La Semana Santa deja un impacto económico de 102,7 millones

Antonio Banderas valora que 238 alumnos hayan sido becados gracias a la Fundación Lágrimas y Favores.

El impacto total de gasto generado por los espectadores de la Semana Santa de Málaga fue de 102,7 millones de euros el pasado año, un 25 por ciento más que en 2016, según se extrae de un informe de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, auspiciada por la Fundación Lágrimas y Favores.

Su director, el profesor Benjamín del Alcázar, dio a conocer ayer los datos acompañado del presidente de la Fundación, Antonio Banderas, el rector, José Ángel Narváez, el alcalde, Francisco de la Torre, y la vicerrectora de Internacionalización, Susana Cabreras.

El mencionado estudio subraya que, del gasto global, 53,7 millones se corresponden con el impacto económico directo, mientras que el 48,9 por ciento es un efecto inducido en la producción de bienes y servicios.

También el director de la Cátedra hizo hincapié en que el efecto económico es aún mayor si se tiene en cuenta que estos datos se circunscriben a los siete días de la Semana Santa, dado que se siguen produciendo beneficios económicos en el resto del año.

Además, otros datos del informe se refieren al número de empleos directos que genera (1.258) o el gasto medio por visita, siendo el del residente de 45,7 euros por día; el de turistas de 90,43 euros y el de excursionistas de 46,14.

Banderas abogó por ver la Semana Santa no solo desde un aspecto religioso: «Nosotros nos hemos dirigido a los aspectos más prácticos de la Semana Santa, a los números, la investigación universitaria y eso es una herramienta que ponemos en mano de toda la gente que se dedica a esto».

Entre otras iniciativas, la colaboración entre esta entidad y la universidad ha permitido becar a 238 alumnos de la UMA desde 2010 para tener una estancia de estudios en Estados Unidos y Canadá. «La experiencia que están viviendo los jóvenes es la mía propia», dijo Banderas, añadiendo que es «salir de mi casa, del ámbito que solía moverme, salir del país, y eso te abre la mente. Es otra forma de percibir la realidad y enfrentarse a la vida. Hay algo en ello tremendamente sano».

«Para nosotros es un regalo el poder ver que esto funciona»,destacó. «Somos una fundación pequeña, pero el ámbito de las cofradías es macro, donde participa mucha gente». Así, añadió que «el valor espiritual existe pero sabíamos que podía haber algo más si pudiéramos excavar ahí dentro; y al mismo tiempo presentíamos que iba a ser contagioso en un mundo, el de las fundaciones, que no forma parte de las cofradías pero sí se mueve de forma paralela». Banderas trasladó su apuesta por la educación desde un principio: «Sabemos que una sociedad que no cuenta con la debida educación y niveles de cultura apropiados no es una sociedad sana». Asimismo, afirmó que quieren ampliar sus propios objetivos «y poder dar más». «Estoy muy cómodo trabajando con la universidad, me da seguridad».

Susana Cabrera detalló que el 59 por ciento de los estudiantes que consiguieron beca fueron mujeres. En este sentido, el rector destacó que «necesitamos que las mujeres tengan un papel mucho más importante en la universidad, pero también en los puestos de dirección. Es una realidad si queremos hacer una sociedad mucho mejor».