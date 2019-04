Lista electoral de Málaga capital para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

1. Daniel Pérez Morales

2. María Begoña Medina Sánchez

3. Mariano Ruiz Araújo

4. Rosa del Mar Rodríguez Vela

5. Salvador Trujillo Calderón

6. María del Carmen Martín Ortiz

7. Pablo Orellana Smith

8. Alicia Murillo López

9. Jorge Miguel Quero Mesa

10. Carmen Sánchez Aranda

11. Rubén Viruel del Castillo

12. Lorena Doña Morales

13. Rafael Moreno Pozas

14. María Ángeles Gertrudis Díez

15. Juan Alejandro Alcover Robles

16. María Josefa Jiménez Sánchez

17. Francisco José Oliva Flores

18. Carmen Fernández Oliva

19. Sergio González García

20. Emelina Galarza Fernández

21. Luis Ruiz García

22. Teresa del Niño Jesús Vera Parrado

23. Pablo Torres Salomón

24. María del Carmen Lima Martín

25. Hermógenes Alonso Morales

26. Ana Ojeda Espinosa

27. José Antonio Fernández de la Rubia

28. Carmen Manzano Lisbona

29. Antonio Jesús Navajas Rey

30. Dolores Carvajal Carvajal

31. Carlos Peralta Gallego

Suplentes

1. José Ángel Moreno Rodríguez

2. María José Campos Lara

3. Carlos Rodríguez Muñoz

4. Alba Morales Alcázar



PODEMOS CAMBIAR MÁLAGA (AND - ÁGORA)

1. Francisca Pascual Aranda (Independiente)

2. Luis Arias Ruiz (Independiente)

3. Isabel Jiménez Santaella (Independiente)

4. David Ingelmo Rodríguez (ÁGORA)

5. Gema Rocío Altamirano Sánchez (AND)

6. Manuel Aguilar Fernández (Independiente)

7. María Angustias Victoria Cortés Ortiz (AND)

8. Mohamed-Rida Lkhluf Ouaddana (AND)

9. María Rosa Martínez Sallés (Independiente)

10. Miguel Ángel Molina Presa (AND)

11. Victoria Vidal Robles (Independiente)

12. Francisco Cisneros Medina (AND)

13. Isabel Mateos Montesinos (AND)

14. Francisco Aguado Ranea (Independiente)

15. Rosario Gutiérrez Fernández (AND)

16. Manuel Ortega Montero (Independiente)

17. Ruth María Rodríguez Ruiz (AND)

18. Antonio Castañeda Martín (ÁGORA)

19. Silvia León Ayora (ÁGORA)

20. José Luis Requena Villena (Independiente)

21. María Esperanza Silva Mendoza (AND)

22. Vicente José Valenzuela Espejo (AND)

23. Inés González Lobo (ÁGORA)

24. Pedro Santana Montoya (AND)

25. Ana Guerrero del Río (ÁGORA)

26. Samuel Molina Gutiérrez (AND)

27. Desireé Castellano Olivera (ÁGORA)

28. Jorge Molina Presa (AND)

29. Patricia de Caso Estébanez (ÁGORA)

30. Neftalí Castañeda González (ÁGORA)

31. Francisco López Baena (Independiente)

Suplentes

1. Francisco José Vega Pérez (Independiente)

2. Francisca Espejo Castro (AND)

3. Isaac Castañeda González (ÁGORA)

4. Cristina Rufo Cortés (AND)



PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)

1. María Gloria Fernández Ruiz

2. Juan Manuel Fernández Martín

3. Victoria Soler Anaya

4. Andrés Alejo Vázquez Podadera

5. Tania de Paz Olmedo

6. Cristóbal Pérez Anaya

7. María Concepción del Prado Álvarez

8. Carlos Javier Valenzuela Pintanel

9. Dolores Valiente Borrego

10. José Gregorio Martín Carrasquilla

11. María Adela Ruiz Cañete

12. Manuel Picón Lebrón

13. Virginia Jiménez León

14. Juan Manuel Pérez Soto

15. Ana Bandera Morones

16. Víctor Pérez González

17. Ana Soto Torralbo

18. José María de Benito Saucedo

19. Nazaret Ríos Zurera

20. Fidel Sánchez Chica

21. Juana Valiente Borrego

22. Juan Antonio Sánchez Moreno

23. Antonia Cañadilla Padilla

24. José Luis López Quesada

25. Dolores Moreno Moreno

26. Juan Antonio Galisteo Romero

27. Francisca López García

28. Manuel Varo Barranco

29. Carmen Bogas Arena

30. Antonio Muñoz Jaime

31. Antonia Valenzuela Lozano



PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. María Iluminada Ordóñez Casado

