Bancosol necesita 180.000 euros para garantizar su labor en 2019

El Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) hace un llamamiento al tejido empresarial de Málaga y pide cualquier colaboración económica para asegurar su actividad durante 2019, un año en el que tiene descubierto aún 180.000 euros para cubrir todos los gastos.

El tesorero y responsable de Relaciones Institucionales de Bancosol, Diego Vázquez, aseguró que la entidad, que reparte más de 150.000 kilos de alimentos al mes y atiende a 48.000 personas, tiene unos gastos anuales que ascienden a 480.000 euros al año, un presupuesto que no está cubierto aún al cien por cien y por ello su actividad hasta el mes de diciembre no se puede garantizar. En concreto, si no falla ninguno de los acuerdos con las entidades públicas y privadas que se han cerrado hasta el momento, Bancosol necesitaría unos 180.000 euros. Acuerdos con consistorios, la Diputación Provincial o la Fundación Unicaja son algunos de los grandes apoyos económicos de esta entidad, que reparte alimentos a través de 198 asociaciones. Sin embargo, necesitan más apoyo económico y por ello piden ayuda a los empresarios y todo aquel ciudadano que desee hacer algún donativo. «Queremos que la sociedad malagueña, particular y empresarial, se involucre en el día a día ya que nos cuesta llegar a final de año», recordó.

Asimismo, la entidad solicita un mayor número de voluntarios en su sede. Con cerca de un centenar de voluntarios, el banco de alimentos precisa más personal para sus actividades diarias. «Queremos que la gente disfrute y aquí hay muchas actividades entre las que elegir», señala Vázquez. Desde repartidor en la furgoneta, hasta tareas administrativas, como seleccionar el producto fresco, organizar los pedidos o atender a las asociaciones. Las labores a realizar en Bancosol son muy variadas y con posibilidad de escoger.

Actividades de Bancosol

Su actividad principal y por la que la sociedad les conoce es por ser la entidad encargada de repartir alimentos a través de cerca de 200 asociaciones con las que trabajan codo a codo. Sin embargo, esta no es su única labor. Hace cinco años que iniciaron un proyecto volcado en la inserción sociolaboral y desde entonces han logrado colocar a 440 personas en el mercado laboral gracias a los programas formativos que desarrollan y las más de cien empresas con las que están en contacto. «No arreglamos los problemas de todos pero desde Bancosol ponemos nuestro granito de arena para que tengan una situación más digna», sentencia Vázquez.

A su actividad sociolaboral y de reparto de alimentos se une la educativa, a través de charlas y programas que acercan a los colegios e institutos para que los menores tomen conciencia sobre el despilfarro de alimentos y revertir esa situación. «Más del 40 por ciento de los alimentos que se tiran provienen de las casas. Hay que concienciar», resume el responsable de Relaciones Institucionales, que pone a disposición de los interesados el teléfono de Bancosol 952179579 y la web www.bancosol.info. Toda ayuda es bienvenida.