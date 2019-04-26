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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de Macharaviaya para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ANTONIO CAMPOS GARIN
2. KATIE ALEXANDRA HALLYBONE
3. JOSE POSTIGO JIMENEZ
4. SALVADOR GONZALEZ MORENO
5. MARIA CISNEROS RODRIGUEZ
6. MARIA DEL CARMEN LABAO DELGADO
7. FRANCISCO POSTIGO GUTIERREZ

SUPLENTES
1. CARMEN CLAROS ROLDAN
2. MIRANDA VAN STRAALEN
3. RAFAEL SERRANO MARTIN
4. EVA MARIA FERNANDEZ ALEMANY
5. JOSE ANTONIO ROMERO FUENTES
6. MARIA VANESA FERNANDEZ RODRIGUEZ
7. PABLO AURELIO DIAZ TENA

PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIGUEL ANGEL GORDO MONTAÑEZ
2. ESTEFANIA ROBLES LLAMAS
3. ANTONIO MERINO ESCAÑO
4. JOSE GUERRA ROLDAN
5. JUAN ANSELMO GALLARDO GUERRA
6. ALEJANDRO ORFILA SANCHO
7. OSCAR GARCIA MONTAÑEZ

SUPLENTES
1. BERNARDO CABRERA ABOLAFIO
2. SERAFIN ROMERO MARFIL
3. EDUARDO JOSE ROBLES LLAMAS

IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. JUAN MANUEL PAREDES LOPEZ
2. LIDIA PEREZ BALLESTEROS
3. OSCAR CARRILLO ROMERO
4. ARANCHA LLAMAS POSTIGO
5. ANGEL LUIS DURAN VALSERO
6. MARIA JESUS HERNANDEZ MASCARELL
7. MANUEL PEREZ LOPEZ

SUPLENTES
1. ROSA MARIA PAREDES LOPEZ
2. VICENTE CORTES SOLANO
3. NALLARA MARTIN DURAN
4. FRANCISCO JOSE FUENTES JIMENEZ
5. MARIA TERESA POSTIGO GUTIERREZ
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