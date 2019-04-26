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26 de abril de 2019
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Elecciones municipales del 26 de mayo

Lista electoral de Pujerra para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE-A)
1. FRANCISCO MACIAS GUERRERO
2. AQUILINO FERNANDEZ DEL RIO
3. OLIVERIO FRANCISCO CALVENTE GARCIA
4. CATALINA COZAR DOMINGUEZ
5. FRANCISCA LOPEZ MONCAYO
6. MIGUEL ANGEL MENA FERNANDEZ
7. NARCISO MORALES FERNANDEZ
SUPLENTES
1. ALBERTO MENA PERAL
2. MARIA GEMA GAMEZ HIRALDO
3. ANTONIO GUERRERO NAVAS
4. RAFAEL CHICON MORALES


PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO CALVENTE MENA
2. JUAN CARLOS MENA GUERRERO
3. INMACULADA COZAR MENA
4. ANTONIO GUERRERO DIAZ
5. ISABEL MARIA RODRIGUEZ ARROCHA
6. ADRIAN GUERRERO DIAZ
7. FRANCISCO SIBAJAS MACIAS


IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. SANDRA CRUZ HEREDIA
2. ALBERTO SORIA GOMEZ
3. ANA SANJUAN DOMINGUEZ
4. EDUARDO RODOLFO RITTER ERMOLENCO
5. MARIA PILAR HIDALGO MARTIN
6. RAUL BLASCO MOYA
7. JOSE MANUEL FISAC JIMENEZ DE LOS GALANES
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