Una pista polideportiva de Carlinda que parece de waterpolo

El campo se sigue encharcando y hay mal olor. Además, critican que pese a que los niños solo juegan al fútbol, hace diez años que no hay porterías. La concejala de Bailén Miraflores, Elisa Pérez de Siles, señala que los técnicos inspeccionarán la pista por si hay que pedir obras a la empresa.

El remedio ha sido, sino peor, idéntico a la enfermedad, considera la Asociación de Vecinos de Carlinda, que hacía años que deseaba la eliminación de los muretes que rodeaban la pista deportiva entre el cauce del arroyo del Cuarto y la calle Padre Martín.

Los muretes desaparecieron pero los grandes charcos que pensaban erradicar continúan inundando la pista. «Hicieron la obra, que no llevará ni seis meses, pero cuando llueve se encharca igual que antes», lamenta Juan Manuel González, nuevo presidente de la asociación de vecinos.

La Opinión visitó la pista multideportiva la semana pasada y comprobó, no solo la magnitud de los charcos, con agua negra y hojarasca, sino también el mal olor. «Si te acercas huele una peste que no veas», cuenta Said Derzane, de 16 años, uno de los niños que utiliza esta pista... como puede, al igual que el resto.

El presidente, que precisa que no es ducho en la materia, señala que quizás no serviría un desagüe, «porque estorba si los niños están jugando, pero con que le hubiesen dado un milímetro de inclinación a la pista no se notaría apenas, porque además esto no es un campo profesional».

A su lado está su padre y expresidente vecinal, Joaquín González, que cuenta que los niños «tienen que jugar con la pelota mojada y se mojan la ropa, así que tienen que esperar unos días a que el sol seque los charcos».

Joaquín González precisa que la suciedad se mantiene durante un tiempo porque suelen barrer las hojas de la pista «cada 15 o 20 días».

Futbolistas sin portería

Los niños consultados por este periódico aprovechan para recordar un contrasentido que dura cerca de diez años: «Aquí no juega nadie al baloncesto y nada más que hacen poner canastas. Cuando en el colegio nos preguntan qué queremos para nuestro barrio siempre les pedimos porterías y nunca nos las ponen», cuenta Said Derzane.

A su lado está Claudia Moreno, de 13 años, que reitera que han pedido en muchas ocasiones las porterías, porque en el barrio nadie juega al baloncesto.

«Hace unos diez años había porterías de fútbol pero se rompieron y ya no las repusieron», recuerda Joaquín González, mientras su hijo cuenta que los niños tienen que apañarse pintando las porterías en el muro o señalándolas con piedras.

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Bailén-Miraflores y de Deportes, Elisa Pérez de Siles, respondió ayer a los vecinos que los técnicos municipales inspeccionarán la pista, por si hubiera que contactar con la empresa para pedirle que actúe.

Con respecto a las porterías de fútbol, señaló que se retiraron hace unos diez años «porque la pista no daba las dimensiones y porque la cercanía de los vecinos y de la carretera originaba problemas de seguridad». La concejala indicó que «a escasos metros, los amantes del fútbol tienen un campo de césped artificial donde también hemos invertido una partida importante de mejoras».