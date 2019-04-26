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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Alcaucín para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. JOSE SEBASTIAN NAVERO RAMIREZ
2. EVELIN GUERRERO NAVERO
3. MARINA PEREZ LOPEZ
4. JOSE MANUEL MARTIN CALDERON
5. DANIEL CASASOLA MARTIN
6. MARIA ISABEL NUÑEZ GRANADA
7. JOSE MANUEL CAZORLA GRANADA
8. MIRELLA MUÑOZ MOLINA
9. ROSARIO DEL PILAR VEGA RAMIREZ
10. SARA QUERO LORCA
11. FRANCISCO GABRIEL LOPEZ RUIZ
SUPLENTES
1. CARMEN MARIA GALISTEO LOPEZ
2. AZAHARA VIVAR MARTIN
3. CERBU CLAUDIO VALENTIN


PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. AGATA NOEMI GONZALEZ MARTIN
2. DANIEL GABAS CAZORLA
3. JOSE ENRIQUE LUQUE MARTIN
4. MONICA MARIN MARTIN
5. ADRIAN SANTANA MOLINA
6. MARIA ROCIO SILVA MARTIN
7. GERMAN PEREZ CABELLO
8. MARIA SALUD PARDO CIFUENTES
9. ANTONIO ORTIZ GONZALEZ
10. JACINEMAXINE SUSETTE LEWINGTON
11. JOSE RAFAEL MARTIN CAZORLA
SUPLENTES
1. SILVIA GONZALEZ LOPEZ
2. DAVID SILVA MUÑOZ
3. ANA MARIA ORTIZ LOPEZ

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. MARIO JEAN BAPTIST BLANKE
2. FERNANDO CORDOBA CORDOBA
3. SARA MATES LUQUE
4. MARIA DEL ROCIO LOZANO GARCIA
5. DAVID TEJADA GARCIA
6. ALICIA LORENA MUÑOZ CAZORLA
7. CHARLOTTE VAN MELE
8. JUAN ANTONIO BARCO MORENO
9. CHRISTOPHER CLUDERAY
10. EUNICE MARY BOWLES-ROBERTS
11. JAVIER GUERRERO RUBIO
SUPLENTES
1. TERESA MONTERO DOMINGUEZ


IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)
1. DIEGO DAVID MESA
2. MARIA PURIFICACION CARO BENITEZ
3. FRANCISCA VICO LOBILLO
4. MARIA TERESA MOSTAZO BENITEZ
5. DAVID MOLINA OVIEDO
6. ANTONIO PALOMO JIMENEZ
7. DANIEL MUÑOZ VICO
8. MARIA DOLORES FORTES SEGARRA
9. FRANCISCA MORENO TOLEDO
10. ANTONIO MUÑOZ MORENO
11. ANA MARIA PASCUAL GUIRADO


PARTIDO POPULAR (PP)
1. DOMINGO LOZANO GAMEZ
2. MARIA CARMEN GUERRERO GALVEZ
3. JOSE GALVEZ LUQUE
4. BEATRIZ ROMAN ACUÑA
5. ANTONIO ALEJANDRO GUERRERO NAVERO
6. JESICA MARTIN OCON
7. FERNANDO MANUEL RAMIREZ SANTIAGO
8. MARIA DEL CARMEN ORTIZ VERDUGO
9. MARIA SOLEDAD MATEOS MARTIN
10. MARIA CLARKE
11. LAURA LUQUE LOPEZ
SUPLENTES
1. ANTONIO GUERRERO MURILLO
2. JOSE RAMON GONZALEZ RAMIREZ
3. ANTONIO GALVEZ GUERRERO
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