Lista electoral de Nerja para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. ROSA MARIA ARRABAL TELLEZ
2. OSCAR RAUL JIMENEZ LOPEZ
3. PATRICIA GUTIERREZ ROMAN
4. JOSE MARIA RIVAS GALVEZ
5. ANA BELEN LOPEZ GOMEZ
6. JOSE MIGUEL ORTUÑO RODRIGUEZ
7. SARA RIVAS MARTINEZ
8. JOSE ALEJANDRO BARBA HERNANDEZ
9. MARIA GOMEZ MUÑOZ
10. JOSE ANTONIO MARTIN LOPEZ
11. BEGOÑA AGURTZANE PASCUA MUÑOZ
12. FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ TORRES
13. LIDIA MARIA MARTIN GALLARDO
14. JOSE ANTONIO BENITEZ LOPEZ
15. ISABEL HERRERA VAZQUEZ
16. EXPEDITO CABRA NARVAEZ
17. INMACULADA CONCEPCION CALVENTE JIMENEZ
18. DAVID MARTIN GARCIA
19. MARIA DOLORES RUIZ MARTIN
20. FRANCISCO ANTONIO POZUECO PEREZ
21. CLARA INES HOYOS ESCOVAR
SUPLENTES
1. JOSE ANTONIO CARMONA CARDENAS
2. DOLORES FERNANDEZ GUERRERO
3. JOSE RAMON CENTURION GONZALEZ
4. MARIA VALERA GALVEZ
5. ROMUALDO SOLER GONZALEZ
6. CARMEN PRADOS CEREZO
7. RUBEN BENITEZ ARRABAL
8. MARIA PILAR JIMENEZ TRUEBA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JOSE ALBERTO ARMIJO NAVAS
2. FRANCISCO ENRIQUE ARCE FERNANDEZ
3. GEMA MARIA GARCIA ROJO
4. ANGELES DIAZ NIETO
5. JAVIER RODRIGUEZ ALONSO (INDEPENDIENTE)
6. MARIA NIEVES ATENCIA FERNANDEZ
7. DANIEL RIVAS MALDONADO
8. ELENA MARIA GALVEZ CALVENTE (INDEPENDIENTE)
9. FRANCISCO JAVIER LOPEZ NAVAS
10. GEMA MARIA LAGUNA BERMUDEZ
11. ANA PORTILLO GARCIA
12. ANTONIO LOPEZ ARRABAL
13. RAQUEL GOMEZ LOSADA
14. EVA GARCIA LOPEZ (INDEPENDIENTE)
15. SAMUEL HERRERO FERNANDEZ (INDEPENDIENTE)
16. CELIA MARIA MARTINEZ NAVAS
17. MARIA JOSE RUIZ CAMACHO (INDEPENDIENTE)
18. ANTONIO MIGUEL GARCIA DELGADO (INDEPENDIENTE)
19. ALVARO FERNANDEZ CEREZO (INDEPENDIENTE)
20. JUAN JOSE BAUTISTA BENITEZ (INDEPENDIENTE)
21. FRANCISCO ORTEGA OLALLA
SUPLENTES
1. MARIA DEL ROSARIO VILLASCLARAS MARTIN
2. LOURDES AVILA PEÑUELA (INDEPENDIENTE)
3. JONATHAN MENDEZ HERMANT
4. LORENA POZUECO GONZALEZ
5. RUBEN ORLANDO TIVANI SERRANO (INDEPENDIENTE)
6. ANA DOLORES GOMEZ TORRES
7. DAVID ROMAN MORENO
8. MARIA TERESA MUÑOZ VILLENA (INDEPENDIENTE)
9. ANTONIO DEL CORRAL JIMENA
10. JOSE JUAN MOYANO SANCHEZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. MANUEL CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ
2. MARIA DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ
3. RAUL RIVAS PLATERO
4. DAVID FERNANDEZ ROMERO
5. MARIA JAZMIN ORTEGA ALCAZAR
6. ANTONIO LOPEZ GOMEZ
7. MONICA NATALIA LLITERAS BRITO
8. JORGE GOMEZ GALLARDO
9. ROBERTO SANCHEZ LOPEZ
10. MARNELLYS DE JESUS HUTCHINNGS RODRIGUEZ
11. ISIDRO LOPEZ LOPEZ
12. LARRY HENNING REBORN FORSGREN
13. SALVADOR REINA BERNAL
14. ISABEL MARIA PORTILLO ORTIZ
15. JUAN JOSE TRIGUEROS HEREDIA
16. MARIA DEL CARMEN GUERRERO LORENZO