2. Antonio Jiménez Martínez de Ubago

3. Iván Burgos Pardo

4. Coral Pacheco Comino

5. Tomás Díaz Guillén

6. Daniel Tomaselli Martín

7. María de los Ángeles Prada Cortés

8. Salvador Ortigosa Gómez

9. Natalia González Rando

10. Gonzalo Triviño Camero

11. Juan Sebastián Bonilla Alzate

12. Ana Isabel Bastida Burgos

13. Antonio Soler Fernández

14. Estela Adamuz Ávila

15. Luis Alonso Ponce

16. Daniel Buenaventura Navarro Rubio

17. Celia Sánchez Rodríguez

18. Bruno Alberto Levy Guillén

19. Elena Cortés Fernández

20. Alejandro López Martín

21. Juan Francisco Salinas Montoro

22. Francisca Comino Malagón

23. Antonio Jesús Gil Cunquero

24. Antonia Camero Galeote

25. Sergio Aranda Ruiz-Matas

26. Daniel Santos Ruiz

27. Virginia Burgos Pardo

28. Miguel Abril Fornielles

29. María Berrios Torres

30. Rafael Torres Pérez

31. María Gloria Soto Fernández

Suplentes

1. Jerónimo Perujo Fuentes



SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn)

1. José González Ruiz

2. José Manuel Cidre Mascato

3. María del Carmen Soto Valiente

4. Juan Luis Sánchez Reina

5. María Rosario Martínez Ramos

6. Antonio Jesús Sánchez Reina

7. Luis Fernando Prieto Pradas

8. Luis Jesús Santiago Ocejo

9. María Esther Sepúlveda Corpas

10. Encarnación Mascato Martínez

11. Francisco Benítez Brenes

12. Francisco Javier Ruiz González

13. Rafael Ildefonso Delgado Checa

14. María Isabel Rodríguez Peralta

15. Pilar Amelia Gómez-Ulla Astray

16. Pablo Luis Tejada Romero

17. Judit Grasolé Campos Encinoso

18. Paloma Gil Sánchez

19. José Ángel Bueno Crego

20. Yolanda Ramos Clap

21. Inmaculada Ortiz Rodríguez

22. Tomás Medina Rodríguez

23. María Cristina Casanova González

24. Óscar Quintela Jorge

25. Gemma Olmos Centenera

26. Ángela María Vidal Merayo

27. Javier Gil Sánchez

28. Belén Cuadrado García

29. José Antonio Fernández Ruiz

30. Laura Gil Casanova

31. María Isabel Medina Rodríguez



MÁLAGA AHORA (Málaga Ahora)

1. María Rosa Galindo González

2. Ysabel de los Ángeles Torralbo Calzado

3. Ángel Isidoro Rodríguez Ramírez

4. María del Mar González Báez

5. Ángel Terrón Pisonero

6. María Isabel Rodríguez Fernández

7. Miguel Báez Villa

8. Margarita Domínguez Torreiro

9. Eva María Torres Cañamero

10. Matías Nahuel Ordóñez Juncos

11. María Lozano Pino

12. Luis Oliver Roales Buján

13. Benjamín Villalobos González

14. María Teresa Martín Sanz

15. José Caro Molina

16. Francisco Javier Corpas Cabello

17. Esther María Alcántara Infante

18. Antonio Cabello Martín

19. Julia Fernández Barrionuevo

20. Susana Aragón Morales

21. María del Carmen López Retamar

22. María Isabel Verjano Fernández de Soria

23. Vanesa María Castillo González

24. Rafael Caparrós Vida

25. Eduardo Serrano Muñoz

26. María Isabel Montoya García

27. María José Gallardo Chica

28. Elvira Paula Meléndez Vegas

29. Ángel Rueda Jiménez

30. José Luis Pino López

31. Fernando Fernández de Castro Fernández de Shaw

Suplentes

1. María Ángeles Hernández García

2. Fernando Miguel Hernández Cerezo

3. Patricia Ruiz Antúnez



VOX (VOX)

