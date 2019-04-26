Lista electoral de Torrox para las elecciones municipales de 2019

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN MANUEL CORTES MANCEBON
2. MARIA DE LAS NIEVES RAMIREZ MORENO
3. MANUEL VILLENA PASTOR
4. MARIA JOSE GONZALEZ VILLENA
5. FRANCISCO MUÑOZ RICO
6. YESSICA PELAEZ MESA
7. ANTONIO ISIDRO GONZALEZ MARTIN
8. ANDREA BAENA ENCINAS
9. YEFFREY OLIVA RIVAS
10. CARMEN BONILLA ALVAREZ
11. JUAN IGNACIO NUÑEZ MARTIN
12. NOEMI TALAMONTE URDIALES
13. ALBERTO LORENZO ELIA
14. MARIA DEL CARMEN RUIZ DONCEL
15. FRANCISCO JOSE NUÑEZ MARTIN
16. MARIA ESTRELLA TOME RICO
17. LUIS MIGUEL PALMA LUQUE
SUPLENTES
1. SAFA SAIFI EL HASSANI
2. CHEIKH FAYE CISSE
3. NAIARA SANCHEZ CORNEJO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. AlFONSO ANTONIO MARQUEZ SOTO
2. MANUEL MARTIN GODOY
3. NANCY LUYTEN MAERTEN
4. LOURDES BARBARA URDIALES DOÑA
5. EUGENIO RICO CASTRO
6. LOURDES COPOVI DUARTE
7. RAFAEL ALBERTO CID MEDINA
8. VICTORIA EUGENIA CORTES JURADO
9. MARIA INMACULADA PALOMAS CUESTA
10. JONATHAN BUENO MESA
11. CRISTINA MARIA RUIZ HERRERO
12. ALEJANDRO FERRER CARRASCO
13. ROCIO MARTIN JURADO
14. RAMON BAZAGA MARIN
15. VICENTE LOPEZ CUINES
16. REBECA SERRALVO CAMACHO
17. JOSE ANTONIO SANCHEZ MESA
SUPLENTES
1. NIEVES JIMENEZ MIRA
2. MIGUEL ARIZA MARTIN
PARTIDO POPULAR (PP)
1. OSCAR MEDINA ESPAÑA
2. MARIA DE LOS ANGELES RUIZ GALVEZ
3. JOSE MANUEL FERNANDEZ NIETO
4. SANDRA JESUS EXTREMERA LOPEZ
5. PAULA MARIA MORENO SANTOS
6. JUAN JESUS SANCHEZ BUENO
7. SALVADOR ESCUDERO SALVATIERRA
8. ANA PEREZ RICO
9. VERONICA MUÑOZ SANCHEZ
10. JOSE LUIS VILLENA NUÑEZ
11. ANGEL MANUEL VILLENA MARTIN
12. LEILA ESCOBAR GODOY
13. MARIA BEATRIZ CASTRO RIAL
14. ZAIDA PLAZA COBOS
15. ALEJANDRO PEREA ATENCIA
16. JOSE LUIS BELTRAN PEREZ
17. ANTONIO MESA NUÑEZ
SUPLENTES
1. MARIA DE LOS ANGELES ESPAÑA SANCHEZ
2. JOSE DANIEL NIETO BECKBISSINGER
3. ISABEL MARIA NOGUERA LOPEZ
TORROX UNIDO (TORROX UNIDO)
1. ALVARO BAZAN ORTEGA
2. MARIA ISIDORA CERVANTES GALLEGO
3. FRANCISCO CONTRERAS PASTOR
4. NIEVES SANTOS RICO
5. ANDRES RICO NARVAEZ
6. CARMEN MERINO PEREZ
7. EMILIO GONZALEZ FERNANDEZ
8. SIFA MACHADO KAREKEZI
9. MOHAMED HAJJOUB CHAHAOUATI
10. CHANTAL DE LOYOLA SANTOS
11. FRANCISCO JOSE CASTRO GARCIA
12. DOLORES DE LAS NIEVES CONTRERAS RODRIGUEZ
13. JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ
14. ANALIA JULIA LOPEZ GARCIA
15. DAVID CORREA RUIZ
16. ESTER CARMONA ROMAN
17. JAVIER RIVERO BRAVO
SUPLENTES
1. SOUMIA LAARQUAK ESSOUAYENI
2. PABLO GONZALEZ MARTIN
3. DULCENOMBRE DE MARIA TRENAS MUÑOS
IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. MARIA JOSE PRADOS BRAVO
2. JACINTO MEDINA NIETO
3. BLANCA ISABEL MARTIN NIETO
4. CARLOS VINUESA GODOY
5. CARMEN PILAR JIMENEZ NAVAS
6. FRANCISCO ORTEGA RODRIGUEZ
7. CARMEN MARIA GARCIA GARCIA
8. MANUEL ERIC PEREZ LE BARZIC
9. NIEVES TOME BAENA
10. ANTONIO DANIEL TORO RUIZ
11. TANIA FERNANDEZ TORO
12. ANTONIO MANUEL BRONCANO BAENA
13. MARIA JESUS RUBIO FERNANDEZ
14. ANTONIO JOSE TORO NUÑEZ
15. MARIA JOSE ESCOBAR DELGADO
16. TEODOR RUIZ HINOJOSA
17. ANTONIA CLAROS ATENCIA
SUPLENTES
1. JUAN MOYA LOPEZ
2. JOSE MANUEL OREGA BAENA
3. MANUEL GALLAR NIETO
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