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26 de abril de 2019
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Elecciones municipales del 26 de mayo

Lista electoral de Jubrique para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. ALBERTO JESUS BENITEZ ANDRADES
2. NILA RAMIREZ DOMINGUEZ
3. JUAN CARLOS RUBIO RUIZ
4. CAROLINA FRANQUEIRA MARQUEZ
5. MANUEL MARQUEZ BENITEZ
6. ISABEL AGUILAR AGUILAR
7. GERMAN VALLEJO ANDRADES
SUPLENTES
1. MARINA RUIZ PAREJAS
2. JOSE DAVID RUIZ ROJAS
3. NOELIA AGUILAR CARRILLO


PARTIDO POPULAR (PP)
1. INMACULADA TORRES GUTIERREZ
2. JOSE MANUEL PEREZ SANCHEZ
3. MIGUEL ANGEL GRANJA TORRES
4. LUCAS CABAS PINEDA
5. CARMEN JOSE SANCHEZ MUÑOZ
6. JUAN MANUEL GUTIERREZ HUERTAS
7. INGFRID ROLAND
SUPLENTES
1. ALBERTO ROJAS GUTIERREZ


IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. MIGUEL GARCIA OSORIO
2. FRANCISCO MANUEL MALIA MARTINEZ
3. JOSE LUIS CARPINTERO AVELLANEDA
4. JOSE GARCIA OSORIO
5. PATRICIO TOMAS CANTO BROCH
6. DIEGO MACIAS MERCHAN
7. MANUEL NUÑEZ MATEOS
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