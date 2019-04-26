Lista electoral de Genalguacil para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ
2. MARIA JOSE RODRIGUEZ RUIZ
3. ANTONIO RUBIO CARRILLO
4. MARTA CALVENTE ALVAREZ
5. MILAGROS HOLGADO GUILLEN
6. ANTONIO JESUS GIL VELASCO
7. UTE DAGMAR SEIDEL
SUPLENTES
1. MARIA ANGELES DOMINGUEZ HOLGADO
2. DIEGO HOLGADO RUIZ
3. RAQUEL SANCHEZ GODOY
4. MIGUEL ANGEL DEL RIO HOLGADO
5. ISABEL MACIAS ROMERO
6. JOSE LUIS DOMINGUEZ RUBIO
7. ISABEL VELAZQUEZ JURADO
8. ANTONIA RUBIO SANCHEZ
9. VEREMUNDO ALVAREZ NAVAS
10. ANTONIA MORENO GOMEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANA CELIA GONZALEZ NUÑEZ
2. SALVADORA MEDINA ROMERO
3. DIODORO RUBIO HOLGADO
4. FRANCISCO JOSE GIL SANCHEZ
5. MARINA HOLGADO GIL
6. CONCEPCION GONZALEZ VELAZQUEZ
7. ANTONIO RAMON CARRILLO DOMINGUEZ
SUPLENTES
1. TERESA RUIZ SANCHEZ
2. JUAN RIOS ROMERO
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. MANUEL MORENO ROSAS
2. MARIA ANGELES SOLANO CHANTRE
3. SALVADOR RAMIREZ MARQUEZ
4. SIMONA GARCIA VILLARON
5. ANTONIO JOSE SARAVIA GARRIDO
6. ALICIA LOPEZ ESPAÑA
7. BENJAMIN BERMEJO GARCIA
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