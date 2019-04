Bajo el lema "A igual trabajo, igual sueldo", cientos de personas se han concentrado este jueves en la plaza de la Constitución para exigir la equiparación salarial real de policías y guardias civiles frente a los cuerpos autonómicos. En esta concentración convocada por la organización Justicia Salarial Policial, Jusapol, han sido muchas las voces que han lanzado reproches a las formaciones del PP y el PSOE. "El Gobierno no cumple su palabra y son incapaces de pensar en los cuerpos de seguridad nacionales" es uno de los mensajes con los que alzan la voz y vuelven reivindicar la vigencia de la iniciativa popular y legislativa que presentaron en el Congreso de los Diputados, poniendo en duda el compromiso del gobierno socialista con esa equiparación salarial entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta manifestación se suma a las decenas de ellas que en el último año han puesto en marcha esta organización.

Uno de los puntos claves que conforma estas quejas es el acuerdo firmado por el Ministerio del Interior y los sindicatos representativos con el que se pretendía destinar 807 millones de euros en tres años y que para Jusapol "se ha vuelto a incumplir volviéndonos a engañar y ante ello, nosotros seguimos aún esperando la prometida equiparación salarial. No es normal que un compañero con 45 años se vaya a su casa con un sueldo de 1.200 euros mientras que en otros puntos de España como Cataluña este ronde los 2.100 euros", destaca Fran Villalba, uno de los portavoces presente en la concentración.

Piden que se acuerden de los más perjudicados, es decir, "los compañeros jubilados o los cuerpos de segunda actividad y reserva" que junto al resto se beneficiarían de esa partida de 100 millones de euros prometida el pasado año o la cantidad destinada para el 2019, que suponía la misma suma. Ha sido este segundo tramo del acuerdo el que ha llevado a las organizaciones representativas de la Guardia Civil a presentar una demanda ante los tribunales también ha despertado críticas entre los sindicatos policiales que firmaron el acuerdo.

Acusan al Gobierno de no usar el dinero acordado en el propósito inicial y de no recibir ninguna respuesta por parte de este respecto a que sólo se hayan podido reenganchar al trabajo menos de un cinco por ciento de esa reserva. "Más de 13.000 compañeros entre policías y guardias civiles no han podido realizar esa incorporación y continúan con un despropósito de salario", explica Villalba. En estas peticiones, Jusapol también destaca que a pesar de que PP y PSOE les engañan y no los apoyan, todavía cuentan con el respecto de Unidos Podemos o Ciudadanos, quienes ya manifestaron el apoyo a los requerimientos de Jusapol.