Lista electoral de Benalmádena para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. VICTORIANO NAVAS PEREZ
2. MARIA ISABEL RUIZ BURGOS
3. FRANCISCO JAVIER MARIN ALCARAZ
4. IRENE DIAZ ORTEGA
5. MANUEL ARROYO GARCIA
6. ENCARNACION CORTES GALLARDO
7. JOAQUIN JOSE VILLAZON ARAMENDI
8. MARIA DEL PILAR RAMIREZ MARQUEZ
9. JUAN CARRILLO SORIANO
10. ALICIA BEATRIZ LADDAGA DI VINCENZI
11. SERGIO JESUS TORRALVO HINOJOSA
12. ANA KAREN CARVAJAL SERRANO
13. SERGIO SILVA TORE
14. DOLORES BALBUENA GOMEZ
15. ALEJANDRO LACAL GALLARDO
16. MARIA REYES LOPEZ BILBAO
17. EDDY JOEL REYES MELO
18. MARIA CARMEN RUIZ PARADA
19. JUAN RUIZ TRUJILLO
20. MARIA AURELIA SALVAGO LUPIAÑEZ
21. JAVIER COBOS ESPEJO
22. MARIA DEL ROCIO GRACIA HERRERA
23. MANUEL POMARES ESPAÑA
24. PILAR AUXILIADORA SERRANO BOIGAS
25. JAVIER CARNERO SIERRA
SUPLENTES
1. JOSEFA GALVEZ PINTO
2. MANUEL JOSE JIMENEZ MARQUEZ
3. SUSANA LUQUE GRANADOS
4. JOSE ROMERO REPISO
5. MARIA JESUS SIRVENT RUIZ
6. JUAN JOSE JIMENEZ GAMBERO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JUAN ANTONIO LARA MARTIN
2. MARIA PRESENTACION AGUILERA CRESPILLO
3. VICTOR MANUEL GONZALEZ GARCIA
4. LUCIA YEVES LEAL
5. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DURAN
6. JUAN OLEA ZURITA
7. MARIA JOSE LARA BAUTISTA (INDEPENDIENTE)
8. LUIS MIGUEL RAMOS MORENO
9. SANDRA HILENGER NAVARRO
10. LUCIA CAMERO LARA
11. JESICA TRUJILLO CARRASCO
12. RAUL CAMPOS MORENO
13. JESUS JAVIER BALBUENA GOMEZ
14. CARLOS VICENTE LOPEZ
15. SALMA CHATT TAZI
16. ANA ALBA VILLALBA RUIZ
17. MIGUEL ANTONIO DE LORENZO ALONSO (INDEPENDIENTE)
18. DOMINGO DIAZ LERIA (INDEPENDIENTE)
19. MARIA CRISTINA DIEZ SANCHEZ
20. DEMETRIO VIERA GUERRERO
21. AGUSTIN CALDERON GUTIERREZ
22. JUAN MARTIN RUIZ
23. ARACELI AMADOR RODRIGUEZ
24. ELISA ISABEL UCEDA MORENO
25. MIGUEL MUÑOZ JIMENEZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO CARVAJAL SERRANO
2. PABLO ZAPATA GARCIA
3. MANUELA DANVILA SANCHEZ
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)
1. ELENA GALAN JURADO
2. SALVADOR JORGE RODRIGUEZ FERNANDEZ
3. JOSEFA GARCIA LUPIAÑEZ
4. CARMELO MONTERO DIAZ (INDEPENDIENTE)
5. ARACELI GARCIA DEL POZO
6. ENRIQUE PABLO CENTELLA GOMEZ
7. MARIA JOSE TITOS ROJO
8. FERNANDO REINO HITA
9. LUCIA RUIZ CRUZ
10. FERNANDO DURAN GONZALEZ
11. GLORIA AGUILAR REINA
