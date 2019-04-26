Lista electoral de Estepona para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. EMMA MARIA MOLINA FERNANDEZ
2. ANTONIO BENITEZ MARTIN
3. CONSUELO ORTEGA MERINO
4. FRANCISCO JAVIER HORRILLO RUIZ
5. FRANCISCA MARQUEZ CONTRERAS
6. MIGUEL FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ
7. CRISTINE FRANCE MICHELE SAUVE
8. OSCAR DAVID VASQUEZ GOMEZ
9. JOSEFA RODRIGUEZ LUQUE
10. FRANCISCO RAMIREZ CHACON
11. MARIA TERESA ORTEGA CUEVAS
12. MANUEL GIL RUIZ
13. NADIA CRISTINA CAPABLANCA CHALLA
14. DANIEL ANGEL LORIA VILA
15. YOQUELLIS MARTINEZ GONZALEZ
16. VICENTE MANUEL VICUÑA GARRIDO
17. SABRINA SOLEDAD CARABAJAL FERNANDEZ
18. JOSE LUIS BERNEDO SALAZAR
19. CONSUELO MERINO GONZALEZ
20. FRANCISCO MIGUEL HOLGADO FERNANDEZ
21. MARIA SOLEDAD NOREÑA DIEZ
22. EMILIO FERNANDEZ ORERA
23. MARIA MILAN VAZQUEZ
24. JUAN CARLOS GURREA CHALE
25. ANA ISABEL GARCIA COLLADO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE MARIA GARCIA URBANO
2. ANA MARIA VELASCO GARRIDO
3. SALVADOR PEDRAZA LOPEZ
4. SUSANA ARAGON GARCIA
5. BLAS RUZAFA GUIRAO
6. SUSANA CASAÑO LOPEZ
7. JOSE ANTONIO VILCHEZ SANCHEZ
8. JOSE MARIA AYALA GARCIA
9. LUISA LOPEZ GOMEZ
10. MARIA BEGOÑA ORTIZ MORALES
11. JUAN MANUEL ROS GARCIA
12. CRISTINA ISABEL CINTRANO MONTES
13. JOSE ANTONIO BANDERA GONZALEZ
14. ENCARNACION PEREZ CABRERA
15. DANIEL GARCIA RAMOS
16. ESTEFANIA LIÑAN COZAR
17. MARIA SALOME HIDALGO MONCI
18. JORGE MORO DOMINGO (INDEPENDIENTE)
19. ANTONIO MIGUEL MONTES MARTIN
20. ESPERANZA MACARENA DIANEZ CORREA
21. JOSE LOPEZ VAZQUEZ
22. EBBA CHRISTIANE BENCHETRIT DOUGLAS-HILL
23. JOSE LOZANO FERREIRO
24. MARIA DOLORES MARTIN MORITO
25. JOSE ANTONIO BERMUDEZ MARTIN
SUPLENTES
1. FRANCISCO JUAN CARAVACA BENITEZ
2. ALEKSANDRA IWONA BROCH
3. SIXTO ANTONIO LOPEZ JODAR
4. ANTONIA ANA CANO MONTES
5. ROSALINDA AUÑON NERON
6. HARALD OTTO OSVOLD
7. DIEGO MORENO ROCHA
8. ENCARNACION DE HOYOS VAZQUEZ
9. CARLOS FRANCISCO CORZO MARTIN
10. MARIA AFRICA MARTIN NAVARRO
MÁS ANDALUCÍA (MÁS ANDALUCÍA)
1. RAFAEL MONTESINOS RUBIO
2. JOSEFA RUIZ RUIZ
3. JUAN CARLOS RODRIGUEZ VILCHEZ
4. MARIA ISABEL GUILLEN MORALES
5. FRANCISCO TINEO VAZQUEZ
6. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ
7. JUAN JESUS GAVIRA PARRADO
8. MARIA CRUZ LAMELA RODRIGUEZ
9. JUAN JOSE JIMENEZ RUIZ
10. ANTONIA ANGULO JIMENEZ
11. JOSE FRANCISCO GOMEZ VARGAS
12. MARIA DEL CARMEN MARIN SANCHEZ
13. JOSE MIGUEL GARCIA MARTINEZ
14. CAROLINA GOMEZ VEGA
15. FRANCISCO MANUEL PORTILLO ROPERO
16. MARIA ROSA GARCIA GALAN
17. FRANCISCO JOSE RIOS GUILLEN
18. MARIA NUBIA GARCIA CEBALLOS
19. ANTONIO RIOS MARQUEZ
20. MARIA ISABEL VEGA PASTOR
21. ANTONIO JESUS RODRIGUEZ VILCHEZ
22. JOSEFA LUQUE JIMENEZ
23. DIEGO BORRAJO DIAZ
24. JOSEFA GONZALEZ DONDA
25. CRISTOBAL LOPEZ CONTRERAS
SUPLENTES
1. GWENDOLYNE CARRASCO RUIZ
2. FERNANDO HERRERA SANCHEZ
3. KIMBERLY CARRASCO RUIZ
4. JOSE MANUEL GOMEZ VEGA
5. ANA PONTE JIMENEZ
6. DAVID CRUZ SABORIDO
7. ANA GONZALEZ DONDA
8. FRANCISCO TORRECILLA JEREZ
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. VALENTIN BERROCAL RUIZ
2. NOEMI VINUESA CALLEJA
3. JOSE FRANCISCO HERRERA MARIN
4. LAURA DIAZ MEDEL
5. ANTONIO JESUS MACIAS AGUILAR
6. ALMUDENA HEROLA PIÑA
