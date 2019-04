IU-MpG pide un plan para subir las adopciones y evitar el sacrificio de mascotas

IU-MpG lleva una moción a la Comisión de Medio Ambiente de este lunes en la que insta al equipo de gobierno municipal a que impulse y ponga en marcha un plan estratégico municipal para fomentar las adopciones y evitar las muertes de animales con el objetivo de llegar al sacrificio cero.

También instan al equipo de gobierno a que tome las medidas oportunas para continuar mejorando la tenencia responsable de animales y a impulsar y potenciar las campañas de sensibilización e información respecto al abandono de animales y mejorar los trámites para la adopción de animales en el Centro Zoosanitario Municipal, facilitando las mismas.

«El gobierno del PP y su socio de investidura, Cs, presentaron de forma pública, en 2016, su compromiso para llegar al sacrificio cero en dos años, de forma que para finales de 2018 no se acabaría con la vida de ningún animal en el Zoosanitario», explica IU-MpG. «Sin embargo, las cifras que hemos conocido a través de la respuesta oficial a una pregunta plenaria de nuestro grupo (se adjunta), desmienten que se haya avanzando en el sacrificio cero. Así, las muertes de animales no se han reducido significativamente y en los últimos años se han realizado casi 5.000 eutanasias», aclaran. Además, al contrario de lo que sería lógico, «se ha reducido el número de adopciones, lo que demuestra que no existe un plan municipal creíble para fomentar las adopciones».

«En nuestra ciudad, entre 2015 y 2018 han sido sacrificados 2.189 perros en el Zoosanitario, frente a los 2.709 gatos. Además, se practicaron eutanasias a cinco caballos, otros tantos hurones, 68 aves y otros 20 animales de diversas especies. El procedimiento se realiza mediante inyección letal de pentobarbital sódico, la misma sustancia que se aplica en algunos lugares a personas condenadas a muerte», subraya el grupo.

«Para lograr el sacrificio cero, es esencial que se reduzca el número de abandonos y aumentar significativamente la cifra de adopciones (ahora se hacen muchas internacionales). Las adopciones de perros han caído significativamente, al menos las del Zoosanitario (también se adopta en el Refugio de la Protectora de Animales): en 2015 fueron 349, 327 en 2016, 264 en 2017 y 152 en 2018», explica la federación de izquierdas, que añade: «Parece que al llegar al final de este mandato, el sacrificio cero del que hablaban PP y Cs al principio del mandato, algo que dijeron en prensa, era sólo un eslogan y propaganda; pensaban acabar con el sacrificio cero en dos años, pero las cifras lo que demuestran es que se mantienen estables los sacrificios en el Zoosanitario. Este centro no debe ser un tanatorio de animales donde se los lleva a morir, sino un lugar para potenciar las adopciones».

Es por ello, que exigen «un plan municipal de protección animal y adopción, de forma que se evite el abandono y se potencie la adopción, de forma que se pueda llegar a un verdadero sacrificio cero y que ningún animal muera si lo podemos evitar».

Las dificultades para la tenencia de animales, el coste económico y obstáculos para procurarles cuidados, además de la irresponsabilidad de sus dueños, están empujando a una gran cantidad de ciudadanos al abandono de sus animales domésticos y, como consecuencia, existe un número considerable de sacrificios de mascotas, reflexionan.