1. José Enrique Lara Peláez

2. Sonia Crespo Rodríguez

3. Antonio Pulido Jurado

4. Enrique de Vivero Fernández

5. María Antonia Hoyo Algorri

6. Pedro Fernando Barceló Barranco

7. José Hidalgo Reina

8. Eva María Carbonell López

9. Anabel Ortega Díaz

10. Antonio Alfonso Alcázar Díaz

11. José Manuel Sánchez Ávila

12. María Teresa Osorio Téllez

13. Blanca Alejandra Jiménez Mancheño

14. Juan Luis Villalobos Gámez

15. Ernesto García Cañas

16. Beatriz Gloria García Gallego

17. María Sánchez Jiménez

18. Ángel Feito Cabello

19. Fermín Parrondo Carretero

20. Juan Capela Melguizo

21. Raquel García Rodríguez

22. Jaime Manuel Velasco-Astete Martínez

23. Noemí Alba Zumaquero

24. Sonsoles Díaz Postigo

25. Cristian Sánchez Ortega

26. Patricia Cristobalina García de Herrera Fernández

27. Olga Corpas Serna

28. José Heriberto García Martín

29. María Teresa González Laguna

30. Antonio Miguel Díaz Martínez

31. Ángel Sánchez García

Suplentes

1. Constanza María Blanco de la Paz

2. María del Carmen Bersabé Martín

3. Antonio Gallego Hernández



LIBRES (LIBRES)

1. Iván González Robles

2. María de la Torre Romero

3. Juan Paulo Gómez Hurtado

4. María José García Puche

5. Nieves Mira Peña

6. José Salvador Vera del Río

7. Juan José Palomo Fernández

8. Fernando Barceló Miró

9. Rocío López Serrano

10. Cristina García Vergara

11. Juan Antonio Llinares Alcaide

12. Irene María González Robles

13. Adrián Ruiz Llamas

14. Elena García Florido

15. Nuria Llamas Macías

16. Luis Jesús Muñoz Rodríguez

17. Diego López Guerrero

18. Elisa Isabel Montilla Heredia

19. María Jesús Linares Bonifacio

20. Pilar Cuartero Martínez

21. Jesús Frías Álamo

22. Ana Belén Medina Ortiz

23. Francisco Javier Gómez Molina

24. María José Rosario Cortés

25. Juan Marcos Llamas García

26. Juan Francisco Llamas Iruela

27. Jaime Acevedo Linares

28. María de los Ángeles Pérez Padilla

29. María Victoria Romero Mérida

30. Patricia Medjidi Juez

31. Francisco Pascual Vázquez

Suplentes

1. Noemí del Carmen Morales Muñoz

2. José González González

3. María Dolores Robles Zambrano



PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Eva Ramos Taillefer

2. Cristina García Salazar

3. Noemi Pérez Carrasco

4. Carlos Fernando Palomo Aranda

5. Álvaro Morales Sánchez

6. Álvaro Carreras Romeu

7. Ana Isabel Melguizo Garín

8. Ana María Colom Pérez

9. Salvador Sánchez Sánchez

10. Francisco Guerrero Morales

11. María José Torres Mayorga

12. Eva María Bagu Cordero

13. Carlos Téllez Egea

14. Enrique Manuel Liceras Fernández

15. María José Gutiérrez Fernández

16. Noel India Kennedy Peirson

17. Francia Girón Berrocal

18. Vicente Corrales Rosado

19. Iván González Ruiz

20. María Dolores Guzmán Moriano

21. Francisca Caballero Valdivia

22. Almudena Calzada Pérez

23. Emilio Alejandro Martínez Vuijk

24. Juan Manuel Gámez Arjona

25. Alina Susana Bertol Aráoz

26. Alicia Boeta Ortiz

27. José Antonio Torresano Mesa

28. José Antonio Herreros Bulnes

29. María Inmaculada Laure Narváez

30. Gala Alejandra Gandarias Ballesteros

31. José Roca Olmos

Suplentes

1. Cecilia Álvarez Núñez

2. Marc Montijano Cañellas

3. José Luis Mulero Prieto



ADELANTE MÁLAGA: IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA-PODEMOS (ADELANTE)

