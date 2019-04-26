Lista electoral de Ojén para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ
2. ISABEL VIRGINIA MARQUEZ LORENTE
3. JAVIER SANCHEZ MARQUEZ
4. JOSEFA LORENTE CORRERO
5. DIEGO SANTOS MARQUEZ
6. ESTEFANIA MERINO MARQUEZ
7. JOSE GONZALEZ FERNANDEZ
8. SANDRA TELLEZ MERINO
9. RAUL GONZALEZ CERVAN
10. MARIA AMANDA GOMEZ YAÑEZ
11. JOSE ANTONIO ESPINOSA LORENTE
SUPLENTES
1. INMACULADA CONCEPCION PULIDO GARCIA
2. JOAQUIN GUILLEN MARIN
3. NATALIA CASTILLO GOMEZ
4. JOSE VICENTE MERINO HERNANDEZ
5. DELIA GUERRERO MARQUEZ
6. SAMUEL AARON JIMENEZ GUERRERO
7. MARIA CINTRANO SANCHEZ
8. FRANCISCO RAMON MARQUEZ PEÑA
9. ROCIO GOMEZ GUERRERO
10. MANUEL DEL MAR CANTERAS RIVAS
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA DEL CARMEN MARQUEZ MARQUEZ
2. SEBASTIAN LUNA SANCHEZ
3. PABLO MARQUEZ JIMENEZ
4. LAURA LAPEIRA RODRIGUEZ
5. JOSE ANTONIO MERINO SUAREZ
6. MARIA ISABEL ROMERO VILLARRUBIA
7. SUSANA GONZALEZ BARRIO
8. JOAQUIN ZAPICO MARTIN GRANDE
9. ANA GOMEZ FERNANDEZ
10. FRANCISCO MANUEL CUEVAS MARQUEZ
11. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARQUEZ
SUPLENTES
1. PAULA LORENTE MARQUEZ
2. ISABEL RODRIGUEZ LORENTE
3. ANTONIO ORTIZ OSORIO
4. OSCAR HIDALGO MARQUEZ
POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. JUAN MERINO MARQUEZ
2. PEDRO GARCIA ESPADA
3. JOSE MIGUEL GAMEZ RODRIGUEZ
4. ANA BELEN MONTORO MARTIN
5. MARIA JOSE CAMARA VALDERRAMA
6. TRINIDAD MERINO SANCHEZ
7. OMAR GARCIA IBAÑEZ
8. CARLA YANINA HEINZ
9. PEDRO ANTONIO MARQUEZ GARCIA
10. CAROLINA RAMIREZ FERNANDEZ
11. JUANA EXPOSITO PEREZ
SUPLENTES
1. MARINA MARQUEZ LOMEÑA
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. ANA NEREA CARRASCO MORALES
2. JUAN JOSE ALVAREZ NARVAEZ
3. INES MARIA RAMOS ORTIZ
4. PEDRO MIGUEL ROMERO NARVAEZ
5. MANUEL PINEDA RENDON
6. MARIA LEDESMA GARCIA
7. JESUS ALVAREZ NARVAEZ
8. ISABEL VENEGA MENA
9. MIGUEL ANGEL ALVAREZ NARVAEZ
10. MARIA ANGELES DIAZ BECERRA
11. VICTORIANO ROMERO CARRASCO
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