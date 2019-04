Lleno hasta la bandera

«La procesión va por dentro, la sonrisa por fuera», cuenta Ana Rodríguez, que dentro de seis meses cumplirá 90 años. Ana monta guardia delante del colegio electoral de la Peña El Palustre, en El Palo, a las 8.45 del domingo. «Acabo de salir a pasear y quiero votar», confiesa.

Será la primera en hacerlo a las 9 en punto, y en bajar los seis o siete peldaños que le separan de la mesa electoral, un obstáculo que hace que, a lo largo del día, el presidente de la mesa tenga que salir a la calle con la urna para que puedan votar las personas con movilidad reducida.

No es el caso de Ana, que cuenta que ha pasado «muchas necesidades», pero parece que ahora, a la vejez, «Dios me da fuerzas y ya las necesidades son menos», comenta y sonríe.

Los jesuitas

En el Colegio San Estanislao, a las 9.30 baja parte de la comunidad de jesuitas que vive en este centro fundado en 1882. Son sacerdotes y hermanos que superan los 80, acompañados por enfermeros. Uno de ellos, en silla de ruedas para no cansarse, es el padre José Pablo Tejera, de 92 años, que cuenta con calle en El Palo y es uno de los impulsores del movimiento scout en Andalucía.

«Siempre voto», comenta. Muy cerca de él se encuentra Gabriel Ramos, interventor del PP de 43 años, que lleva desde los 18 colaborando con este partido en las citas electorales. «Nunca me he metido en política ni he tenido cargo, soy autónomo, tengo mi trabajo pero uno tiene sus ideales y tiene que defenderlos», argumenta.

Primeriza

En la biblioteca Bernabé Fernández-Canivell, a las 10.15 la asistencia no es tan notable. A Arantxa, una joven malagueña, le ha tocado ser vocal por vez primera y se lo toma muy bien: «La experiencia de momento es muy buena, tengo unos compañeros fantásticos», confiesa. La única incidencia, un vocal que no se ha presentado y ha sido sustituido.

Esperando a Moreno Bonilla

Los compañeros de los medios de comunicación esperan a las 10.45 la llegada inminente del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero mientras llega la alta política, la vida se cuela a raudales por las mesas electorales.

Ahí está, por ejemplo, el exportavoz de Ciudadanos en la Diputación, Gonzalo Sichar, que acude a votar acompañado de su hija pequeña, que acude en patinete.

Y el caso de Ignacio Fernández, de 29 años, que logra meter las dos papeletas con la ayuda de la presidenta, porque tiene los dos brazos inmovilizados. «Me atropelló un coche que se saltó un semáforo cuando iba con la moto. He estado 15 días en el hospital y acabo de salir», cuenta. Pese a que le cuesta andar con dificultad, Ignacio no quiere dejar de votar.

La pequeña aprendiz

A las 11 de la mañana, en el Colegio de Prácticas Número 1 Noa, de 9 años, acompaña a sus padres, Cintia y Carlos, a votar. «No puedo votar porque tengo 9 años», explica. Pero la edad, cuenta su padre, no es obstáculo para que Noa conozca «a todos los partidos y quiénes son sus líderes; sabe más que yo».

La niña, que introduce los sobres junto con su madre, ha sacado muy buenas notas en Ciencias Sociales y también conoce muy bien la composición del Congreso. Noa promete como ciudadana cívica y comprometida.

Genio es genial

Quien no falta a ninguna cita electoral es Genio, un perro callejero de 5 años que, como explica su dueño, Leoncio, «me acompaña desde que nació a votar». A su lado, un hombre se lamenta de que «todos los años», se lía «con el Senado».

Estamos en el precioso y siempre moderno Instituto de Martiricos a las 11.30 y lo del despiste con las listas del Senado no es ninguna excepción, como se verá en próximos colegios electorales.

El apoderado de Vox

En las pasadas elecciones autonómicas, La Opinión habló con un apoderado de Vox en el Colegio Salvador Rueda, de Parque del Sur. En esa ocasión, José prefería no dar su apellido y se había guardado el distintivo del partido, porque aseguraba que era vecino del barrio y le habían llamado «fascista muchas veces e incluso Caudillo».

En esta ocasión todo ha cambiado. José habla con La Opinión al mediodía y quiere dar su apellido (es José Navas) mientras confiesa que en las autonómicas «estaba más cortadillo porque era la primera vez». José comenta que los mayores suelen votar por la mañana «y los jóvenes por la tarde» y confía en un buen resultado: «Espero que saquemos más votos que en las andaluzas».

A votar, y al campo

En el Colegio Ángel Ganivet de Mangas Verdes (12.40) está de interventora del PSOE la concejala Rosa del Mar Rodríguez, que cuenta que son las personas mayores las que más problemas tienen con la papeleta del Senado. «Muchos tienen un problema grave», indica, por lo que no para de echarles una mano.

Una cosa le llama la atención: en los 20 años que lleva colaborando con el PSOE subraya que nunca ha visto una participación tan alta, en especial en el primer tramo de la mañana. «Es que mucha gente del barrio es de pueblos de la zona, así que votan temprano y se van a pasar el día en el campo», explica.

Como curiosidad, la concejala detalla que algún votante mayor manifestó que quería votar «al capullo» o «a Felipe», sin más...

Abuelo y nieto

Es la una en punto en el Centro de Educación de Adultos de La Palma. Allí vota José Santaella, de 81 años, vecino de La Palma, que coincide con su nieto, Carlos Pérez, de 24 años, que está de vocal en la mesa. «Todos los años voto, es un derecho que tenemos y hay que votar», destaca el abuelo, mientras que el nieto, que se estrena como vocal, explica que ha habido algo de despiste en muchos votantes porque se han unido dos colegios en uno «y muchos se van directamente al otro lado».

«Ayudar a mi país»

A las 13.45 casi no cabe un alfiler en el Colegio Manuel Machado, muy cerca del polideportivo de Carranque. «No he visto tanta gente en años», confiesa un agente de la Policía.

Allí está Álvaro González de 23 años, apoderado de Ciudadanos, que estudia Sociología en la Facultad de Políticas de Granada, aunque señala que no quiere dedicarse «directamente» a la política sino «ayudar a mi país y trabajar en el sector privado».

A su lado está el exconcejal socialista Manuel Hurtado, que recalca la alta participación.

«Soy optimista»

El paseo electoral concluye a las 14.15 en el Colegio Infantil Altabaca, de Nueva Málaga. Se estrena como apoderada de Unidas Podemos Patricia, de 35 años.

La joven destaca la buena sintonía entre representantes de todos los partidos y confiesa sentirse «optimista» ante una afluencia de votantes tan grande.

Sueños y deseos en un domingo electoral en el que los malagueños han respondido como mejor saben: votando.