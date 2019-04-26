Lista electoral de Árchez para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSE FRANCISCO MUÑOZ RUIZ
2. AURELIO ZORRILLA AZUAGA
3. MARGARITA CABELLO PAYA
4. JUAN LUIS RODRIGUEZ MARTIN
5. JOSE CEBRERO MARTIN
6. FRANCISCO JAVIER MORENO MOYANO
7. EMILIO FELICIANO MARTIN MARTIN
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA DEL CARMEN MORENO CORDOBA
2. RUBEN ARIZA TRUJILLO
3. ALICIA MORENO FERNANDEZ
4. JOSE FRANCISCO NAVAS COTILLA
5. LUIS EDUARDO MARTIN MUÑOZ
6. JUAN SANTIAGO SALIDO RIOS
7. BENEDICTO PARRA LOPEZ
SUPLENTES
1. ROSA MARIA MORENO CORDOBA
2. ELLIE MAY SMITH
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. AMALIA MARIA JIMENEZ JIMENEZ
2. JOSE CARLOS ZORRILLA MORENO
3. JAIRO ZORRILLA MARTIN
4. JUDIT ROMAN JIMENEZ
5. JUAN ANTONIO ZORRILLA MOYANO
6. FRANCISCO FERNANDEZ MORENO
7. CRISTINA MORENO FERNANDEZ
SUPLENTES
1. DAVID RUIZ SALIDO
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