien aseguró haber recibido muchos 'no' en su vida, pero transformarlos dio lugar a tener su propia empresa en la actualidad. Todo comenzó con los obstáculos que encontró para hacer un prototipo en 3D para su proyecto fin de carrera; los elevados precios le llevaron a comprarse su primera impresora 3D, una idea más rentable que supuso el punto de partida para, más tarde, al no encontrar trabajo, apostar por sustituir las escayolas de siempre con férulas 3D. Una idea que llegó tras una cena con su pareja y que le ha adentrado en el mundo de la ortopedia, con las dificultades que ha habido en el camino para realizar prototipos de máscaras, férulas para tratar rotura de tendones, o fundas cosméticas para pacientes diabéticos que han perdido parte de los dedos del pie o para obtener licencias.

La directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), Soledad Díaz, aprovechó su intervención para exponer los aspectos que intervienen en el desarrollo empresarial de una persona. Aspectos como el entorno, cuánto puede influir o no, depende de la persona, saber aprovechar los «trampolines» como son las ventajas que puede haber en la vida personal y las que ofrecen las instituciones públicas y privadas, la creación de una identidad digital, fomentar el networking o la inversión que requiere emprender, son algunas de los temas que abordó en su presentación.

Raquel Alguacil, fundadora de Oncobelleza, una tienda online centrada en productos de dermoestética y textil para el paciente oncológico, expuso como a raíz de la enfermedad surgió la creación de este proyecto que lleva de manera simultánea con su trabajo como personal shopper en Tevisto.com. Asegura que los sueños se pueden cumplir siempre que se tenga el objetivo claro, sin prisas, con perseverancia e ilusión.

Tras unos minutos para reponer fuerzas, la última ponente fue la exregatista olímpica dos veces medalla de Oro y presidenta de la Fundación Ecomar, Theresa Zabell. «Tengo un currículum plagado de éxitos pero también tengo objetivos que no he cumplido», sentenció, en alusión a los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, a los que no pudo asistir a pesar de ser campeona de España. Tener un sueño, realizar sacrificios, formar equipo, tener una estrategia y contar con la suerte de tu lado son las claves que le han llevado al éxito y que asegura que son aplicables a todos los campos.

Antes de entregar los premios de esta edición eWoman, hubo una actividad de coaching en la que participaron todos los presentes y con la que se llevaron «un regalo» en forma de aprendizaje.

Para culminar, la entrega de premios eWoman 2019 galardonó a María Eugenia García, de MenteLista, en la categoría de Negocio Online, Ana Pérez, de Aertec, por su trayectoria profesional by CaixaBank y Tamara Jiménez, jugadora de la Fundación Málaga CF al mérito deportivo by La Liga. La edición fue clausurada por la delegada de Igualdad de la UMA, Isabel Jiménez, quien invitó a los presentes a ser un agente activo para que seamos felices.