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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Arriate para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 10:48

CANDIDATURA ARRIATEÑA INDEPENDIENTE
1. BERNARDINO GAONA LOPEZ (INDEPENDIENTE)
2. JERONIMO ROSADO VILLALBA (INDEPENDIENTE)
3. MARIA EUGENIA VAZQUEZ MARTINEZ (INDEPENDIENTE)
4. INMACULADA CABRERA BLANCO (INDEPENDIENTE)
5. PABLO ALLES ROMERO (INDEPENDIENTE)
6. MARIA DEL MAR AGUILAR LOPEZ (INDEPENDIENTE)
7. YOLANDA MORENO GARCIA (INDEPENDIENTE)
8. ELENA MARQUEZ CABRERA (INDEPENDIENTE)
9. ROSA MARIA JIMENEZ ROMERO (INDEPENDIENTE)
10. JOSE GARCIA GARCIA (INDEPENDIENTE)
11. SALVADOR CINTADO LOPEZ (INDEPENDIENTE)

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE-A)
1. MELCHOR CONDE MARIN
2. FRANCISCO JAVIER ANET RUEDA
3. NOELIA BARROSO ROSADO
4. MARIA JOSEFA MARQUEZ MARTINEZ
5. JOSE ANTONIO TORRES RIVERA
6. RAFAEL CARLOS MELGAR HIDALGO
7. CARMEN OROZCO MARIN
8. LOREDANA MERICO GONZALEZ
9. MARIA DEL MAR FERNANDEZ SERRATO
10. PEDRO CABRERA MARIN
11. BEGOÑA MORALES MARQUEZ

SUPLENTES
1. RAFAEL DAVID SANCHEZ ALVAREZ
2. EVA MORENO CORTES
3. ANA MARIA GAMAZA UQUINA
4. SERGIO BECERRA GARCIA
5. JUAN CARLOS LOPEZ VENEGAS


PODEMOS JUNTOS POR ARRIATE
1. ALEJANDRO SERRATO DELGADO
2. SALVADOR MARIN RAMIREZ
3. ALBA GARCIA RODRIGUEZ
4. ANTONIO PEREZ BECERRA
5. NAZARET MELGAR JIMENEZ (INDEPENDIENTE)
6. RAFAEL ANTONIO MARIN BECERRA (INDEPENDIENTE)
7. NURIA LOZANO ROJAS
8. JUAN MARIA GUERRERO AMAYA
9. ANA MARIA MILLAN DOMINGUEZ (INDEPENDIENTE)
10. JOSE MANUEL MARIN LOPEZ
11. MARIA DEL CARMEN MELGAR ESTEBAN (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES
1. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GUERRERO


PARTIDO POPULAR (P.P)
1. SALVADOR GAMARRO SANCHEZ
2. MARIA DEL PILAR CONDE GUERRERO
3. JOSE LUIS GALLARDO DE LA TORRE
4. PALOMA PILAR GAMARRO BAÑOS
5. ANTONIO GAMARRO SANCHEZ
6. MARIA DEL CARMEN BAÑOS NARANJO
7. SALVADOR CONDE ROPERO
8. TERESA BECERRA TORRES
9. JOSE ROSA RIVERA
10. MARIA VICTORIA FERNANDEZ CARAZO
11. RAFAELA LOURDES PASCUAL LUQUE

IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA (I.U.ANDALUCIA)
1. TERESA MARIA CINTADO CAMARA
2. DIEGO LARA ALVAREZ
3. NOEMI PIMENTEL CINTADO
4. RAFAEL HOYOS CECILIA
5. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
6. FRANCISCO GAMARRO JIMENEZ
7. NADIA PIMENTEL RAMOS
8. ROSARIO ANA PIMENTEL MARIN
9. ALEJANDRO AYALA MORENO
10. SABRINA SANCHEZ LOPEZ
11. JUAN ANTONIO MORENO SERRATO

SUPLENTES
1. CARMEN MORENO VALIENTE
2. CELIA MARIN GARCIA
3. MARIA ISABEL BENITEZ OROZCO
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