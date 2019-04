Patricia San Román da claves para aprender a educar a los hijos y evitar malas prácticas

Educar es una de las tareas que implican más responsabilidad si no la que más, para los padres, los profesionales y debería serlo para toda la sociedad por lo que implica. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son las claves? Los interrogantes se multiplican y a ellos quiere dar respuesta el libro que ha publicado Patricia Leonor San Román, ¿Por dónde empezamos?. Una obra de conocimientos generales sobre la educación, basada en las experiencias de la autora y en su trabajo diario que no quiere ser una guía de autoayuda al uso, sino «una pieza que pretende educar al lector. Una toma de conciencia. Un aviso de las malas prácticas que se están realizando».

La necesidad de transmitir y plasmar sus propias experiencias de una forma profunda y cercana llevó a San Román a idear este libro. «A lo largo de los últimos años he observado y comprobado que las nuevas tendencias educativas han ido mermando la buena evolución y desarrollo de los niños de una manera bastante alarmante. Por ello he considerado que ya era el momento idóneo para reflexionar sobre estas cuestiones tan elementales para la educación», afirma la autora.

Su libro aborda algunas de esas malas prácticas que se están llevando a cabo en la educación actualmente. «La nueva tendencia en educación infantil, que se ofrece a las familias a modo 'pack' indivisible, genera malos hábitos a la hora de fomentar el correcto desarrollo cognitivo, social, emocional y motor de los más pequeños. Estas prácticas erróneas obstaculizan el buen desarrollo de los niños para lograr conseguir el éxito en los objetivos. Algunas de las malas prácticas en hábitos esenciales a las que hago referencia son las básicas, como el sueño, la alimentación o la autonomía emocional y física», explica.

La educación requiere de tiempo y entrega. Pero para San Román, «estar involucrados o volcados en la educación es algo bien opuesto a lo que en la actualidad está sucediendo. Estamos muy equivocados en la interpretación del sacrificio como padres. No nos equivoquemos... Darles todo lo que podemos y más en cuanto a lo material o a los medios para conseguir cosas no significa de ninguna manera que lo estemos haciendo bien. En la sociedad actual, queremos compensar lo que de verdad importa en la educación con lo que no es tan esencial».

En esta línea, la autora, titulada en Educación Infantil, advierte sobre el problema de no saber utilizar bien la gran cantidad de información disponible hoy para los padres. Además, alerta de que la sobreprotección «anula, obstaculiza, entorpece el buen desarrollo de nuestros hijos, los transforma en futuras personas dependientes y carentes de recursos».

Ser consecuente, sensato y no perder nunca el sentido común son algunos de los consejos esenciales que Patricia San Román da a la hora de educar. Su libro, editado por Punto Rojo, se presenta el miércoles 24 de abril, a las 19.30 horas, en Ámbito Cultural de El Corte Inglés.