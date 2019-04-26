Lista electoral de Jubrique para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. ALBERTO JESUS BENITEZ ANDRADES
2. NILA RAMIREZ DOMINGUEZ
3. JUAN CARLOS RUBIO RUIZ
4. CAROLINA FRANQUEIRA MARQUEZ
5. MANUEL MARQUEZ BENITEZ
6. ISABEL AGUILAR AGUILAR
7. GERMAN VALLEJO ANDRADES
SUPLENTES
1. MARINA RUIZ PAREJAS
2. JOSE DAVID RUIZ ROJAS
3. NOELIA AGUILAR CARRILLO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. INMACULADA TORRES GUTIERREZ
2. JOSE MANUEL PEREZ SANCHEZ
3. MIGUEL ANGEL GRANJA TORRES
4. LUCAS CABAS PINEDA
5. CARMEN JOSE SANCHEZ MUÑOZ
6. JUAN MANUEL GUTIERREZ HUERTAS
7. INGFRID ROLAND
SUPLENTES
1. ALBERTO ROJAS GUTIERREZ
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. MIGUEL GARCIA OSORIO
2. FRANCISCO MANUEL MALIA MARTINEZ
3. JOSE LUIS CARPINTERO AVELLANEDA
4. JOSE GARCIA OSORIO
5. PATRICIO TOMAS CANTO BROCH
6. DIEGO MACIAS MERCHAN
7. MANUEL NUÑEZ MATEOS
Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp
Consulta los estrenos de cine en las salas de la provincia. Yelmo Cines Plaza Mayor, Vialia Málaga, CC Rosaleda, La Cañada Marbella, Cinesur Miramar Fuengirola... y más.
|Lo último
|Lo más leído