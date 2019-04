El PP trunca el intento de De la Torre de poner de número 2 al alcalde de Estepona

El alcalde Francisco de la Torre ha confirmado que ofreció al actual alcalde de Estepona, José María García Urbano, ir como número dos de la candidatura del PP por Málaga capital a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. De la Torre ha asegurado que "hubiera sido bueno" y lo ha justificado mirando a los intereses de la ciudad y al deseo de buscar lo mejor, "pero no ha podido ser". "Me he planteado y me plantearé siempre aquello que sea mejor para la ciudad, no para mí, para la ciudad; desde el punto de vista de su presente y su futuro", aseguró.

La operación, que se fraguó durante el mes de marzo, ha quedado abortada por la dirección del PP que se ha sentido molesta, dado que De la Torre planteó directamente el asunto al secretario general del PP, Teodoro García Egea, eludiendo a las direcciones de Málaga y Andalucía, que han sido las que finalmente han desbaratado las pretensiones de De la Torre. Al respecto el alcalde ha dicho que la manera de hacerlo "es lo de menos", pero añadiendo que a la hora de confeccionar una lista "las cosas deben ir lo mas consensuadas posibles" entre el candidato y el partido. "Podría haber puesto condiciones a mi presencia como candidato, pero lo he descartado", insistió.

La propuesta de De la Torre a su homólogo en Estepona, del que ha resaltado "las cualidades que le adornan y la eficacia de su trabajo", deja entrever las dificultades que está encontrado el alcalde para formar una candidatura de peso de cara al 26 de mayo y, especialmente su necesidad de buscar un "delfín" que sea su sustituto cuando el se marche. Sobre la búsqueda de ese número dos ha señalado que "quedan días, asegurando que hay "otras personas magníficas". Incluso, se ha atrevido a predecir que la lista final, que salga, será "la mejor".

A De la Torre le queda poco tiempo para confeccionar junto con el partido la la lista con la que concurrirá a las elecciones de mayo. Las candidaturas deben estar elaboradas el 22 de abril.