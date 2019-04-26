Lista electoral de El Borge para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. RAUL VALLEJO DIAZ
2. SORAYA ALARCON FERNANDEZ
3. JOSE MARIA JIMENEZ RUIZ
4. BEATRIZ OLIVARES PENDON
5. SALVADOR EZEQUIEL MOYA NUÑEZ
6. SALVADOR FERNANDEZ PALOMO
7. ANA VALLEJO PORTILLO
SUPLENTES
1. MILAGROS CELIA COIN GOMEZ
2. SALVADOR ALARCON CALZADO
3. LAURA MARTIN SALCEDO
4. HUGO FERNANDEZ FERNANDEZ
5. PAULA ROBLES ESPAÑA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. CARMEN MARTIN PEREZ
2. JOSE MANUEL JURADO CARO
3. ANTONIO RODRIGUEZ VEGA
4. MARIA BELEN CALDERON RODRIGUEZ
5. JOSE LUIS CANO ANDRADE
6. ROSARIO FRIAS VARGAS
7. SUSANA PADILLA RUIZ
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. MARIA SAGRARIO PONCE FERNANDEZ
2. MONICA FERNANDEZ JIMENEZ
3. PABLO REY ALBA
4. BERTA ROBLES FERNANDEZ
5. DAVID VELA MOLERO
6. MARIA CARMEN VELA CAÑETE
7. EDUARDO NAVARRETE PENDON
SUPLENTES
1. SERGIO MARTIN SALCEDO
2. PAULA VELA NAVARRETE
3. ENCARNACION MONICA RECIO ORTIZ
4. ESTEBAN JOSE VEGA PENDON
5. FRANCISCO GABRIEL DIAZ PEREZ
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