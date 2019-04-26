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26 de abril de 2019
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Elecciones del 26 de mayo

Lista electoral de La Viñuela para las elecciones municipales de 2019

26.04.2019 | 05:00

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JOSE JUAN JIMENEZ LOPEZ
2. MARIO RUIZ BAZAGA
3. MARIA ANGELES FERNANDEZ MARTIN
4. RIA O'BRIEN
5. RAFAEL FORTES MILLAN
6. SILVANA BAZAGA CAMPOS
7. MONICA GONZALEZ RUIZ
8. FERNANDO ANTONIO GONZALEZ SERRALVO
9. AMANDA FORTES GALLEGO
10. SERGIO PASCUAL YUSTE
11. ROCIO GOMEZ GONZALEZ
SUPLENTES
1. ANTONIO TORET RUIZ
2. ANA MARIA GONZALEZ MENES
3. MINA KOUAN GARCIA

PARTIDO POPULAR (PP)
1. ANTONIO MANUEL MILLAN LOPEZ
2. EVA CECILIA SERRALVO LLAMAS
3. ALBERTO CARLOS ORTIZ RIOS
4. JUAN DAVID GONZALEZ GUIRADO
5. ERNESTO PELAEZ GONZALEZ
6. AMPARO CALDERON DIAZ
7. GUILLERMO ALFEREZ GARCIA
8. ALEJANDRO MORALES TELLEZ
9. ANTONIO GOMEZ FERNANDEZ
10. ELOY GOMEZ LLAMAS
11. OSCAR BOZA JIMENEZ

IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)
1. RAUL PEÑA MORENO
2. FRANCISCA MARIN MUÑOZ
3. ANTONIO CAMPOM RAMIREZ
4. REMEDIOS VICO LOBILLO
5. ANTONIO FRIAS CAZORLA
6. ANA MARIA ALARCON BERMUDEZ
7. MODESTO ISIDRO SEGARRA PASCUAL
8. MARIA JOSE CUEVAS MARTOS
9. JOSE ANTONIO ALARCON RUIZ
10. MARCOS ANTONIO MORENO ORTIGOSA
11. MARUA VICTORIA OVIEDO CALDERON

POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)
1. ANTONIO RUIZ RUIZ
2. JOSE LUIS FLORIDO PELAEZ
3. AMBER LOUISE CROOKSHANK
4. ANA FORTES GOMEZ
5. JOSE RUIZ SEGARRA
6. JOSE JIMENEZ CAMPOS
7. JESUS GARCIA FORTES
8. CRISTINA MUÑOZ LOPEZ
9. RAUL GONZALEZ JIMENEZ
10. JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA
11. ALVARO GARCIA FORTES
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