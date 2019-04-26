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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Cómpeta para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO POPULAR (PP)
1. OBDULIO PEREZ FERNANDEZ (INDEPENDIENTE)
2. ADELA RUIZ MARTIN (INDEPENDIENTE)
3. FRANCISCO JAVIER LOPEZ RUIZ (INDEPENDIENTE)
4. ANTONIO RUIZ CEREZO (INDEPENDIENTE)
5. MARIA DOLORES LOPEZ LOPEZ (INDEPENDIENTE)
6. GWEN FERBER (INDEPENDIENTE)
7. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ROBLES (INDEPENDIENTE)
8. SAMUEL GUERRERO AGUILAR (INDEPENDIENTE)
9. MARIA BELEN RUIZ ORTIZ (INDEPENDIENTE)
10. ISABEL MARIA REQUENA GUERRERO (INDEPENDIENTE)
11. MARTA CEBREROS AVILA (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES
1. FRANCISCO JAVIER MORENO PORTALES (INDEPENDIENTE)

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. MANUEL VEGA PEÑA
2. MARIA DEL CARMEN NAVAS ARROYO
3. FRANCISCO JOSE CABREROS RUIZ
4. CARMEN MARIA FERNANDEZ REQUENA
5. JOSE LUIS LOPEZ DE LA TORRE
6. PATRICIA MOYANO NAVAS
7. ELIZABETH ANN DOWDESWELL
8. MARIA VICTORIA PLANAS RUIZ
9. FRANCISCO PEREZ CABELLO
10. CLAIRE ELIZABETH TOMKINS
11. LAURA FERNANDEZ REQUENA

SUPLENTES
1. DANIEL LECHHAB NAVAS
2. LUDOVIC VINCENT AERTS CASTERMANS
3. YOHANA PRADOS MORENO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSE MOYANO BUENO
2. MARIA ESTELA PEREZ CABRA
3. PLACIDO EZEQUIEL GAONA ALARCON
4. ANA CAROLINA MOYANO MARTIN
5. FERNANDO PLANAS PLANAS
6. ANGEL FERNANDEZ REQUENA
7. BEATRIZ ALCANTARA FERNANDEZ
8. JORGE SANTISTEBAN DOMINGUEZ
9. MONICA DE PAZ PERAL
10. JOSE MANUEL FERNANDEZ ORTIZ
11. GEMA MARIA BUENO ORTEGA

SUPLENTES
1. PLACIDO CEREZO RUIZ
2. SUSANA SELINA GUERRA MARGELISCH

POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. ROSA LUZ FERNANDEZ CEBREROS
2. JORGE EULALIO CABRA MARTIN
3. EMILIO DOMINGUEZ LOPEZ
4. CONCEPCION PEREZ CEREZO
5. RAFAEL MOLINA MOTA
6. DEBORAH AGUILAR MARTIN
7. FRANCISCO JOSE NAVAS MORENO
8. ELIZABETH MARGARET KEAG
9. MARIA LOPEZ VELA
10. JAIME RAMON PLANAS RUIZ
11. EMILIO REQUENA TORRES

SUPLENTES
1. CARMEN PORTALES LOPEZ
2. LUIS LOPEZ DOÑA
3. MARIA DOLORES REY ZAYAS
4. AITOR JOSE RUIZ RUIZ
5. CATHRINE CHRISTENSEN

IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. SANTIAGO MORENO MORENO
2. FRANCSICO AVILA MORENO
3. JOSE ANTONIO PASCUAL JAIME
4. MARIA ESTRELLA GOMEZ GARCIA
5. MARIA CARMEN CAMPOS BAYO
6. LEOPOLDO PALOMO MORENO
7. MONICA FRIAS GOMEZ
8. FRANCISO PASCUAL JAIME
9. PURIFICACION NUÑEZ FERNANDEZ
10. MARIA DEL CARMEN PASCUAL MARTIN
11. SANTIAGO MORENO CARO
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