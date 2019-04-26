Lista electoral de Frigiliana para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE)
1. ALEJANDRO HERRERO PLATERO
2. MARIA CARMEN CEREZO SANCHEZ
3. ANTONIO MANUEL LOPEZ MARTIN
4. SOFIA DE LOS ANGELES GONZALEZ HERRERO
5. JOSE BAUTISTA CEREZO MORALES
6. ANTONIA MARIA JIMENA LORENZO
7. VICTORIA MAURA HARDING
8. EDUARDO JESÚS GARCIA SANCHEZ
9. ALEJANDRO JOSE AGUDO HERRERO
10. ANA MARIA GOMEZ PLATERO
11. JOSE DAVID NAVAS MARTIN
SUPLENTES
1. RAUL REINA CUENCA
2. MARIA JESUS LORENZO LOPEZ
3. BLAS LOPEZ RODRIGUEZ
4. OSCAR HERMENEGILDO DIESTRO CHAPMAN
5. MARIA LUISA TRIVIÑO HERRERO
6. SONIA CASTILLO FERNANDEZ
7. JOSE MANUEL VILLOSLADA RECIO
8. MARIA DEL PILAR DIAZ ORTIZ
9. MANUEL RUIZ JAIME
POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. FERNANDO AGUSTIN MEDINA GALVEZ
2. NOELIA TORRELLA SORIANO
3. ALEXA SIAN DAVISON
4. MARTA CAÑADAS REDONDO
5. FRANCISCO JAIME NAVAS
6. JOSE DAVID ALCAIDE ACACIO
7. CINTIA JAIME FERNANDEZ
8. JOSE FRANCISCO JAIME ANTELO
9. VICTOR MANUEL ROMERO JIMENEZ
10. ELIZABETH ANN TAYLOR INGRAM
11. ELISA MARIA JIMENEZ MELLADO
SUPLENTES
1. JOHN SOMMER
2. JORGE CEREZO SANCHEZ
3. ANTONIO DOMINGO GONZALEZ NAVAS
4. MICHAELA DOHNE
5. TAMARA RIESGO SANCHEZ
6. KATHLEEN CASTRO LOMONACO DE OLIVEIRA
7. ZOUHAIR RAHMOUNI RAHMOUNI
8. RAGNHILD TONE HELSET
9. NIGEL BUCKLEY GORMAN
10. GENOVEVA GUERRERO CHARNECO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE ANTONIO GONZALEZ CONEJERO
2. CARMEN LUCRECIA LOPEZ GARCIA
3. DAVID RAYA VACA
4. LUCIA ENCARNACION RAYA AVILA
5. JAVIER GOMEZ DE LA MONJA
6. REBECCA LOUISA LOCK
7. SARAH JANE ROBINSON
8. AZUCENA CASTILLO RUBIO
9. SALVADOR GARCIA HERNANDO
10. SERGIO JAIME PLATERO
11. PURIFICACION ANTELO VILLASCLARAS
SUPLENTES
1. MARTHA ELISABETH SERRANO FLORES
2. IRENE HERRERO AVILA
3. DOLORES AGUDO MARTIN
4. ANTONIO GARCIA SANCHEZ
5. ENRIQUE DE LA TORRE GINES
6. CARLOS RAYA CASTILLO
7. MARIA ANDREA CASTILLO MARTIN
8. ANA BELEN ANTELO RICO
ANDALUCIA POR SI (AxSI)
1. FRANCISCO MANUEL MOYANO RODRIGUEZ
2. MARIA LOURDES FERNANDEZ NAVAS
3. SEBASTIAN ALVAREZ SANCHEZ
4. MARCO ANTONIO LOPEZ NAVAS
5. YOLANDA VILLANUEVA BERCIANO
6. LESLEY IRVINE
7. ERNEST MANFRED HERBERT KRIPAHLE
8. ROBERTO TORRES HERRERO
9. ANA BEATRIZ BRONCANO LORENZO
10. MIGUEL ANGEL MARTIN TRIVIÑO
11. ANA ISABEL ARIZA RUIZ
SUPLENTES
1. DANIEL CASTILLO AGUDO
2. JOSE JESUS DAMIAN GONZALEZ NAVAS
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