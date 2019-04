Díaz (Cs) pide a los ciudadanos que voten por una España "moderna y no de concepciones rancias"

El candidato número uno de Ciudadanos (Cs) por Málaga, Guillermo Díaz, ha esperado que la ciudadanía opte con su voto en las elecciones del próximo 28 de abril por la "España moderna" que plantea su formación política y no por una con "concepciones antiguas y rancias".

Así, ha indicado, en una entrevista con Europa Press, que confía en que Ciudadanos y Málaga "se sigan pareciendo tanto como se parecen; tienen una simbiosis estupenda, ambos son modernos, a ambos nos gusta la libertad".

Díaz, que se ha mostrado convencido de que Ciudadanos obtendrá más de dos diputados en estos comicios generales, superando así a el número obtenido en las anteriores elecciones; ha incidido en que da la misma credibilidad al sondeo de intención de voto del CIS "que a los posos del café".

En la que es su primera campaña como número uno, ya que en las anteriores fue el número dos, Guillermo Díaz ha manifestado que el próximo día 28 están sobre la mesa "dos modelos de Estado: la nación de naciones de Pedro Sánchez, donde los derechos dependan del código postal y no de la Constitución y el de una España unida, moderna, de ciudadanos libres e iguales de Ciudadanos".

Sobre la crispación que hay en la política española, Díaz ha indicado que gran parte de ella se debe a la "pulsión nacionalista que crispa y que surge cada equis tiempo de nuevo para intentar tensar", recordando que es algo que se ha dado en Europa siempre y que en España ha "tocado techo con el intento de golpe de Estado que ha habido en Cataluña".

El político malagueño ha subrayado que Ciudadanos es un partido que "sabe negociar" con otras formaciones: "Hemos demostrado que no tenemos problemas y que sabemos hacerlo". Así, ha añadido que en "circunstancias normales podría haberse dado con el PSOE si Pedro Sánchez no llega a pactar entrar en La Moncloa con todos los nacionalistas".

A juicio del candidato malagueño, se tiene que dar la opción de una España "de todos juntos, de un proyecto común, pero también moderna, donde las libertades individuales no se toquen".

PROYECTOS DE MÁLAGA

Respecto a los proyectos de la formación política en Málaga, el número uno de la candidatura naranja ha considerado "urgente" acometer el saneamiento integral, tachando de "vergüenza que se esté contaminando el mar y pagando multas millonarias por la dejación histórica del PP y del PSOE".

"El tema del saneamiento, y también del abastecimiento, ha sido obviado por parte de ambas fuerzas; que sólo se pondrán las pilas si un día abren el grifo y no sale agua", ha opinado, al tiempo que ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de acometer el recrecimiento del pantano de La Concepción, en Marbella, una de las zonas más húmedas de la provincia y el embalse con menor capacidad de almacenamiento.

En este sentido, ha criticado que el PP lo incluyó entre sus propuestas "sin hacer nada" y el PSOE "lo sacó del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y se me ocurren pocas cosas más importantes que el agua". También ha apostado por proteger el litoral ante los temporales, de manera que no se tenga que estar reponiendo la arena "permanentemente", de ahí que haya exigido que los 400.000 euros de la Comisión Europea para realizar un estudio sobre el mismo se ejecuten "y no se tenga que devolver el dinero".

"Si tiramos de hemeroteca, PP y PSOE llevan décadas prometiendo la protección del litoral", ha dicho, recordando que igual sucede con otra infraestructura, el tren litoral: "Han estado prometiéndolo sobre una base que no se podía construir".

Así, ha recordado que cuando se indicó que no era viable este tren "vino el ministro Iñigo de la Serna a dar explicaciones pero no las tenía; y el PSOE dijo que ellos lo harían y cuando han llegado han dicho que hay que repensarlo". "Ahora, ha empezado la campaña y qué han hecho los dos: prometer el tren litoral; les da exactamente igual", ha enfatizado.

Al respecto, la posición de Ciudadanos es atender a lo que expongan los técnicos: "Nosotros no vamos a engañar a la ciudadanía con una promesa que se base en una infraestructura que no se puede acometer. Queremos saber qué viabilidad técnica hay y según los expertos, propondremos por lo que apostamos".

Sí ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de más efectivos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recordando que si se comparan las recomendaciones de agentes de ambos cuerpos que debe haber "no se cumple en ninguna población de la provincia de Málaga". "Están totalmente desprovistos de medios", ha lamentado.

Por último, se ha referido también a la necesidad de avanzar en el proyecto para la Biblioteca Pública del Estado en San Agustín, "que es otro mantra repetido por el bipartidismo".