1. Eduardo Zorrilla Díaz (IU)

2. Francisca Macías Luque (PODEMOS)

3. Nicolás Eduardo Sguiglia (PODEMOS)

4. Remedios Ramos Sánchez (IU)

5. Micaela Jiménez Fortés (PODEMOS)

6. José Antonio Carmona Postigo (IU)

7. Juan Miguel Ruiz García (PODEMOS)

8. Ana Vanessa Cuberos Guzmán (IU)

9. Juan Ramón González Triguero (PODEMOS)

10. Encarnación González Triguero (IU)

11. Javier Pérez Fontalba (Independiente)

12. Ainhoa Serrano Rumin (Independiente)

13. Francisco Javier Guzmán Lucena (IU)

14. Francisca Luque Gálvez (PODEMOS)

15. Miguel Ángel Martín Martín (Independiente)

16. Margarita Toledo Polo (IU)

17. Juan Miguel Jiménez Luque (PODEMOS)

18. Rocío Benítez Martínez (Independiente)

19. Rafael Martín Ruiz (Independiente)

20. Emilio Moreno Ruiz (PODEMOS)

21. Lorena Sempere Molines (IU)

22. Francisco Leal Rueda (IU)

23. Jessica Montero Fernández (PODEMOS)

24. David Castro de la Fuente (PODEMOS)

25. María de las Mercedes López Moret (Independiente)

26. Eduardo Alarcón Alarcón (IU)

27. Carmen Rosa Navajas Moreno (PODEMOS)

28. Carmen Pardo Ruiz (PODEMOS)

29. María Teresa Hernández Ingelmo (IU)

30. Antonio Sánchez Peláez (PODEMOS)

31. Luis Pernía Ibáñez (Independiente)

Suplentes

1. José Galiesteo Prieto (IU)

2. María Conejo Barranco (PODEMOS)

3. Víctor Manuel Hernández Ingelmo (IU)



FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)

1. Miguel Ángel García García

2. Manuel García Sansegundo

3. Daniel Jorge Ruiz Roca

4. Teresa Duarte Martín

5. María del Carmen Salcedo Carretero

6. Francisco Javier Rodríguez Blanco

7. Josué Díaz Díaz

8. Manuel Rodríguez López

9. Susana Alba Álvarez

10. María Dolores García Otero

11. Óscar Balda Moreno

12. Ángel Luis Doblas García

13. Juan Andrés Espejo Nieto

14. Rosario Concepción Alba Álvarez

15. María Peña Claros Moreno

16. Fabio Antonio Fernández Torres

17. Pedro Bonilla Martín

18. Manuel López Muro

19. María Victoria Álvarez Álvarez

20. Cristina Simancas Batle

21. Miguel José Lobato Romero

22. José Ignacio Infantes Chaves

23. Manfredo Maurer Draeger

24. Shakira Hervás Sánchez

25. María Soledad Ferro García

26. José Manuel Martín Torres

27. Bienvenido Ruiz Higuera

28. José Espinosa Ruedas

29. María Ferrer Armel

30. Sofía España Climent

31. María Soledad Sánchez Paulette Lozano



PARTIDO LIBERTARIO (P-LIB)

1. Pedro Ruiz Gallardo

2. Miguel Ángel Bilbao Montoya

3. Juan Fernando Biguria Rodríguez

4. Ana Rojas Torres

5. María Isabel Ruiz Ortiz

6. José Luis Blasco Ruiz

7. Alejandro Ruiz García

8. Carlos Alberto Mira González

9. Francisca Cruzado González

10. María Nieves Herrera Pellón

11. David Crespo Ramos

12. Francisco Carlos Cornejo López

13. Manuel Alejandro Millón Cortés

14. Noelia Sonsoles Jaimez Quero

15. María Pamela Fernández Velasco

16. Miguel Ángel Molina Ginel

17. Laura Gallardo Ordóñez

18. José Agustín Campos Andrades

19. Eva Gloria Martel Villalba

20. Fernando Bosca García

21. Marta López Pérez

22. José Antonio Caballero Conde

23. Rubén Campos Antúnez

24. Julia María Cabrera Ruiz

25. Yasmina Rachid Mohamed

26. Nuria Rojano Ruiz

27. Alberto Quevedo González

28. Víctor Javier Castro Fernández

29. Josefa Fontalva Fontalva

30. David Ruiz González

31. Raúl Rabaneda Subires



PARTIDO POPULAR (PP)