12. MARTIN PARDO VELASCO
13. MARIA CARMEN MACIAS MARTIN
14. ENRIQUE GARRIDO CALDENTEY
15. ALEJANDRA CABRERA TORRADO
16. JORGE MUÑOZ REINA (INDEPENDIENTE)
17. PETRA ROGERO ANAYA (INDEPENDIENTE)
18. RAFAEL BONILLA RUBIO
19. PASCUALA REINA GARCIA (INDEPENDIENTE)
20. FRANCISCO RIO LUQUE
21. MARIA CARMEN GONZALEZ ARJONA (INDEPENDIENTE)
22. JUAN ROMERO SANCHEZ
23. MARIA AUXILIADORA COBOS MORDERO
24. RAFAEL CORTES CRUZ
25. ELENA BENITEZ MEDINA
SUPLENTES
1. LUIS NARVAEZ MOSTAZO
2. LEONOR TORRADO BARRIL
3. JOSE LUIS CENTELLA GOMEZ
PODEMOS (PODEMOS)
1. ENRIQUE GARCIA MORENO
2. MARIA ISABEL SANTIAGO OTERO
3. JUAN RAMON HERNANDEZ LEIVA
4. ANA MARIA GARCIA GARCIA
5. EDUARDO CARRASCO DOMINGUEZ
6. MARIA DEL MAR CUEVAS SANTAELLA
7. MATTHEW DAVID MCCOLL
8. NURIA MARCOS REGUERA
9. PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ
10. ALICIA DOMINGUEZ PINTO
11. JESUS SANCHEZ JABALERA
12. MARIA ISABEL TOLEDANO BORREGO
13. DAMIAN DARIO FOSSI SALAS
14. MATILDE RODRIGUEZ GONZALEZ
15. RAUL MARTOS BRAVO
16. MILAGROS SERRANO VIVAS
17. CLAUDIO ELEODORO DELGADO CARRASCO
18. MYRIAM EDITH AZAGRA ARRIAGADA
19. TOMAS CAIRA MONTIEL
20. JOSEFA TRUJILLO BIEDMA (INDEPENDIENTE)
21. JULIAN GARCIA CABRERA
22. MELANIA TRIGUEROS SERRANO
23. MARK CRISTHOFER HUAPAYA CAVA
24. ANTONIA MEDINA MONCADA
25. ENRIQUE VALLDOSERA HERRERO
SUPLENTES
1. JOSE GARCIA GARCIA
2. ANDREA DORIS ACQUAROLI
SOMOS BENALMADENA (SBM)
1. ANA MARIA MACIAS GUERRERO
2. JOSE ANTONIO FERNANDEZ MOLINA
3. ANA MARIA MORENO PEÑA
4. ANA MARIA PALOMO GUTIERREZ
5. ANDRES PEÑA RABANILLO
6. ROCIO OCAÑA SANCHEZ
7. ANTONIA PEINADO AGUILAR
8. MARIA BEGOÑA ROMERO DEL CASTILLO
9. JESUS JOSE HERRANZ CARRERA
10. MOHAMED ABDOUHOU LAHYANI KADDOUR
11. JUAN ANDRES CARDENAS FERNANDEZ
12. MARIA PILAR CHACON JURADO
13. MARIA DEL CARMEN FLORES PRIETO
14. PURIFICACION JAIME BRAVO
15. JESUS MIGUEL VEGA MORENO
16. JOSE MARIA ASENSIO ZAMORA
17. ALEJANDRO LLANOS ABAD
18. PETRA TEJERO CABRAL
19. JOSE ANTONIO VAQUERO RODRIGUEZ
20. MARGARITA INSUGA GARCIA FILIA
21. ANDRES RAMOS AYALA
22. FERNANDO MORENO MEDINA
23. MIGUEL JESUS GARCIA CASTAÑEDA
24. MARIA MORENO MARQUEZ
25. TERESA BEATRIZ MISSIEGO CAMPOS
SUPLENTES
1. ANGELA DEL MAR MACIAS IGLESIAS
2. ENRIQUE FLORES SOLER
MAS ANDALUCIA - COSTA DEL SOL SI PUEDE - PODEMOS 15M (MASCSSP)
