Lista electoral de Manilva para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. DIEGO JOSE JIMENEZ QUIROS
2. ALBA MARIA JIMENEZ CHITO
3. MANUEL ALEJANDRO GIL LEON
4. LAURA LOPEZ COLLADO
5. FRANCISCO JOSE BECERRA ROJAS
6. MARIA ANGELES RAMOS DE LA CHICA
7. ILDEFONSO ORTEGA MORENO
8. KAATJE BUELENS
9. JUAN JESUS JIMENEZ MENA
10. SANDRA SALAZAR MEDINA
11. JUAN EMILIO RIOS VERA
12. ANDREA LEON LANDEIRA
13. DIEGO JOSE QUIROS VAZQUEZ
14. VANESSA ROCIES MORAGON
15. JUAN JOSE GONZALEZ LUQUE
16. MARIA NIEVES ROJAS VAZQUEZ
17. FRANCISCO JESUS GONZALEZ LUQUE
SUPLENTES
1. CELIA SERRA SANCHEZ
2. JOSEFA FERNANDEZ BAEZA
3. JUAN LUQUE MONTERO
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)
1. ANTONIO BARRAGAN BENITEZ
2. AGUSTIN VARGAS GONZALEZ
3. GEMA MARIA ZOTANO GALAN
4. ROGELIO PASCUAL LOPEZ
5. ELENA GONZALEZ GARCIA
6. ADRIAN ANGORRILLA LOPEZ
7. MARIA JOSE HUERTAS BUENESTADO
8. FRANCISCO CANDILES BENITEZ
9. FLEUR HOLLMAN
10. ALMUDENA SALAZAR RODRIGUEZ
11. CARLOS GONZALEZ ESPINOSA
12. VICTOR CASTILLO ARTES
13. MONTSERRAT GONZALEZ OLIVA
14. CRISTOBAL PINEDA RODRIGUEZ
15. DANIELA NICOLETA MERTICARIU
16. CLAUDIA MUÑOZ CENTENO
17. ANA VERONICA CARRASCO LEON
SUPLENTES
1. MARIA ISABEL LOPEZ BENITEZ
2. ANTONIA VAZQUEZ MUÑOZ
3. JUAN ANTONIO JIMENEZ GOMEZ
4. PEDRO FERRER HERRERA
5. MIGUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ
6. MARIA CONCEPCION MARTIN REYES
7. FRANCISCO ESTEBAN RUIZ
COMPROMISO MANILVA (COMPROMISO MANILVA)
1. MARIO JIMENEZ RODRIGUEZ
2. MARCOS RUIZ RODRIGUEZ
3. EVANGELINA DE JESUS GALINDO PERALTA
4. FRANCISCA LOPEZ RODRIGUEZ
5. DANIEL MUÑOZ DOMINGUEZ
6. DEAN TYLER SHELTON
7. JUAN ANTONIO PAREJA FERNANDEZ
8. MARIA DEL PILAR ZUÑIGA SEGURA
9. INMACULADA BENITEZ RIOS
10. MIGUEL MARQUEZ LORENTE
11. MARIA PILAR ALCANTARA OLIVA
12. JUAN MIGUEL TEMBLADOR ZOTANO
13. ROCIO DE LOS SANTOS LEAL CARRION
14. MARIA DE LOS ANGELES FARIÑA OLIVA
15. PEDRO VELEZ FERNANDEZ
16. MARIA JOSE ORTIZ MORALES
17. ANTONIO PARRA ZOTANO
SUPLENTES
1. GUSTAVO ALBERTO MEZA GINES
2. FERNANDA VAILANT PENA DA SILVA
3. RICARDO MATEO DE MAYA
4. SARA BELEN MUÑOZ ORTEGA
5. AMPARO ORGAZ LINDO
6. ALEJANDRO ROMERO GALIANO
PARTIDO POPULAR (PP)
1. FRANCISCO MIGUEL ALVAREZ GIL
2. JUANA ORTIZ VARGAS
3. FRANCISCO ANTONIO NAVARRO LUQUE
4. MARGARITA VICARIO BERMUDEZ
5. JOSE ROJAS DIAZ
