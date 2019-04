Hipatia de Alejandría, Ángela Ruiz Robles, Ada Byron, Emmy Noether, Carol Shaw, Jocelyn Bell... Todas ellas, grandes matemáticas, astrófísicas, científicas, programadoras, informáticas... Entre la primera y la última hay casi siete siglos de diferencia pero comparten una tónica cómun: hicieron (y siguen haciendo) grandes aportaciones al mundo en el campo de la tecnología, por primitiva que fuese.

Algunas de ellas, como otras muchas, firmaban sus investigaciones con siglas o pseudónimos por el miedo al rechazo y a la pérdida de credibilidad por el hecho de ser mujer. Por ser del género femenino, afrontaron grandes dificultades para acceder a una universidad, para convertirse en docente y, en definitiva, para que se las tomara en serio. Mujeres brillantes, pero mujeres. Y tal brillantez relegada a las sombras ha pasado prácticamente desapercibida con el paso del tiempo, resultando invisibles para las generaciones venideras.

En España, en el curso 2017-2018, de las personas que dicieron matricularse en alguna carrera de la rama de Ingeniería y Arquitectura, tan solo un 25% fueron mujeres, según el Ministerio del Interior. Además, el Instituto de la Mujer alerta de que menos de un 15% de la población femenina se plantea estudiar una carrera STEM, un acrónimo inglés que engloba las disciplinas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Frente a este panorama, la Fundación Inspiring Girls, dedicada a aumentar la autoestima a las niñas y a romper estereotipos preconcebidos sobre las diferentes salidas profesionales, da una rotunda explicación a esas tasas tan efímeras de mujeres en el campo de las TIC con tan solo una frase. "No se puede soñar con lo que no se conoce".

"Realmente todavía falta muchísima visibilidad. Estas mujeres no están en los medios, no están en los libros del cole, no hay inventoras, exploradoras... no lo estudian, entonces no lo ven. Tampoco en las series de televisión, las mujeres no son las protagonistas", explica Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls en España.

"Las niñas y las TIC"

Con motivo del Día Internacional de las Niñas en las TIC, la Fundación Inspiring Girls ha organizado una dinámica entre estudiantes de Primaria y nueve mujeres de diferentes campos de las Tecnologías de la Información, desde el diseño digital hasta la ciberseguridad.

A lo largo de la mañana, estas niñas con entre 12 y 13 años han conversado sobre la lucha contra la delincuencia con Cristina Fernández, del Servicio de Informática de la Guardia Civil; han charlado sobre las posibilidades de una buena aplicación o una página web con la experta en usabilidad y experiencia de usuario, Ana Arjona, de ITRS Group, e incluso de desarrollo informático para grandes empresas con Dolores Villatoro, responsable de los centros de Tecnología Accenture en España.

"Pensaba ser profesora pero ahora me interesa la publicidad", asegura Carla, tras escuchar a Esperanza Olea, especialista en Marketing Digital para empresas y al frente de un equipo compuesto íntegramente por mujeres.

Al final de la jornada algunas lo tienen claro: "Me gusta diseñar en tableta gráfica", "Quiero ser bióloga y flautista", "Me llama la ciberseguridad"... Otras chicas, como Paula, fascinada por todas las charlas, no titubea al afirmar que no sabe aún lo que quiere ser.

Finalmente, ante la pregunta "¿Hay trabajos de mujeres y trabajos de hombres?", este amplio grupo de niñas se echa las manos a la cabeza. Futbolista, militar, informática... Desde luego, podrán ser cualquier cosa, pero solo que quieran ser.