1. ERNESTO POPELKA VITAL (INDEPENDIENTE)
2. OSCAR GIL MARTORELL (INDEPENDIENTE)
3. MARIA INMACULADA LORENTE LUQUE (INDEPENDIENTE)
4. GABRIEL FRANCISCO LOPEZ REDONDO (INDEPENDIENTE)
5. MARIA JIMENEZ MANGAS (INDEPENDIENTE)
6. RUBEN MAYORGA MARTIN (INDEPENDIENTE)
7. LYUDMYLA SLOBODYAN UGLENCO (INDEPENDIENTE)
8. MANUEL ARGAMASILLA RUIZ (INDEPENDIENTE)
9. CRISTINA SANCHEZ MORENO (INDEPENDIENTE)
10. ALEJANDRA GONGORA ROJAS (INDEPENDIENTE)
11. MARIA JESUS BELLVER SILVAN (INDEPENDIENTE)
12. FRANCISCO MIGUEL SANTOS JIMENEZ (INDEPENDIENTE)
13. FATIHA NYA BOUKHARI (INDEPENDIENTE)
14. ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ (INDEPENDIENTE)
15. ALVARO PERPEN GARCIA (INDEPENDIENTE)
16. MARTA ROJAS TORREÑO (INDEPENDIENTE)
17. GUSTAVO SANCHEZ GONZALEZ (INDEPENDIENTE)
18. OIHANA YEREGUI GUENECHEA (INDEPENDIENTE)
19. CESAR FELIX GIL COLOM (INDEPENDIENTE)
20. JOSE JORGE ROSADO VICARIO (INDEPENDIENTE)
21. BEATRIZ ESTHER SANCHEZ PIÑEIRO (INDEPENDIENTE)
22. JOSE ANTONIO ALBA NAVARRO (INDEPENDIENTE)
23. JOSEP FERNANDEZ MARIN (INDEPENDIENTE)
24. FELISA ALCALDE FIGUEROBA (INDEPENDIENTE)
25. MARTIN PLADA VILLALBA (INDEPENDIENTE)
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)
1. BERNARDO JIMENEZ LOPEZ
2. BEATRIZ OLMEDO RODRIGUEZ
3. DAVID ALMAGRO MARTIN
4. BEATRIZ NUÑEZ SERRANO
5. MARIA JOSE MERINO DUEÑAS
6. ANGELES MARIN GOMEZ
7. VERONICA RUIZ CERDAN
8. ALFREDO FLORES HERMOSILLA
9. SANDRA CAMACHO ARIZA
10. ANTONIO MAGIN FERNANDEZ PEDERSEN
11. DAMARIS ARRABAL PEREZ
12. MIGUEL ANGEL CABANILLAS MARTIN
13. EVELINA CORTES FERNANDEZ
14. JUAN SALVADOR ALBA FERRER
15. MARIA DOLORES PEÑA GARCIA
16. KEVIN ELIAS ZURITA CHUMACERO
17. NESTOR MANUEL PAYA SANCHEZ
18. MARIA EUGENIA PEREZ SANCHEZ
19. INMACULADA GARCIA JIMENEZ
20. MELANIE MARTIN MUÑOZ
21. ANA MARFIL DURAN
22. IRATXE MARTIN ARAMENDIA
23. DJIBY DIENG NDIAYE
24. MARIA DOLORES RODRIGUEZ CARPIO
25. MIGUEL FRANCISCO MARFIL LAGUNA
SUPLENTES
1. JUAN CARLOS GRACIA HERNANDEZ (INDEPENDIENTE)
POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. JOSE ANTONIO SERRANO CARVAJAL
2. ROSA M.ª BALBUENA GOMEZ
3. JOSE CARLOS PEREZ ROMERO
4. ANA ISABEL MARTINEZ MORENO
5. JOSE ANTONIO OSUNA GALVAN
6. YOLANDA VALDERRAMA FERNANDEZ
7. ANTONIO PALOMO JIMENEZ
8. RAQUEL MANZANO PINO
9. MARIA DOLORES PALOMO BERMUDEZ
