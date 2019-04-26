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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Árchez para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSE FRANCISCO MUÑOZ RUIZ
2. AURELIO ZORRILLA AZUAGA
3. MARGARITA CABELLO PAYA
4. JUAN LUIS RODRIGUEZ MARTIN
5. JOSE CEBRERO MARTIN
6. FRANCISCO JAVIER MORENO MOYANO
7. EMILIO FELICIANO MARTIN MARTIN

PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA DEL CARMEN MORENO CORDOBA
2. RUBEN ARIZA TRUJILLO
3. ALICIA MORENO FERNANDEZ
4. JOSE FRANCISCO NAVAS COTILLA
5. LUIS EDUARDO MARTIN MUÑOZ
6. JUAN SANTIAGO SALIDO RIOS
7. BENEDICTO PARRA LOPEZ

SUPLENTES
1. ROSA MARIA MORENO CORDOBA
2. ELLIE MAY SMITH

IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. AMALIA MARIA JIMENEZ JIMENEZ
2. JOSE CARLOS ZORRILLA MORENO
3. JAIRO ZORRILLA MARTIN
4. JUDIT ROMAN JIMENEZ
5. JUAN ANTONIO ZORRILLA MOYANO
6. FRANCISCO FERNANDEZ MORENO
7. CRISTINA MORENO FERNANDEZ

SUPLENTES
1. DAVID RUIZ SALIDO
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