7. MANUEL PORTILLO FERNANDEZ
8. LAURA HERNANDEZ NARANJO
9. JOSE MANUEL TIRADO GUERRERO
10. MARTA TEJERO ROSINO
11. DIEGO BLANCO OCAÑA
12. EMILIA ISABEL GUTIERREZ MORILLO
13. JOSE OCAÑA RODRIGUEZ
14. FLORINDA SAYAGO MARTINEZ
15. RAFAEL FERNANDEZ VEGA
16. NOELIA RODRIGUEZ SEQUERA
17. ANTONIO CARAVACA MARQUEZ
18. ANA MARTINEZ OCAÑA
19. ADELA RAIGON GRANADOS
20. JUAN FERNANDEZ RAMIREZ
21. ELISABETH VINUESA CALLEJA
22. ISABEL MARIA MORENO RUIZ
23. JUAN MONCAYO ORDOÑEZ
24. MARIA AURORA FERNANDEZ FERNANDEZ
25. MARIO PRIETO LOPEZ
SUPLENTES
1. MARIA ISABEL GIL GARCIA
PODEMOS (PODEMOS)
1. ROSARIO LUQUE TORREJON
2. PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO
3. MARIA VICTORIA MENDIOLA ZAPATERO
4. JAVIER MARTINEZ GARCIA
5. TANIA OCAÑA CORREA
6. MANUEL (LOLO) GONZALEZ DIAZ
7. MARIA ANTONIA LARRA PERICHES
8. JESUS MILLA GIL
9. MARIA ANGELA DE LA VILLA JIMENEZ
10. DAVID GONZALEZ GOMEZ
11. GRACIELA LILIAN GONZALEZ FERNANDEZ
12. JESUS MARIA CONDE LOPEZ
13. GUILLERMINA FABIOLA NAVARRO SERRADILLA
14. JUAN JESUS NAVIA ALARCON
15. BONIFACIO LOBO SOLIS
16. MARIA LINAREJOS FERNANDEZ LARRA
17. FRANCISCA TORRES MUÑOZ
18. JOSE LUIS GIL ALVAREZ
19. JOSE MIGUEL RIVERO CARRASCO
20. PEDRO JOSE ONIEVA DELGADO
21. RAQUEL LOBOS TORRES
22. MARVIN AGUILAR MENA
23. SANTIAGO PIMENTEL MARTINEZ
24. ADRIAN BETKER ARAGON
25. CAROLINA FERNANDEZ LARRA
SUPLENTES
1. FRANCISCO JAVIER MARCOS JURADO
2. LUIS MARIA ROJAS BLANCO
3. MIRIAM AGUILAR MENA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. VERONICA HUMET FUENTES
2. ALONSO COLLADO BRACHO
3. JOSE NAVARRO MORALES
4. ANA TERESA MUÑOZ SANCHEZ
5. ELVIRA MARIA CABALLERO VALLE
6. RAFAEL ANTONIO CASTRO PONCE
7. FRANCISCO RODRIGUEZ MIRALLES
8. SILVIA INES FERNANDEZ ROMAY
9. GONZALO DE OJEDA EISELEY
10. ANTONIA MARIA MUÑOZ MARQUEZ
11. FRANCISCO JAVIER MONTERO SARRION
12. JOSE DAVID ARANDA LEDESMA
13. JOSE ANTONIO CONTRERAS ESPAÑA
14. PAOLA CANTARERO FORTES
15. NOELIA MORALES NAVARRO
16. FRANCISCO MATEOS MONCADA
17. DAVID CANCA BECERRA
18. FERNANDO PEREZ DOMINGUEZ
19. FRANCISCA GIL CANELA
20. ISABEL MARIA MARTIN DEL PUERTO
21. ANDRES GIL DIAZ
22. DANIEL ESPINOSA GUERRERO
23. ELENA PICARDO OCAÑA
24. ERIKA DABIA VIEIRA ALVES
25. ANTONIO PALMA VERA
SUPLENTES
1. CARLOS JESUS NAVARRO MARTIN
2. LAURA PEREZ HERRERO
3. PEDRO MANUEL JIMENEZ GARCIA
VOX (VOX)
1. JUAN PRIETO ARMARIO
2. CARLOS ENRIQUE MAGRO CASTELLANOS
3. ELIA JULIANA ROMERO BONGERS
4. ALEJANDRA MARIA CATALAN BAIGORRI 5. MARIA TERESA ESTEVEZ ALVAREZ
6. ANA MARIA DELGADO ESCUDERO
7. ALVARO AYTHAMI CESPEDOSA PADRON 8. JAMES STEVEN LADERMAN
9. MARIA EUGENIA FERNANDEZ MARTINEZ
10. JOSE EUGENIO GONZALEZ TROYANO
11. ALBERTO IGNACIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS VEGA
12. JOSEFA RUIZ GARCIA
13. SUSANA LOPEZ DE MIGUEL
14. JUAN MANUEL CERVANTES MOYA
15. PATRICIO LOPEZ EXOJO SIMARRO
16. BARTOLOME QUIROS CAMPOY
17. IRIANA ALCAIRE ROMERO
18. MARIA PAZ FANLO DOMINGUEZ
19. JOSE ANTONIO PARRES GARCIA
20. MARIA JOSE ROMERO MANCHADO
21. JOSE SANCHEZ FERNANDEZ DE CORDOBA
22. CAROLINA CALERO CASTELLANO
23. MARIA DE LOS ANGELES JURADO CALVO
24. RAUL ALBERTO HOLTERMANN GIL
25. ANTONIO ANGEL PRIETO MORENO
SUPLENTES
1. JAVIER LABRADOR MOYA
2. FELICIDAD PEREZ BLANCO
3. GUILLERMO FRONTELA CARRERAS
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