17. EMILIO MARTIN FERRER
18. MONICA ALONSO GARCIA
19. JAIME URDIALES AGUILERA
20. LIBERTO SIERRA DE LA MAR NAVAS
21. FRANCISCA MONSERRAT LOPEZ RIOS
SUPLENTES
1. NICOLAS ALVAREZ GARCIA
2. SUSANA CASTILLO CALER
3. ANDREA DANIELA PAEZ
VOX (VOX)
1. MIGUEL ARMIJO GONZALEZ
2. DOLORES AYNAT BAÑON
3. IVAN JOSE JULLIT NAVAS
4. JEFFREY LEE TAYLOR MARTINEZ
5. CYRIELLE LE COADOU
6. DIEGO PALOMO PARRAS
7. JUAN CARLOS CARRION LORENZO
8. BARBARA DE LOS SANTOS GARCIA
9. JOSE MIGUEL FOSSIT ARMIJO
10. CRISTINA JULLIT RODRIGUEZ
11. ANTONIO MIGUEL CENTURION LOPEZ
12. MICHAEL ALBERTSEN
13. MANUEL ANTELO LOPEZ
14. DOLORES GOMEZ MELGARES
15. TANIA VICTORIA EDWARS JIMENA
16. FELIPE RAMOS CRESPILLO
17. FELIX LOPEZ BALSERA
18. JAVIER GUTIERREZ ALGARIN
19. MARIA ROSA DE CASTRO GUERRERO
20. CARMEN MARIA PORTILLO NAVAS
21. ISABEL GONZALEZ VILLASCLARAS
SUPLENTES
1. SALVADOR RICO GUERRERO
2. FRANCISCO MIGUEL ARRABAL ARRABAL
3. MARIA DEL CARMEN RUIZ TORRES
UNIDOS POR EL PUEBLO DE NERJA (UPner)
1. JOSE GARCIA BELTRAN
2. JUAN JOSE GALLARDO JIMENEZ
3. ANDREA SANTACANA CABRA
4. JOSE MANUEL MORENO FERNANDEZ
5. SILVIA PELAEZ MONTORO
6. JOSE MIGUEL MONTILLA RUIZ
7. PAOLA RUIZ TORRES
8. FRANCISCO AGUSTIN GARCIA LOPEZ
9. ISABEL GONZALEZ ORTEGA
10. MIGUEL ANGEL OLMOS DOTES
11. MARCOS NICOLAS ORTEGA GUARDIA
12. SIMON BRABANT
13. SANDRA JAIME GARCIA
14. MARIA TERESA GONZALEZ ESPALIU
15. RAFAEL VILLASCLARAS ROSA
16. JESÚS DANIEL LORENZO VALVERDE
17. MIRIAM MONTILLA RUIZ
18. YOLANDA HERAS ARENAS
19. MANUEL DANIEL PLATERO AVILA
20. MANUEL CARLOS DELGADO MOLINA
21. RAFAEL VILLANUEVA BERCIANO
SUPLENTES
1. ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ
2. FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO
3. LUIS ANTELO GAMEZ
4. SARA DEL PINO GARCIA
ADELANTE NERJA MARO (ADELANTE )
1. JOSE JUAN AIDO HARO
2. JUAN ANDRES JIMENEZ PEREZ
3. YAZMIN GALVEZ FOUNTAIN
4. IRENE CANO BRAVO
5. JUAN DANIEL CARRATU YEDRO
6. MANAL TIABI EL GHALLALI
7. SONIA MARZO PALACIOS
8. ROSARIO MORENO ALONSO
9. HELMUT THOMAS WIENER
10. LUIS PEÑA FERNANDEZ
11. CRISTINA FERNANDEZ PINTO
12. JORGE AURELIO BRAVO GALLARDO
13. FRANCISCA DIEZ CASTELLANO
14. FRANCISO FERNANDO JIMENEZ FERNANDEZ
15. MARIA DEL PILAR BARRENECHEA VEGA
16. LUIS AGUSTIN SANTIAGO AGUT
17. MARIA DEL CARMEN PINO MORENO
18. RAFAEL VAZQUEZ DEL OTERO
19. SIMONE WIENER
20. JOSE ANTONIO ROMERO VILLASCLARAS
21. ALICIA BUENO LOPEZ
SUPLENTES
1. BENJAMIN NULEZ DE JAIME
2. MARIA ESPERANZA MUÑOZ COSSI
3. PABLO LOPEZ ESCOBAR
4. MARIA VANESSA ESCALERA CANILLAS
5. FRANCISCO LOPEZ GOMEZ
6. AFRICA ROMERO CABISTANY
7. JORGE JUAN ALAMINOS FERNANDEZ
8. FRANCISCO DAMIAN PLATERO ROJAS
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