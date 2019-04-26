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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Arenas para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO POPULAR (PP)
1. MANUEL RIOS SANCHEZ
2. JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ
3. JOSE ANTONIO MARTIN ORTEGA
4. JOSE PAREJA MARTIN
5. ANN ELIZABETH HEWIT
6. ANTONIO JESUS MARTIN PEREZ
7. SIMON IAN MARTIN HEWITT
8. JOSE MANUEL RIOS ORTIZ
9. MANUEL PEREZ LOPEZ

SUPLENTES
1. ALFREDO JESUS LOPEZ URBANO
2. DANIEL PAREJA GARCIA
3. MANUEL PAREJA PEREZ

IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. FRANCISCO LAUREANO MARTIN HURTADO
2. JUAN ANTONIO CORREA CORNEJO
3. CRISTINA ORTIZ GARCIA
4. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ
6. CATALINA PAREJA PAREJA
7. JOSE LUIS ORTEGA GARCIA
8. ANDREA LOPEZ CORNEJO
9. ANA MARIA RUIZ CORNEJO
9. LEOPOLDO PEÑA GARCIA

SUPLENTES
1. JUAN JOSE CORNEJO FERNANDEZ
2. JUAN SANTAMARIA PELAEZ
3. JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSE RAFAEL CORNEJO LOPEZ
2. ANGELA PEREZ MUÑOZ
3. VICTORIANO CUADRA CORNEJO
4. ROCIO GONZALEZ DIAZ
5. JOSE ANTONIO LOPEZ GARCIA
6. JORGE GARCIA PELAEZ
7. MARIA BELEN RANDO MENJIBAR
8. JOSE ANTONIO RUIZ SANTAOLALLA
9. CARMEN ARANTXA RUIZ PELAEZ

SUPLENTES
1. CARLOS JAVIER MORENO ORTIZ
2. VICTORIANO RUIZ LOBILLO
3. ANTONIO JESUS CUADRA CUADRA
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