6. MARIA ELISABET ORTIZ PACHECO
7. PEDRO JANEIRO ROSALES
8. JUAN DIAZ MARTIN
9. SANDRA MARIA AGUILERA RODRIGUEZ
10. JOSE ANTONIO ORTEGA LOPEZ
11. PEDRO JOAQUIN DORADO GOMEZ
12. ROSA MARIA GIL LUQUE
13. MANUELA QUIROS PEREZ
14. CRISTIAN JOSE LOBO HEREDIA
15. DIEGO MOLINA FERNANDEZ
16. MARIA JOSE ESTEBAN ZOTANO
17. JESUS SALVADOR ORDOÑEZ CASTILLERO
SUPLENTES
1. JUAN ANTONIO HOLGADO BAEZA
2. ENCARNACION MORALES URIETA
3. FRANCISCO RODRIGUEZ SENDRA
AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE MANILVA (ASM)
1. EMILIO LOPEZ BERENGUER
2. JOSE MARIA BURGOS NAVARRO
3. DANIEL JESUS PRO GIL
4. MILAGROS LOPEZ MARTIN
5. MARIA JOSE AGUILAR PEREA
6. DAVID MUÑOZ QUIROS
7. DIANE RETAMAR
8. FRANCISCO JOSE MARIN LOPEZ
9. MARIA ISABEL GUTIERREZ CORDONEDA
10. EMMA GUASCH CABEZA
11. MANUEL QUIÑONES PEÑA
12. MARIA DOLORES MORENO FERRER
13. ANA MARIA SANCHEZ RODRIGUEZ
14. KARL MARCUS ATKIN
15. TERESA CORZO CARA
16. ANTONIO DAVID CUESTA LEDESMA
17. TINA JANE ATKIN
SUPLENTES
1. VICENTE RODRIGUEZ ORTIZ
2. RAFAEL CABRERA RUIZ
3. ANA MARIA BURGOS NAVARRO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. MARIA MERCEDES LOPEZ GARCIA
2. ROSA MARIA MARTINEZ ORTIZ
3. JUANA MARIA MADRONA GALLEGO
4. RAUL POMARES MOSTAFA
5. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RINCON
6. DAVINIA RIOS BARCALA
7. MONICA FERNANDEZ DIAZ
8. JULIAN BECERRA CARO
9. FRANCISCO MANUEL NUÑEZ TORRES
10. ANTONIO ALVARO COLLADO BRACHO
11. MANUEL VALENTIN RAMIREZ
12. MIRIAN BECERRA MARTINEZ
13. JOSE ALBERTO CANTARERO FORTES
14. MARIA VICTORIA CARO GUERRA
15. JUAN ROBLES COSTA
16. MARIA PILAR MARTIN GORDILLO
17. FRANCISCO CUEVAS MARTINEZ
VOX (VOX)
1. DAVID OLIVER RODRIGUEZ DE LA HUERGA
2. ISMAEL ALVAREZ SANCHEZ
3. FRANCISCO ANDRES CORRALES SANCHEZ
4. CATALINA JIMENEZ ZANLORENZI
5. MARIA DE LOS ANGELES BRACHO CARRASCO
6. JORGE DAVID QUIROS VAZQUEZ
7. CARLOS ALBERTO TIRADO MENA
8. ALFONSO SANCHEZ ROMERO
9. MERCEDES MOTA FERNANDEZ
10. IRENE MARTINEZ RUIZ DEL PORTAL
11. ROBERTO MOLINA ESPIRITUSANTO
12. SALVADOR TIRADO MOYANO
13. MANUEL FLORES CACERES
14. YULIA SERDYUK KABANOVA
15. VERONICA ALARCON FRANCO
16. FERNANDO GUINDA PEREZ
17. MARIA LUISA SAAMEÑO CALVO
SUPLENTES
1. CARMEN DE LA HUERGA DIEZ
2. LUIS MIGUEL MARTINEZ MORENO
3. MIGUEL FERNANDEZ JIMENEZ
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