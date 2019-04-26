Lista electoral de Mijas para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ (JOSELE)
2. LAURA MORENO MARIN
3. MANUEL ROY PEREZ VLERICK
4. TAMARA VERA RUIZ
5. HIPOLITO ZAPICO BARAGAÑO
6. GRETEL VERONICA ENSBERG FRIGERIO
7. NICOLAS JESUS CRUZ PEÑA
8. NATALIA MARIA MARTINEZ GOMEZ
9. JUAN ANTONIO CARRASCO TROYANO
10. MARIA BELEN ROCA MADUEÑO
11. BENJAMIN RODRIGUEZ JARILLO
12. PATRICIA MARQUEZ BARRANQUERO
13. MIGUEL FRANCISCO BAO SALAZAR
14. NEREA MARIA MENDOZA AGUILAR
15. ISAAC MANUEL SUAREZ GOMEZ
16. ANA TOVAR MEDEL
17. FRANCISCO QUERO CORTES
18. MARIA DOLORES CANTOS RAMOS
19. JUAN JOSE JIMENEZ VERA
20. MARIA JOSE RIVERA DIAZ
21. JOSE MARIA LOPEZ NUÑEZ
22. MARIA AUXILIADORA MARTEL FERNANDEZ
23. OSCAR PASCUAL ANGUITA
24. DOLORES MARIA LOPEZ CANTOS
25. MANUEL CASTILLO ALARCON
SUPLENTES
1. JUANA DELIA GARCIA MARTINEZ
2. WENCESLAO NAVARRO VARGAS
3. LORENA PARRA GOMEZ
4. SALVADOR CARMONA UBEDA
MOVIMIENTO VECINAL MIJEÑO (MVM)
1. FRANCISCO JAVIER SEPULVEDA CUEVAS
2. FRANCISCA SANCHEZ RIVERA
3. JOSE MANUEL MATA GONZALEZ
4. JOSE ANTONIO AMADOR GUTIERREZ
5. ISABEL POSTIGO GOMEZ
6. ALEJANDRO MACIAS CUEVAS
7. PABLO AGÜERA LARES
8. SARAY ORTEGA TORRES
9. FRANCISCO JESUS SEPULVEDA PORRAS
10. ASUNCION RETAMERO CORREDERA
11. ANNE PATRICIA DOWN HERNANDEZ
12. RICARDO POSTIGO TORRES
13. DOLORES CABELLO CUEVAS
14. ALFONSO MATA GONZALEZ
15. IRENE CUEVAS IBAÑEZ
16. MONICA TORRES GELICES
17. MARIA ISABEL SANTOS GUILLEN
18. FRANCISCO JAVIER GARRIDO ORTIZ
19. MARIA ROSA PAREJO LUCAS
20. JUAN JOSE FUSET AREVALO
21. ROSA MARIA CAÑETE MARTIN
22. JESICA AGUADO CORTES
23. GERARDO FELIPE LOPEZ AZUA
24. ESDAN WILSON AGUIRRE VELASCO
25. CONCEPCION DE LA PAZ PORRAS TAMAYO
SUPLENTES
1. CARLOS NOVA CALVENTE
2. MARIA DEL MAR LOBATO ALONSO
3. CLAUDIA MARIELA QUIÑONES QUIÑONES
4. JOSE MARIA GAMEZ LOPEZ
5. RAFAEL SANCHEZ FERNANDEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE ANGEL NOZAL LAJO
2. LOURDES BURGOS ROSA
3. MARIO BRAVO RAMOS
4. SILVIA MARIN SERRANO
5. MARCOS CORTES MILLAN
6. MARIA DEL CARMEN MARQUEZ ROMERO
7. WILLIAM DOW ANDERSON
8. MELISA MANUELA CEBALLOS MERCADO
9. DANIEL JESUS GOMEZ TERUEL
10. LIDIA MORENO AGUILAR
11. ALBERTO GOMEZ JAIME
12. SUSANA MARTIN FERNANDEZ
13. JOSE FRANCISCO RUIZ FONTALBA
14. CRISTOBAL GONZALEZ JAIME
15. PATRICIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTIN
16. RAFAELA ARROYO CALZADO
17. JOSE MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
18. VANESA MUÑOZ POSTIGO
19. JUAN CARLOS GONZALEZ MARQUEZ
20. ANTONIO LUIS GUIMARAES SOARES COELHO
21. JOAQUIN VARGAS GARRIDO
22. ROSARIO CARA GARCIA
23. LORENZO CABELLO TOVAR
24. CARMEN DIAZ DIAZ
25. ANTONIO ALARCON RUEDA
SUPLENTES
1. MANUEL CABELLO PORRAS
2. MARIA DEL MAR RIOS PEREZ
3. FRANCISCO MARTIN GIL
4. ISABEL MARIA VEGA CUEVAS
5. JAIME CARRASCO SANCHEZ
6. CLAUDIA SERRANO SERRANO
7. ALFONSO PARISI ZAMBUTO
8. LAURA GONZALEZ BLANCO
9. SARA ISABEL RODRIGUEZ MARTIN
10. CRISTOBAL GONZALEZ QUERO
MÁS ANDALUCIA - COSTA DEL SOL SÍ PUEDE - PODEMOS 15M (MASCSSP)
1. FRANCISCO MARTINEZ AVILA
2. PABLO ALFONSO MEDINA URDA
3. ANA RODRIGUEZ PEÑALVER
4. JUAN CARLOS MARTIN EXPOSITO
5. SARA MORALES RODRIGUEZ
6. SONIA OSUNA HERRERA
7. JUAN CARLOS CABALLERO BRAVO
8. ENCARNACION RODRIGUEZ CASTRO
9. JOSE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
10. JOHANA MARIBEL ROJAS CABRERA
11. REBECA VETAS MUÑOZ
12. ALEJANDRO CAZALILLA CAZALILLA
13. CARMEN MARIA RAMOS PIÑA
14. LAZARO VICTORIA MORAL
15. BASILIA SUAREZ JIMENEZ
16. FRANCISCA DIAZ GUERRERO
17. MANUEL MARTIN EXPOSITO
18. MARIA PALOMA VICTORIA FERNANDEZ
19. ROBERT PEREA DIAZ
20. GLORIA FERNANDEZ GIGANTE
21. ESTELA MARGARETE HOLTHAUSEN BERMEJO
22. MARIA ELENA MOYA RUEDA
23. JOSE VICTORIA FERNANDEZ
24. MARIA ANGELES AVILA PALACIOS
25. JORGE IVAN GIL SUAREZ
PODEMOS (PODEMOS)
1. MARIA REMEDIOS LEIVA MORENO
2. ESPERANZA JIMENEZ CABELLO
3. JUAN CARLOS QUERO ALARCON
4. FRANCISCO JAVIER GALVIN PRIAN
5. ISABEL LOPEZ ARZUA
6. ENCARNACION GARCIA RIOS
7. JULIO CONEJO AGUILAR
8. EMA ROSA SAPONE CALVO
9. MARIA SOL SANCHEZ DIAZ
10. JOSE FERNANDEZ MORENO
11. MARIA ISABEL CONEJO YAICH
12. ALICIA GUERRA DIAZ
13. JUAN JESUS PORRAS BLANCO
14. JULIA MARIA SOLER MARTINEZ
15. FRANCISCO MIGUEL CABRERA GELOS
16. MARINA NUÑEZ CORADO
17. JOSE ANTONIO PORRAS RUIZ
18. PIA BRUN NIELSEN
19. BERNARDO GIL HERNANDEZ
20. LUZ MARIA LOPEZ ARZUA
21. ANTONIO JAVIER CAÑETE JIMENEZ
22. ARNOLDA BOUWMAN
23. JOSE LUIS RODRIGUEZ RUANO
24. FELIX CLAROS FLANAGAN
25. MIREILLE ESTHER YAICH
SUPLENTES
1. ALICIA MARTIN VALENZUELA
2. MANUEL SERRANO LOPEZ
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. JOSE ANDRES GALVEZ MORALES
2. MARIA JOSE TORRES GOMEZ
3. LUIS ALBERTO LUQUE URBANO