10. JOSE MARIA PEREZ FERNANDEZ
11. MARIA AURORA GRANDOSO BAÑASCO
12. JOSE ANTONIO SANCHEZ VALLEJO
13. IVAN MARTINEZ SERRANO
14. MARIA ISABEL GONZALEZ FERNANDEZ
15. NADIA MARTINEZ MONTES
16. JORGE CRIADO ALARCON
17. ROCIO MARQUEZ MOLINA
18. INMACULADA MANCILLA PINEDA
19. JOSE ANTONIO PAEZ RIOS
20. SUSANA FLORES TERNERO
21. ALEJANDRO FERNANDEZ RIOS
22. MARIA ARANZAZU FERRER CASADO
23. VERA OGIOZEE ASEMOTA
24. ANGEL EXPOSITO ANELO
25. JOSE PEDRO FERNANDEZ PARRA
SUPLENTES
1. INMACULADA PEREZ BORREGO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JUAN ANTONIO VARGAS RAMIREZ
2. MARIA LUISA ROBLES SALAS
3. ANA MARIA QUELCUTTI UMBRIA
4. PEDRO JIMENEZ MARTIN
5. MARTIN FIMIA CASALILLA
6. JOSE ANTONIO ALCAIDE RUIZ
7. ANA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ
8. FRANCISCO LUIS TADEO ORTEGA
9. CAROLINA PEREZ GARCIA
10. JOSE MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ
11. JORGE GANDIA DELGADO
12. SIMONA FIRDA DRAICULESCU
13. IVAN ORLANDO RUIZ CALA
14. JENNY CARMEN HOHENLEITER JOHANSSON
15. JOAQUIN DEL PINO AIRES
16. SUSANA MORENO HOLGADO
17. PLACIDO CABALLERO LUQUE
18. DAVID CABRERO ARMIJO
19. JOSE PEDRO FERNANDEZ GARCIA
20. MARIA TEJADA DOBLAS
21. ANTONIO MARTOS ROMERO
22. GABRIEL ALEJANDRO BIONDI CHASSAIGNE
23. JUANA DELGADO MARTOS
24. MARIA JOSE GARCIA RUIZ
25. MANUEL MONTERO ALEU
SUPLENTES
1. ANTONIO TORRES LEIVA
VOX (VOX)
1. GEMA CARRILLO FERNANDEZ
2. JOSE ANTONIO MACIAS GUERRERO
3. MIGUEL ANGEL JIMENEZ RUIZ
4. JULIA PILAR NAVARRETE BERGMAN
5. FEDERICO SANCHEZ RODRIGUEZ
6. MARIA DE LAS NIEVES MARTINEZ SANTIAGO
7. JACOBO BENZAQUEN COHEN
8. JENNY ROSIRIS FEAL AMAYA
9. MARIA DE LAS NIEVES SANTIAGO ACOSTA
10. DANIEL JOAQUIN MARTINEZ CANCA
11. CARLOS RICO GOMEZ
12. JAVIER FERNANDO ALTAMIRANO MACARRON
13. BARTOLOME SANCHEZ SANCHEZ
14. GERTRUDIS ALCAZAR HEREDIA
15. MARCIA REGINA DE PADUA RODRIGUES
16. PATRICIA ZARAGOZA BUTLER
17. MARIA JOSEFA BERSABE MARTIN
18. SERGIO BELACORTU RUIZ
19. CARLOS DOMINGO BLAZQUEZ NIETO
20. ANGEL DIAZ LLORENTE
21. MARIA CABO FERNANDEZ
22. VANESA PARDO LABRADO
23. MARIA REMEDIOS GALLEGO COBOS
24. MARCO ANTONIO ALVAREZ BELEÑO
25. JOSE ANTONIO ZARAGOZA SANCHEZ
SUPLENTES
1. PILAR DEL SAGRARIO MARTIN GOMEZ
2. NATALIA ESPINOSA RUIZ
3. MANUEL OTEROS GRANDE
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