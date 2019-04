Caras largas para un cuadro de desplome en la sede del PP de Málaga

Más grande no puede ser el contraste. En el mismo sitio en el que hace apenas cinco meses todo era euforia, la sede del PP está siendo una aglomeración de caras largas y sonrisas de circunstancias. En diciembre, los afiliados que iban llegando a la sede en masa se tenían que pellizcar para no dudar de su suerte. Por ahora, apenas un puñado se ha acerdado a la avenida de Andalucía para cerrar filas. No habrá comparecencia del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, hasta las 22:30 horas, como muy pronto. Así lo han señalado los responsables de prensa del partido. Había cierto presagio de que la fragmentación de la derecha no iba a salir bien. Pero el resultado final es una carnicería para el PP. En 2016, en las generales que se tuvieron que repetir, Mariano Rajoy cosechó 137 diputados. Pablo Casado, con el 70% del escrutinio, 65. Un desplome sin paliativos. Más de la mitad de diputados varados por el camino y la sensación constatada entre los pocos afiliados que la estrategia para afrontar las elecciones no ha sido la más acertada.

No ha habido tampoco efecto Pablo Montesinos. Fichaje de relumbrón, no ha servido, sin embargo, para evitar una caída que también se ha producido en Málaga. Echarle las culpas a él sería injusto. Demasiado determinante es la figura del cabeza de lista en unas generales. Quién sabe si su presencia y exposición intensísima durante esta campaña electoral no ha servido para aminorar incluso la fuga de votos. En la sede del PP, el desarrollo de la jornada electoral se ha empezado a seguir desde última hora de la tarde. Sobre las 19.30, las líneas telefónicas con Génova permanecían cerradas. Silencio. Primera mala señal para que luego se iba a confirmar con los primeros sondeos. Y luego con la primera comparecencia del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha entrado en pantalla a través de la señal de TVE. Si lo que había para alabar era la alta participación (al PP, históricamente, le viene bien todo lo contrario), es que no había mucho hueso para el caldo.

La sala de máquinas, el despacho que tiene Bendodo en la sede, ha reunido a los integrantes de las candidaturas del PP al Congreso y Senado en torno al televisor. Además de Montesinos, en la sede del PP se encuentran, entre otros, Carolina España, Marío Cortés y Joaquín Ramírez. También concejales del Ayuntamiento, como Carlos Conde o aspirantes como Avelino Barrionuevo. La secuencia, a falta de conocer el total del escrutinio, esta marcada de la siguiente manera: primero comparecerá Pablo Casado en Madrid, después Juanma Moreno en Sevilla y, para cerrar, Elías Bendodo valorará los resultados desde Málaga.