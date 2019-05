El PP de Málaga cierra filas con Casado pero pide autocrítica

Los populares confían en el tirón de sus candidatos para ganar las municipales.

Tregua momentánea para el presidente nacional del PP, Pablo Casado, que el pasado domingo cosechó los peores resultados para su partido en unas elecciones generales. Ayer, encabezó el comité nacional del PP con todos los barones autonómicos convocados. Entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El resultado, hasta el momento, fue de cierre de filas. Una estrategia que también se sigue por parte de los dirigentes populares. El apoyo a Casado ha sido unánime por parte de los dirigentes locales, como demostró el día de ayer. Eso no quita que haya críticas. Pero los trapos sucios se prefieren lavar donde procede. Y eso es en los órganos internos del partido.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, intervino en la Cadena Ser por la mañana. Preguntado por si su apoyo a Casado permanecía, el regidor levantó el pulgar para arriba. No obstante, De la Torre mostró críticas a la estrategia empleada por la cúpula del partido. Si la derecha está fracturada, el PP desatendió el centro. Al menos, esa es la conclusión que se deduce de sus palabras. «El centro es el espacio que importa y donde tiene que estar la mayoría», dijo. Al PP se le presenta una campaña municipal complicada. Aunque todos los candidatos se precipitan en negar una posible extrapolación de los resultados, el sabor a derrota persistirá. Si no permanece en el recuerdo, ya se encargará de refrescarlo el principal competidor del PP en la provincia, el PSOE. Y no hay que olvidar a Ciudadanos, que tratará de vender a un PP en derrumbe, con el fin de replicar el sorpasso a nivel municipal.

En este contexto, los candidatos y alcaldes lo apostarán casi todo al tirón de su propia marca. Preguntado sobre la posible presencia de Casado, y si veía bien que le acompañara en un mitin de campaña, De la Torre afirmó que «no tengo inconveniente, pero estará muy solicitado». Lo mismo ocurre con el número uno de la candidatura por Málaga, Pablo Montesinos. A pesar de su entrada en política con un cierto sabor amargo, aseguró que cree al 100% en Casado. El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, hizo una breve valoración de los resultados en la noche electoral. Aunque no salió de señalar a la fragmentación del voto en la derecha como el mayor agravio sufrido por el PP. El partido ha convocado para este viernes al comité provincial, donde quiere analizar todo con calma.

Bendodo confía en el valor del PP a nivel municipal. Aseguró que es en esas elecciones cuando más crece el partido. «El PP está en pie», dijo para insuflar motivación a los suyos. En apenas dos semanas, sin tiempo para respirar, comienza una nueva campaña.