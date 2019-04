Los visitantes internacionales tienen su punto de referencia en Welcome to UMA

La Universidad de Málaga cuenta con una oficina en el campus de Teatinos que es el punto de referencia para todos los alumnos, personal de administración y servicios, profesores e investigadores extranjeros que quieran realizar estancias en esta institución académica. El objetivo es que esta oficina, denominada Welcome to UMA aglutine a todos los visitantes internacionales, que acudirán a este punto para solucionar los trámites legales, administrativos y académicos necesarios para su estancia en la universidad.

Ubicada en el Jardín Botánico de Teatinos, Welcome to UMA ofrece a estos colectivos información en bloques según la fase de su estancia, tanto antes de llegar (acceso, matriculación, becas...) como a su llegada (viajes, traslados...). También durante su estancia (matriculación, trámites, cursos de español, seguros€) y en el momento de su marcha (tramitación de certificados, títulos y documentación para su expediente). Para desarrollar su labor, Welcome to UMA, inaugurada en abril, necesita contar con la colaboración de todos los servicios de la UMA.