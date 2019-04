"Sigo creyendo al 100% en el proyecto de Casado"

El número uno del Partido Popular de Málaga no ha tenido un aterrizaje fácil. Admite que la noche electoral fue dura, pero llama a un análisis pormenorizado de los resultados. Confía en que Casado siga al frente del PP.

¿Cómo ha digerido los malos resultados?

Son unos resultados malos. Muy malos. Ahora hay que hacer un análisis profundo y pausado. Pero mi compromiso es con Pablo Casado y con el PP de Málaga. Hoy, más que nunca, reitero ese compromiso. Evidentemente, la fragmentación del centroderecha ha sido una de las claves. Pero yo hago autocrítica. Los resultados no han sido buenos. Hay que mirar qué es lo que no se ha hecho bien desde el punto de vista estratégico. El objetivo es conseguir que todo el voto de centroderecha vuelva al Partido Popular. Y hacerlo con fuerza e ilusión, claro.

Más allá de la fragmentación, ¿qué más ha podido fallar?

Hay fallos en la estrategia porque los resultados han sido muy malos. Eso es evidente. Hay que analizar todo lo ocurrido de forma pormenorizada. Mañana hay un comité ejecutivo nacional y yo voy a estar. Mañana (por hoy) voy a estar en Madrid. Habrá reuniones tanto de la estructura autonómica como de la estructura provincial de Málaga y habrá que analizar los resultados. Pero es evidente que son malos. Yo me voy a quedar ahí, a la espera de escuchar a Pablo Casado mañana en el comité ejecutivo. También quiero aprovechar para felicitar al PSOE. Me he mandado mensajes con Ignacio López y vamos a llamarnos.

El PP ha caído a tercera fuerza en Málaga, después de ganar las últimas generales. Usted ha liderado la candidatura. ¿Cuál cree que ha sido su grado de responsabilidad?

Por supuesto que asumo la culpa. Para empezar, le doy las gracias al PP. Tanto por el apoyo como el trabajo realizado por las candidaturas. Pero yo asumo la responsabilidad de los resultados electorales.

¿Teme que los resultados del domingo sean un preludio para las elecciones locales? ¿Cree que son extrapolables?

Lo que hay que hacer es levantarse. Trabajar por conseguir que el votante de centroderecha vuelva al PP. Para eso hay que analizar los resultados y decir las cosas claras. A mí el PP de Málaga me tiene a su disposición.

¿Su voluntad de participar en la campaña de las locales sigue firme?

Sí. Estoy completamente a la disposición del PP de Málaga. Hablé con Patricia Navarro –secretaria general de los populares– para trasladarle que estoy a su disposición. Mi compromiso con Pablo Casado y el Partido Popular de Málaga es firme.

Durante la campaña electoral siempre ha defendido que hablar claro es sinónimo de moderación. ¿Lo mantiene?

Es que no puedo decir más. El resultado es malo, la fragmentación del voto nos ha perjudicado. Yo hago autocrítica.

Con estos resultados, ¿Pablo Casado está legitimado para seguir al frente del PP?

Yo creo que sí. Estoy con Pablo Casado y sigo creyendo al 100% en su proyecto político. Él me va a tener a su lado, partiendo de la base de todo lo que he dicho anteriormente.

¿Pero su paso por la política está ligada a la figura de Pablo Casado?

Yo he dado el salto a la política por Pablo Casado.

¿Y si Pablo Casado no sigue?

Creo que va a seguir. Ahí me quedo.