1. Francisco Manuel de la Torre Prados

2. Susana Carillo Aparicio (Independiente)

3. María Teresa Porras Teruel

4. Carlos María Conde O'Donnell

5. Elisa Pérez de Siles Calvo

6. María Rosa Sánchez Jiménez (Independiente)

7. Francisco Javier Pomares Fuertes

8. Raúl López Maldonado

9. Gemma del Corral Parra

10. Avelino de Barrionuevo Gener

11. Jacobo Florido Gómez

12. José del Río Escobar

13. Ruth Susana Sarabia García

14. Luis Verde Godoy

15. Dolores Caetano Toledo

16. María del Mar Torres Casado de Amezúa

17. Francisco Manuel Cantos Recalde

18. María de la Paz Flores Delgado (Independiente)

19. María Victoria Marín Fernández-Díez (Independiente)

20. Francisco de Asís Olmedo García

21. Teresa Retamero Trascastro (Independiente)

22. Juan Manuel Molina Aguirre (Independiente)

23. María Josefa Gil Ruiz (Independiente)

24. Fernando Recio Agüera (Independiente)

25. Miguel Leiva Trujillo (Independiente)

26. Pedro Cabrera Castillo

27. María de las Mercedes España Fernández

28. Juana Vera Villasclaras

29. Julia Ortega Chacón

30. Borja Vivas Jiménez

31. Carolina Navarro Bjork



CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Juan Cassá Lombardía

2. Noelia Losada Moreno

3. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez

4. María Jesús Palacios Álvarez

5. José Luis Paradas Romero

6. Gemma María Palomo Ferrer

7. Yolanda Gordillo Moreno

8. Andrés Reche García

9. Antonia María Ruiz Aranda

10. Benito Raúl Ruiz Moreno

11. María Nadia Sarabia Rodríguez

12. José María Real Marín

13. Beatriz González Mora

14. Ignacio Villena Álvarez

15. Ana María Terrón Maldonado

16. José Luis Muñoz Lagares

17. Ana María Vigar Cárdenas

18. Rafael González Díaz

19. Ana Belén Palomo Ferrer

20. María del Pilar Conejo Ruiz

21. Jesús Leonor Juez

22. María Victoria Souviron López

23. Juan María Gavilán Martínez

24. María Sandra Cuesta Pinto

25. José Miguel Romero Cueto

26. Beatriz Salmerón Ramírez

27. Francisco Estévez Ramos

28. María Isabel Salmerón Ramírez

29. Alfredo Villa Cuenca

30. Manuel Rafael Franquelo Vega

31. Pedro Luis Domínguez Ruiz

Suplentes

1. Antonio Calvo Carmona

GANEMOS MÁLAGA ECOLOGISTAS SÍ SE PUEDE (GANEMOS)

1. Hermes Cañizares Alzórriz

2. Asia Virginia Echevarría Vargas

3. Tomás Martín Olivo

4. Enrique Cañizares Fernández

5. Olalla Patricia Serrano-Piedecasas Turrión

6. Mariana Plaja Pedraja 7. Luis Muñoz Trinidad

8. Patricia Plaja Pedraja

9. Daniel Fernández Mc Donald

10. Francisca Duque Castellanos

11. Azahara del Rosario López Ranchal

12. Francisco Javier Aranda López

13. Krystina Renate Stermach Malchrycki

14. Lourdes Moreno Guisado

15. Juan Jiménez Caparrós

16. María Gil Checa

17. Alexander Correa Gutiérrez

18. Andrea Analía Moreno Carballa

19. María Elena Vargas Vidales

20. Cristian Plaja Pedraja

21. Mariana Rocío Cortés Pedraja

22. María Yolanda Sádaba Murguía

23. Manuel Pedraja Cortés

24. Sebastián Alcoholado Jiménez

25. Manuel López Castro

26. Rocío Márquez Cano

27. Rita Elena Alzórriz Urío

28. Beatriz Alzórriz Urío

29. Enrique Salido Cañizares

30. Fernando Salido Cañizares

31. Ana María Salido Cañizares

El orden de la listas electorales, al igual que en el resto de municipios, respeta la publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 24 de mayo de 2019. Consulta el documento