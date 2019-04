Comerciantes de la calle La Unión piden la zona azul para el entorno

La Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de La Unión-Cruz de Humilladero (AECA) ha vuelto a reclamar la zona azul para el barrio, al considerar que es «imprescindible para el que se puede considerar, por número de comercios, el barrio más comercial de Málaga», declaró ayer Mario Fernández, presidente de AECA.

El responsable de la asociación recordó que tras el perjuicio causado por las obras del metro, la calle La Unión perdió unas 300 plazas de aparcamiento, un doble daño que ha dejado locales vacíos en la zona.

«Tanto vecinos como comerciantes del Palo, La Trinidad, la zona de calle Mármoles o El Perchel están satisfechísimos con la zona azul porque hay más dinamismo y da opciones a todo el mundo, cuando si quieres venir aquí, no puedes estar una hora buscando aparcamiento», argumentó.

Mario Fernández recordó que cerca de 200 comercios y alrededor de 2.000 personas firmaron por la zona azul y que el pasado 20 de septiembre, en una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre abogó por una prueba piloto de zona azul. «El alcalde decidió que se iba a poner por un tiempo prudencial de seis meses, para tomar el pulso a residentes y comerciantes y si daba buen resultado seguiría y si no, las máquinas son muy fáciles de desmontar», indicó.

Esta prueba piloto llegó a anunciarse en una nota de prensa del Ayuntamiento a comienzos de octubre: en concreto se instalarían 279 plazas de Sare en el Camino de San Rafael, la calle La Unión, y las calles Andarax, Amarguillo, Alfambra, Alagón y Antonio Martelo. Los residentes tendrían un descuento del 98% y la zona azul les costaría 20 céntimos al día o un euro a la semana. La prueba comenzaría a los pocos días y finalizaría en marzo de este año. El Sare de prueba, sin embargo, no llegó a ponerse en marcha.

Los comerciantes de AECA achacan el freno «a que no hemos tenido apoyo por parte del distrito, algo que no ha ocurrido en otros sectores de Málaga donde hay zona azul», comentó Mario Fernández, y destacó que el alcalde «tiene el compromiso con nosotros de que incluirá la instalación a prueba en el programa electoral». Por otra parte, la asociación pidió a Francisco de la Torre reuniones periódicas para conocer las necesidades de los comerciantes del barrio.

Además, la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de La Unión-Cruz de Humilladero está «totalmente en contra» del centro comercial proyectado en parte de los antiguos terrenos de Repsol. «Si para nosotros ya nos cuesta trabajo seguir adelante, ese centro comercial para nosotros supondría franquicias o subcontratas que lo que hacen es acabar con el pequeño comercio». «Málaga está a la cabeza en España de los centros comerciales, no necesitamos más», indicó el presidente. La asociación sí está a favor del «uso mixto» de los terrenos (parque, más viviendas y oficinas) pero sin área comercial alguna.

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de la Cruz del Humilladero, Teresa Porras, señaló ayer que la prueba piloto del Sare no sé llegó a hacer «porque la gran mayoría no lo quería» y el alcalde «al ver la situación y que había mucha división» decidió que no se llevara a cabo.

La concejala precisó que hay «más noes que síes» a la zona azul tanto de comerciantes como de residentes.