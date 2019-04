"Los jóvenes nos están diciendo que no van a permitir que destruyamos su futuro"

Tras seis años realizándose en Latinoamérica, donde ya se lleva a cabo en 15 ciudades, el FiiS llega por primera vez a Europa. El 26 de abril artistas socialmente involucrados como Dry Martina, Brisa Fenoy, María Peláe o El Duende Callejero; la innovación social y charlas inspiradoras se unen en el Palacio de Ferias y Congresos como broche final del Forum NESI - "Málaga es una provincia donde la innovación social está bastante arraigada. Hay muchas personas trabajando en ello", asegura Pastor

­ «Es un festival que va a cambiar el mundo. Y mientras cambias el mundo te lo vas a pasar bien». Así anima Rebeca Pastor, la directora del Festival Internacional de Innovación Social (FiiS), a acudir a este evento el próximo viernes 26 de abril en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga que quiere celebrar la innovación social, mostrar ejemplos de personas y asociaciones con soluciones con un impacto positivo en la sociedad y fomentar la colaboración para hacer ver que cambiar las cosas es una cuestión de todos, que cualquiera puede aportar su granito de arena.

¿Es la primera vez que una ciudad europea acoge el Festival Internacional de Innovación Social. ¿Por qué Málaga?

Una de las razones fundamentales es porque es una provincia donde la innovación social está bastante arraigada. Hay un montón de organizaciones, empresas, personas que están trabajando en ello. Vamos a tener más de 30 organizaciones locales entre asociaciones, empresas y emprendedores con proyectos de innovación social. Otra de las razones es que es la segunda vez que se celebra el NESI Forum, y vamos a aprovechar también ese conocimiento que va a haber aquí durante la semana para que pueda haber una interrelación entre lo que está ocurriendo a nivel local y a nivel internacional

¿En qué va a consistir el FiiS?

Tiene tres pilares fundamentales. El primero es que si queremos cambiar el mundo tenemos que pasárnoslo bien y aquí viene el primer pilar: la música a través de distintas bandas de artistas, todas socialmente muy involucradas. El otro pilar es poner en valor proyectos que se han llevado a cabo: son charlas inspiracionales que nos van a llevar a conocer proyectos que han hecho personas u organizaciones y que nos van a motivar. El tercer pilar es toda esa innovación social que hay en Málaga capital y provincia puesta allí en un mismo día para que la gente pueda interaccionar. Va a haber más de 30 organizaciones con talleres, actividades...

¿De qué temas se hablarán en las charlas?

Vamos a hablar de innovación social local, de cómo la colaboración nos lleva más lejos, hay un proyecto muy chulo que se llama Málaga más bella. Son dos asociaciones una de grafiteros y otra de artistas que se han puesto a trabajar conjuntamente para poner Málaga más bonita. Vamos a hablar también de cómo todas las personas podemos hacer que nuestro entorno y la economía cambie con pequeños actos de consumo; de alimentación ecológica; de moda ética y sostenible; vamos llamar a la acción; a tratar cómo la tecnología puede estar al servicio de las personas y el planeta; a hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: y vamos a hablar de género.

¿Qué pequeños actos puede ir introduciendo la sociedad en su día a día?

Uno de los que creo que está ya bastante metido en las casas es el reciclaje. Otro sería un consumo más responsable. Ahí metería tanto alimentación como vestimenta. Que vayamos incorporando compras sostenibles, ecológicas, éticas, que compremos local, productos con certificado ecológico, que si vamos a comprarnos una camiseta y nos vale tres euros pensemos dónde se han roto los derechos sociales y laborales, dónde ponemos nuestro dinero sería otra pregunta a incorporar.

¿Cuáles diría que son los principales desafíos a los que nos enfrentamos?

Yo creo que creemos que como personas individuales no somos capaces, no tenemos el conocimiento suficiente, cómo lo hago, por dónde empiezo, con quién cuento€ El reto para mi es saber que no estamos solos, que hay mucha gente que ya está trabajando con la que podemos colaborar. Quizás ese reto de introducir la colaboración como una forma de trabajo y de sacar nuestros proyectos adelante puede ser más que un reto una oportunidad.

¿Es posible que alcancemos un modelo social sostenible?

Sí, completamente. Creo que estamos dando los pasos adecuados, creo que cada vez hay más gente que está concienciada y simplemente tenemos que ir involucrando a más gente y el festival va a permitir, a través de este formato en el que podemos celebrar la innovación social, es llamar a la gente a que participe y a que vea que aunque no sean expertos o se dediquen a otra cosa, pueden formar parte de este cambio y que en el 2030, fecha marcada para los ODS y frenar el cambio climático, lo consigamos.

Ahora parece que el movimiento Fridays For Future, al menos, está introduciendo el cambio climático en la agenda social y política.

Sí, se está introduciendo, se está hablando. Algo muy potente es que lo haya tomado la gente joven, que simplemente nos están diciendo a los más mayores: «No vamos a dejaros que destruyáis nuestro futuro». Este movimiento va a estar en el festival: va a hablar del cambio climático, va a hacer un taller de risoterapia, y va a presentarnos su mensaje. Las iniciativas de los jóvenes tienen que ser prioritarias junto con todos los colectivos que han estado fuera del sector económico y social.

¿Cree entonces que la sociedad está más concienciada o todavía hay gente que no se plantea ciertas cosas?

Creo que cada vez hay más gente y creo que lo más importante es que como ya no es una minoría, la gente que falta por convencer va a resultar más fácil porque van a ver que cada vez es más gente la que está involucrada, va a ver más gente defendiéndolo. Quizá queda gente, pero les queda poco por incorporarse.

¿La idea es continuar haciendo el Festival en Málaga o extenderse a otras ciudades europeas?

La idea es que si sale bien y todas las partes involucradas a nivel político, institucional, así como las organizaciones y empresas, al final dicen que ha sido interesante, que tiene un impacto social y que vamos a por ello se repetiría sin ninguna duda. Pero eso lo tienen que decir las 2.000 personas que estamos esperando que vayan al evento. Si dicen «esto hay que repetirlo» evidentemente lo volveríamos a hacer.