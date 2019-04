Bomberos tuvo que desalojar ayer una de las tribunas en la plaza de la Marina

Este domingo, el inicio de la Semana Santa comenzó con mal pie. Uno de los primeros problemas que surgieron durante la jornada de ayer fue el retraso en el montaje de las tribunas, especialmente las situadas en Molina Larios, las cuales no se terminaron de ensamblar hasta bien entrada la tarde. A esa demora, se le sumaron incidencias como la ocurrida en la plataforma de tribunas situadas justo en la Plaza de la Marina, enfrente del edificio de la Diputación. Según ha informado Mario Cortés, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, los abonados situados en esta grada tuvieron que ser desalojados alrededor de las seis de la tarde del día de ayer, debido a la rotura de una de las ruedas interiores.

"Al notificarse la incidencia, se desplazó al lugar el arquitecto encargado para evaluar si esa rotura suponía un riesgo para la tribuna". En el momento de la revisión de la estructura y por seguridad, se procedió al un desalojo momentáneo de las personas que estaban en ella, para posteriormente agregar unas tablas que solucionaron el problema provisionalmente. A lo largo de la mañana de este lunes, los operarios procederán a soldar y reparar completamente la pieza.



Accidente

Las nueva organización de tribunas y sillas también ocasionó varios contratiempos relacionados con la seguridad de los abonados en localizaciones concretas. Muchas fueron las quejas relacionadas con los huecos entre las escaleras y las gradas, la accesibilidad o la poca visibilidad de algunas zonas cuando se fue el sol. Esta última, fue lo que provocó la caída de un transeúnte entre la primera y segunda tribuna de la Plaza de la Marina, donde por la falta de visibilidad cayó al suelo lesionándose la cara tras chocar con uno de los bordillos. El hombre tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia y protección civil que rondaban por la zona.

A las quejas por seguridad, le acompañaron también el descontrol en el acceso de las nuevas zonas de sillas situadas en la Alameda Principal. La falta de vallas y dispositivo policial hicieron que el comienzo de la jornada fuera algo caótico, ya que público sin abono accedía a la zona para sentarse en las sillas, aunque a medida que transcurrió el domingo se fue estabilizando y reorganizando el desorden.

Tras todo lo ocurrido ayer, la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías se ha reunido este lunes para solucionar las posibles incidencias y tomar medidas para mejorar la organización de los próximos días y hacer que estos transcurran con normalidad. "Nos hemos puesto manos a la obra para solventar todos los problemas o aspectos que tras el día de ayer son mejorables. Respecto a la accesibilidad, se dispondrá a reordenar las vallas que limitan las zonas para impedir el acceso a las sillas a las zonas que no sean abonadas, la organización de acomodadores y seguridad, así como mejorar el paso, dentro de lo posible, para que las obras no sean un impedimento, aunque no depende totalmente de nosotros", explica Pedro Ramírez, vicepresidente de la Agrupación.