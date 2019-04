Elías Bendodo: "El PP está de pie"

El líder de los populares malagueños desliga el resultado nacional del escenario en la provincia

La posibilidad de una caída en número de escaños se comentaba de puertas para dentro durante toda la campaña electoral. Pero nadie en el PP de Málaga se esperaba un desplome de similares magnitudes. A los registros nacionales, 66 diputados, hubo que sumar la pérdida del tercer escaño obtenido en 2016, dejando a los populares en dos representantes. Y también estaba el revés en el Senado, donde el PP ha pasado de tres a tener un solo representante.

En estas circunstancias, no cabía esperar otra cosa que caras largas y sonrisas de circunstancia en la sede del PP de Málaga. No quiso anticiparse al líder nacional del PP, Pablo Casado, y al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ese fue el orden establecido. Bendodo, arropado por los integrantes de la candidatura popular al Congreso y al Senado, y por el alcalde de Málaga, fue breve en su valoración. No fue muy distinta de la ofrecida pocos minutos antes por Casado. Admitió que el resultado era malo y señaló como culpable a la fragmentación: "A la derecha le ha pasado factura la fragmentación. Lo veníamos advirtiendo. Sabíamos que eran unas elecciones difíciles".

Con las elecciones municipales tocando a la puerta, Bendodo hizo un esfuerzo por desligar los resultados nacionales del escenario provincial. Dejó claro que esa será la estrategia a seguir a partir de ahora. "Son cosas distintas, el PP se crece en las elecciones municipales y vamos a trabajar a partir de ahora para lograr los mejores resultados", concluyó. Para ello, llamó a poner el contador a cero desde ya y cambiar el foco.

Los ánimos en la sede del PP estaban necesitados de cariño y Bendodo quiso inyectar, en la medida de lo posible, un mensaje de confianza a los suyos, y que nadie dé por enterrado a su partido: "El PP está de pie y va a salir a ganar las municipales". No obstante, los resultados pesan y tampoco quiso obviarlo el presidente popular en la segunda parte de su breve intervención, en la que admitió que han podido dejarse a parte de su electorado por el camino. "No somos ajenos a eso y vamos a trabajar intensamente desde ya porque hay un voto que está en nuestro espectro ideológico y se nos ha podido ir, y ahora tenemos que recuperar", finalizó Bendodo su intervención, en la que no admitió preguntas por parte de los medios de comunicación presentes. Un hecho que provocó un notable malestar interno en el número uno al Congreso, Pablo Montesinos. El PP de Málaga ha convocado para este viernes a su junta directiva provincial para analizar a fondo los resultados.