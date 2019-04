La fertilidad masculina cae en picado por el estrés y el sedentarismo

El atraso del momento de la gestación se suma a los factores determinantes

Los problemas de fertilidad entre parejas ya no sólo es cuestión de mujeres. En los últimos años, la calidad del semen ha caído considerablemente y esto es un hecho que muchas clínicas de reproducción asistida en Málaga afirman, ya no sólo porque cada vez son más los hombres que asisten a ellas con problemas de esterilidad, sino porque está aumentando la dificultad de encontrar donantes masculinos que cumplan los parámetros de exigencia para ser apto y formar parte de estas intervenciones de fertilidad. «Uno de los campos que más evidencia este cambio de carácter en el esperma son los bancos de donación de semen. En nuestro caso, en cuestión de diez años se han reducido de forma contundente los hombres que se consideran aptos para realizar estas donaciones, llegando a rechazar a 85 de cada 100 donantes», explica Claudio Álvarez, director médico de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg de Málaga. Estas cifras, que suponen entorno al 14% de los varones, se ven reducidas a pesar de que el perfil de hombres que acuden a donar sigue siendo el mismo: jóvenes que aparentemente no tienen ningún problema de salud.



Menos exigentes

La Organización Mundial de la Salud es la encargada de establecer los baremos para medir la calidad del semen, los cuales determinan que en condiciones normales se debe alcanzar los 15 millones de espermatozoides, una cantidad que en los años 80 se situaba en los 50 millones por mililitro. Para Álvarez esto viene ligado a que «lo que se ha ido viendo desde las últimas décadas es que esa curva de normalidad en los hombres ha variado haciendo que los parámetros hayan bajado también. Entonces al comparar los datos de ahora con los de hace treinta años, se puede ver que algo ha cambiado y está cambiando». Es aquí donde se comienza a valorar los factores que pueden explicarlo como por ejemplo, los hábitos de vida.

Para evaluar esta calidad, los especialistas se centran en la cantidad de espermatozoides, su morfología y la movilidad de estos. Cuanto mayor concentración hay de esta célula reproductora, más posibilidades de que un óvulo sea fecundado. «A pesar de que sólo sea necesario uno para completar el proceso reproductivo, la realidad es esa disminución, por lo que hace que las probabilidades se sitúen por debajo de lo que se considera normal», señala el doctor Enrique Pérez de la Blanca, jefe de servicio de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud de la capital malagueña. Esta tendencia se ve influenciada por muchos factores estrechamente liados con el estilo de vida, la contaminación y la edad del varón. «El empeoramiento los hábitos alimenticios, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, la falta de relaciones sexuales o un estilo de vida sedentario son agentes culminantes en esa calidad. En este último caso, un aspecto curioso e importante es el tiempo que se permanece sentado, ya que este aumenta la temperatura de las bolsas testiculares y ello, perjudica al semen», destaca Pérez de la Blanca. Tampoco hay que dejar de prestar atención a la edad del hombre, ya que no sólo el envejecimiento como tal les afecta, sino que las enfermedades que son crónicas y que dependen del paso del tiempo, repercuten de una mayor forma.

Cada vez se sabe aún más qué papel juegan estos problemas en los disrruptores endrocrinos y el transporte de las hormonas en el organismo. Aquí se sitúan los problemas relacionados con la alimentación. «Ahora mismo tenemos muchos items que pueden alterar al semen, pero entre ellos la alimentación es clave, ya que somos lo que comemos y lo que no. En los varones, este hecho reduce los resultados para terminar siendo padres. Y aquí ,el sobrepeso o la obesidad se puede asociar al principal motivo de muchos de los casos de infertilidad y pérdida de la calidad», explica Ana Isabel Salazar, especialista en medicina reproductiva y directora de la Clínica IVI en Málaga.

Respecto a los problemas que afectan a la fertilidad de los hombres, el bajo recuento de espermatozoides, la escasa movilidad o la alteración en la morfología de este son los que encabezan el ranking. Los problemas de morfología de estas células también suponen una causa de esterilidad que en los últimos años está incrementando el número de consultas sobre estos temas. Esto está haciendo que las clínicas asistenciales comiencen a centrar sus servicios no sólo en la mujer, sino en el propio varón. «Cada vez más se está potenciando la consulta de Urología, ya que la demanda está aumentando. La valoración por parte de este especialista dentro del protocolo es esencial de cara al ciclo reproductivo e incluso para diagnosticar cualquier otro tipo de enfermedad», señala Salazar.

Cada vez son más las clínicas que imponen un enfoque multidisciplinar para enfrentarse al problema de la esterilidad y el proceso reproductivo al que frecuentemente se someten las parejas españolas. «Es importante aclarar que ahora nos enfrentamos a una cuestión en la que los casos no sólo están centrados en la mujer, sino en ambos, por lo que es importante abarcar los estudios desde ambas perspectivas y estar atentos a las dos realidades, la femenina y la masculina», señala la especialista.



Tendencia al alza

Lo que a menudo se preguntan muchas parejas al comenzar un proceso de reproducción es si pueden hacer algo para mejorar la fertilidad de ambos a medida que avanza el tratamiento. Cómo revertir un seminograma a positivo, recuperar la carga de espermatozoides o lo más importante, su calidad son muchos de los puntos que intentan abarcar. Como en todos los temas relacionados con la salud y como han destacado estos especialistas, el estilo de tiene mucho que ver con la fertilidad del hombre. En algunos casos, se puede actuar para minimizar los riesgos o dificultades que en un futuro puedan encontrarse al buscar el deseado embarazo.

«Frente a casos en los que no se confirma esa esterilidad irreversible, se les recomienda cambios de hábitos como medidas generales en los que el ejercicio físico moderado tome mayor protagonismo, se suspendan inmediatamente los tóxicos como el tabaco, el alcohol y las drogas y por supuesto,, se mejore la alimentación». Una dieta mediterránea en la que abunden las frutas y verduras, aportará al organismo vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, entre otras muchas sustancias que son ideales no sólo para la fertilidad sino para llevar una vida sana.