Los patinetes, vetados durante la Semana Santa

Disminuir la velocidad hasta llegar a cero cuando entren en el Centro, bloquear el aparcamiento en esta zona o reducir la flota son algunas de las medidas que han tomado las empresas.

«Se ruega a los usuarios de los patinetes que extremen la precaución en épocas de mayor afluencia de público como en Semana Santa». La octava disposición del bando municipal sobre uso y aparcamiento de los patinetes contempla esta marcada fecha del calendario, pero el bando especial de Semana Santa, al contrario de lo que anunció el equipo de gobierno, no ha incluido nada relativo a estos vehículos.

Aun así, la normativa firmada por el alcalde, Francisco de la Torre, prohíbe bajo multa de 200 euros aparcar en las aceras y, además, la reciente consideración de estos patinetes como vehículos hace que «no puedan circular por el Centro Histórico», al igual que «los segway, bicicletas o motos», explicó el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien añadió que, por tanto, como vehículos que son tendrán las mismas restricciones que el resto en Semana Santa.

Ante este nuevo panorama, las empresas de patinetes eléctricos de uso compartido se han puesto manos a la obra. Cada una ha tomado diferentes medidas para bloquear el Centro, pero el objetivo común es el mismo: que los usuarios no estacionen ni circulen por la zona «en aras de mejorar la seguridad de los malagueños y los visitantes de la ciudad» durante estas fechas, según explicaron desde la compañía Lime. Esta empresa ya ha acotado en su app zonas de estacionamiento prohibido en el Centro, alertando de que aparcar en esta zona varias veces puede conllevar una multa o la suspensión de la cuenta. «La compañía siempre es sensible a los requerimientos del Ayuntamiento de Málaga y, de cara a la celebración de la Semana Santa, vamos a poner los medios técnicos necesarios para cumplir», aseguró Álvaro Salvat, director general de Lime España. Además, subrayó que la empresa sigue la misma línea que cuando se adaptó a las necesidades que exigía Zaragoza durante las Fiestas del Pilar y lo hizo motu proprio.

Por su parte, Bird lleva desde el viernes mostrando notificaciones a sus usuarios, explicándoles que no pueden circular ni aparcar en el Centro con el objetivo de «ser respetuosos con las tradiciones». Esta empresa estadounidense reconoce que «es una locura intentar meter patinetes estos días en el Centro». Por ello, la directora de Comunicación, Yenia Zaba, detalla que desde el 14 al 21 de abril «vamos a bloquear el Centro a través de la geolocalización».

Disminuir la velocidad

Así, si los usuarios entran a la zona bloqueada, el patinete va a ir reduciendo su velocidad progresivamente hasta quedarse totalmente parado. «Si quieres terminar el viaje la app te va a pedir que salgas de la zona bloqueada». Y es que «estos días la ciudad tendrá muchísimos visitantes y queríamos evitar cualquier tipo de problemas». Por ello aseguró que llevan meses planeando sus medidas.

También Paula Gallego, responsable de Marketing de VOI España, afirmó que «ya teníamos un plan para esto y es que se va a marcar como zona de no aparcamiento un área bastante amplia, por lo que los usuarios no van a poder terminar sus viajes allí». Normalmente, el patinete se bloquea a través de la aplicación para acabar el viaje, pero estando en el Centro los usuarios no podrán bloquear el patinete, por lo que esperan que «al no poder terminar su viaje tampoco circulen».

Por otro lado, el responsable de Wind España, Gerard Sellarès, reconoció que, aunque van a bloquear el aparcamiento en el Centro, «tecnológicamente es más difícil evitar que se circule». Por ello, además, van a reducir su flota durante Semana Santa, intensificar la información que se da a los usuarios nuevos y a los ya registrados, y controlar el Centro con personal en las calles.