4. MARIA DEL CARMEN BERNABE RUIZ
5. JUAN ANTONIO GUERRERO LUQUE
6. CARLA FABIOLA PEREIDA DO CARMO
7. FELIX ALARCON GOMEZ
8. MARIA PALOMA DE LA PEÑA FORTES CORTES
9. LAZARO ANTONIO GUTIERREZ ESPAÑA
10. ANTONIO FORTES ORTIZ
11. ELISABET LUQUE URBANO
12. VICTORIANO HUERTA GUIJARRO
13. DIEGO MORENO RUIZ
14. AINHOA CARPINTERO ROGERO
15. ADRIAN GUERRA LIBRERO COQUE
16. FRANCISCO JOSE MOLINA VILLEGAS
17. PURIFICACION MORENO SILVA
18. MATHIAS MARCIO PIZARRO FERNANDEZ
19. MERCEDES GARCIA VELASCO
20. JAIME HIDALGO MARTIN
21. JOSE MARTIN QUINTERO
22. MARIA ASUNCION TORRES PASTOR
23. ALBERTO AGUSTIN GINES BERNABE
24. AURORA REINO RUBIA
25. TOMAS MAESO DIEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
1. JUAN CARLOS MALDONADO ESTEVEZ
2. JOSE CARLOS MARTIN TORRES
3. MARIA DOLORES OLMEDO GOMEZ
4. MARIA CARMEN GONZALEZ RIOS
5. ARANZAZU LOPEZ LILLO
6. ANDRES RUIZ LEON
7. CANDELA LEON MORENO
8. MARIANA PEREZ GOMEZ
9. MIGUEL GALLARDO ELENA
10. ANTONIO MERINO QUERO
11. MARIA DEL CARMEN CARMONA MARTINEZ
12. DOLORES BLANCO LEIVA
13. JUAN ANTONIO JAIME ALCANTARA
14. JOSE JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ
15. TAMARA SOTO PEREZ
16. JUAN VARGAS MARQUEZ
17. VICTOR MORALES GIL
18. LAURA GALLARDO ORTIZ
19. ANTONIO GUILLEN CERON
20. INMACULADA JIMENEZ SANCHEZ
21. IRENE JAIME RIOS
22. ANTONIA JESUS NUÑEZ NUÑEZ
23. MARIA JOSEFA LLERA CORNEJO
24. RICARDO CRIADO GARCIA
25. VICENTE LOPEZ PINAR
SUPLENTES
1. JOSE MIGUEL ARRIBAS VALLE
2. MARIA JESUS MONTORO MORA
3. ALFONSO GUTIERREZ MARTIN
VOX (VOX)
1. CARLOS RIVERO BERNAL
2. MAYA ESCOLAR SARDON
3. ANTONIO VIDERA GARCIA
4. MONSERRAT GIL DELGADO FERNANDEZ
5. MOISES RODRIGO ENCINAS DIAZ
6. ELOY BELMONTE VALENZUELA
7. ANTONIO MARTIN ALARCON
8. MARIA JOSE CAMARGO GONZALEZ
9. GLORIA ORDOÑEZ CASTRO
10. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GALLARDO
11. CARLOS MANUEL WAMBA HEREDIA
12. LIETER DOMINGUEZ AZCUE
13. JORGE MORENO LOBATO
14. FUENSANTA SANTOS DE LA RUBIA
15. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORTES
16. MARIA YOLANDA MARCOS MARCOS
17. MIGUEL ALVAREZ GARCIA
18. SALVADOR RUIZ GALAN
19. JUANA DEL PILAR COBOS BRESCIA
20. JOSE VEGAS GASPAR
21. MANUEL ANGEL CORTES RODRIGUEZ
22. ADRIANA BERRAL ORTIZ
23. CARLOS ALBERTO MOIO ALONSO
24. MANUEL BURGOS TORRES DE NAVARRA
25. ARACELI GONZALEZ GARCIA
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