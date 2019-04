Sindicatos, profesores y padres se oponen al plan de refuerzo en verano de la Junta

Sindicatos, profesores y padres han mostrado su rechazo a la puesta en marcha del programa estival de refuerzo educativo y deportivo que pondrá en marcha la Consejería de Educación durante las vacaciones de verano. Un plan destinado fundamentalmente a alumnos de quinto y sexto curso de Primaria, la primera gran medida en materia educativa anunciada por el nuevo Gobierno de la Junta. Denuncian que el programa no se ha negociado con los representantes del profesorado y que se desconocen cuáles son los criterios pedagógicos en los que se fundamenta el plan.

La Consejería de Educación presentó este lunes a los sindicatos en la Mesa Sectorial (CSIF, CCOO, UGT, ANPE y Ustea) los detalles del Programa Estival de Refuerzo Educativo y Deportivo, que se desarrollará durante el mes de julio. La medida está encaminada a combatir las aún elevadas tasas de abandono escolar temprano en Andalucía.

Según indica la Junta en un comunicado, los criterios empleados para seleccionar los 234 colegios e institutos en los que se implantará este programa han sido elegidos en función de su habitabilidad, tamaño (20 aulas en el caso de los institutos y 12 en el de los colegios) y situación geográfica, para llegar al mayor número de comarcas posible, señala La viceconsejera de Educación y Deporte, y los directores generales de RRHH. Es programa es experimental y será evaluado, junto al Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los Centros Docentes Públicos de Andalucía (PROA) para que sirvan de base para el futuro Plan Plurianual de Refuerzo Educativo.

El programa se financia, en su mayor parte (10,5 millones de euros) con fondos europeos de carácter finalista y concreto, es decir, "una partida que no se puede usar para otro fin y que se podrían perder si no se utilizan para este programa", según la Consejería, que alega que de no ponerse en marcha el plan, esta inversión corría el riesgo de perderse.

Educación ha señalado que está previsto que alcance a más del 40% con necesidades de refuerzo educativo y que en quinto y sexto de Primaria este porcentaje se eleva por encima del 70%. "El PROA llega actualmente a menos del 10% de los niños que necesitan refuerzo en Primaria y Secundaria durante el curso escolar", puntualiza la Junta.

Se desarrollará en dos turnos: del 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de julio. En cada uno de ellos habrá dos grupos: Matemáticas y Lectura (para niños y niñas que hayan suspendido una asignatura que no sea inglés o más) e Inglés (para niños y niñas que hayan suspendido una asignatura que sea inglés o que hayan obtenido un 5/6 en inglés). Todos los participantes practicarán deporte.

El coste para las familias es de 15 euros por alumno y quincena, sobre un coste total de 120 euros.

Los docentes encargado de impartir este refuerzo serán funcionarios de carrera que se sumen de forma voluntaria, y que recibirán una gratificación de 30 euros a la hora. A lo largo de esta semana comenzará el plazo de inscripción en el Programa de Refuerzo, que se cerrará el 10 de mayo. La inscripción se realizará preferentemente por vía telemática. En la web de la Consejería se publicarán también el calendario y el listado de centros definitivo.

Sin embargo, este programa no convence ni a los profesores ni a los padres. Anpe ha solicitado la paralización de la medida, por ejemplo. El sindicato señala que entiende que el refuerzo educativo tiene que ser una actividad normalizada durante todo el año escolar, "y que no se está realizando correctamente porque el personal destinado a las labores de apoyo y refuerzo se pasa el curso sustituyendo ausencias y bajas de otros docentes". "Frente a esta realidad, la Consejería de Educación y Deporte pretende vendernos que los objetivos sí se van a alcanzar con diez horas de refuerzo, desarrolladas bajo las elevadísimas temperaturas propias del mes de julio, en unos centros cuya infraestructura material no es la adecuada y a los que se pretende responsabilizar de la promoción del programa, mediante la distribución de folletos a las familias".

CSIF Andalucía también ha denunciado, por su parte, la "falta" de negociación en la Mesa sectorial de Educación, así como la "ausencia de información" acerca de un plan que lamentan se vaya a poner en marcha por una "decisión unilateral de la Consejería", a la que pide "más, transparencia, diálogo, negociación y consenso". El sindicato ha criticado a través de un comunicado "la desinformación" sobre todo lo relativo a la implantación del programa y ha afirmado que "existen dudas sobre cómo va a ser el trabajo de los docentes, los sistemas de selección o la afectación del tiempo de servicio en las listas de interinos". Además, sostiene que el programa que plantea la Consejería "no puede ni es la solución real a las altas tasas de abandono escolar.

Desdel punto de vista de CSIF, para ello "es necesario un plan integral con medidas de calado como la reducción de ratios; los desdobles de grupos para algunas materias; la atención a la diversidad y los refuerzos con los recursos humanos necesarios; un aumento de plantillas en los centros; la detección precoz del alumnado con necesidades educativas específicas, y seguir en la línea de mejora de la cobertura de las bajas para que se cubran a la mayor brevedad posible".

UGT también se posiciones "radicalemtene en contra de una decisión unilateral de la Consejería de Educación y Deporte, que en ningún momento ha negociado nada con los representantes de la comunidad educativa ni con los sindicatos". De este modo, insta a la Junta a que dé marcha atrás en sus pretensiones de implantar el programa "sin haber negociado las condiciones laborales de los trabajadores, ni la selección del profesorado, ni explicar qué alumnado son merecedores del programa ni la asignación a unos centros y no a otros".