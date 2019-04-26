Lista electoral de Benamargosa para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. SALVADOR ARCAS SANCHEZ
2. ANTONIO MIGUEL HIJANO GOMEZ
3. ISABEL MARIA ARCAS FLORES
4. VERONICA GUTIERREZ FORTES
5. ANTONIO GUTIERREZ SANTIAGO
6. BARTOLOME MOYA CALDERON
7. ISABEL MARIA CUENCA NAVAS
8. JAIME PAYA GOMEZ
9. LETICIA SANTIAGO GAMEZ
SUPLENTES
1. FRANCISCO NIETO LOZANO
2. FRANCISCA GAMEZ VILLALBA
3. MELODIE GUTIERREZ MARIN
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE GALLEGO PEREZ
2. FRANCISCO JOSE CLAVERO PALACIOS
3. INMACULADA LUCIA GARCIA FORTES
4. JUAN JOSE VELASCO CALDERON (INDEPENDIENTE)
5. SALVADOR GALLEGO BLANCA (INDEPENDIENTE)
6. DAVID MORENO CISNEROS
7. FRANCISCO JESUS HIJANO GUTIERREZ (INDEPENDIENTE)
8. OANA DENIS GOCIU (INDEPENDIENTE)
9. PETER JOHN ROBERTS (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. JOSE ANTONIO GALLEGO BLANCA
2. ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ (INDEPENDIENTE)
3. MARIA JOSE RECIO YUSTE (INDEPENDIENTE)
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. JOSE RAMON MENDEZ CASTRO
2. MARIA DEL CARMEN JAIME GOMEZ
3. JUAN PABLO PASCUAL NIETO
4. TANIA MARIA GARCIA NIETO
5. ANTONIO JESÚS NIETO HERMOSO
6. JOSE DAVID BERNAL LARA
7. DAVID CALDERON YUSTE
8. ANTONIO CALDERON PORRAS
9. ALAIN FIRMIN J. PYL
SUPLENTES
1. JUAN JOSE MOYA MOYA
2. MARINA DEL CARMEN GARCIA MUÑOZ
Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp
Consulta los estrenos de cine en las salas de la provincia. Yelmo Cines Plaza Mayor, Vialia Málaga, CC Rosaleda, La Cañada Marbella, Cinesur Miramar Fuengirola... y más.
|Lo último
|Lo más leído