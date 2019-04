Juventudes Socialistas reparte pasquines en los que acusa de corrupción a Pomares y Porras

La cercanía de la campaña electoral para las municipales del 26 de marzo ha hecho que los partidos abran un periodo de precampaña prácticamente desde enero. En este tiempo y en sus particularidades se enmarca una campaña de Juventudes Socialistas, presentada hoy, en la que los jóvenes cachorros del PSOE van a repartir pasquines con fondo azul en los que puede leerse "La sombra de la corrupción en el Ayuntamiento de Málaga" y hay tres fotos: una del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y otra de la edil de Servicios Operativos, Teresa Porras, bajo cuyas imágenes puede leerse la palabra "investigados", en clara referencia al caso Villas del Arenal, por el que declaran ambos este jueves. Una tercera foto, en el centro del folleto, es la del alcalde, Francisco de la Torre.

Los pasquines no se están repartiendo con nocturnidad, sino que Juventudes Socialistas ha presentado esta misma su campaña a las puertas del Consistorio. "Hacemos un llamamiento a la ciudadanía a no amparar con su voto a partidos manchados por la sombra de la corrupción, como ocurre con el PP", ha dicho Rafael Moreno Pozas, secretario general de la organización.

Como recuerda su secretario general, "la juventud no puede permanecer impasible ante los casos de presunta corrupción que han estallado en este ayuntamiento, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya asumido la investigación por las supuestas irregularidades cometidas por los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares en su gestión al frente de Urbanismo".

A su juicio "resulta completamente inaceptable que De la Torre haya mantenido a estos dos ediles en las listas que presenta el PP al Ayuntamiento de Málaga, ambos en puestos de salida, lo que supone una muestra evidente de que este alcalde está amparando la corrupción, mirando para otro lado y no asumiendo los acuerdos alcanzados en el pasado Pleno de Urbanismo donde todos los grupos municipales, a excepción de los 'populares', votaron a favor de exigir al alcalde que los forzara a dimitir".

"Por ello ponemos en marcha una campaña informativa que difundiremos por diferentes puntos de la ciudad, especialmente en la Universidad de Málaga, donde pediremos a los jóvenes que castiguen la corrupción impidiendo que el único partido que ha sido condenado por financiación irregular, el Partido Popular, continúe al frente del consistorio", añade.

"Pero vamos más allá, hacemos este llamamiento no sólo a no votar a quienes han cometido presuntamente algún tipo de corrupción sino también a no hacerlo también a quienes como Ciudadanos han sostenido durante estos cuatro años el gobierno de Francisco de la Torre", expresa Moreno Pozas, que está convencido de que "en las próximas elecciones del 26 de mayo los jóvenes contribuirán con su voto a devolver la dignidad a este ayuntamiento con un gobierno socialista encabezado por Daniel Pérez".