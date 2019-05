El actor Salva Reina habla sobre su profesión a un grupo de alumnos de El Pinar

El actor Salva Reina, uno de los intérpretes malagueños del momento y uno de los rostros andaluces más conocidos actualmente en la pequeña y gran pantalla ha visita este jueves las aulas del Colegio El Pinar para hablar ante un centenar de alumnos de último curso de Primaria del 'oficio de actor'.

Una visita que se enmarca en el proyecto de trabajo constructivista que desarrollan los estudiantes de este centro educativo situado en Alhaurín de la Torre y que se basa en el mundo del teatro, el cine y la interpretación.

Partiendo de este hilo conductor, los jóvenes han tenido la oportunidad de aproximarse en clave interna y cercana; y más allá de la típica pose de 'glamour', a una profesión poco conocida por el público; un oficio visto en primera persona a través de la experiencia de un 'currante' de la escena.

En un tono de absoluta cercanía y desenfado, Reina trasladó a los estudiantes decenas de anécdotas de rodajes, representaciones y estrategias de trabajo que rodean a todo actor, haciendo ver que cada profesional suele contar con sus propios recursos; y dejando claro que cada papel al que se enfrenta "supone un reto".

De hecho, llegó a asegurar que "no hay ocasión en la que no se ponga delante de una cámara o se suba a un escenario sin pasar nervios". "Si os dijera lo contrario, os estaría mintiendo y tampoco tengo ningún truco especial para enfrentarme a ello. Lo asumo, sigo adelante y al final desaparecen solos", indicó entre risas.

Igualmente, el actor de series como 'Allí Abajo' o 'Sabuesos' y de películas como 'La Isla mínima' o 'El Intercambio', habló de su primeros papeles, de lo complicado de sus comienzos en el mundo artístico y de las exigencias de mantenerse siempre activo y no relajarse demasiado ante los éxitos, los logros y las alabanzas.

"En este oficio, no puedes quedarte sentado esperando a que te llamen. Debes ser tú el que te crees tu propio trabajo", siguió explicando; al tiempo que también comentó su experiencia como emprendedor al frente de la sala 'Cochera Cabaret', de la que es socio principal; un teatro/escena que arrancó como proyecto personal con mucho mimo y entusiasmo y que continúa teniendo un gran tirón entre el público malagueño.

Como no podía ser de otra forma, rememoró sus años de formación en el colegio y lo que aquella etapa supuso en la forja de su personalidad: "Este tiempo es único y la recomendación que os puedo hacer es que sacáis el máximo partido a estos años de aprendizaje y, lo que es más importante, que os divirtáis".

A continuación y a preguntas de los chavales sobre cómo empezó a interesarle el teatro, sus inicios como actor y otras cuestiones de su carrera explicó que siempre que podía participaba en las funciones que se organizaban en el centro o en actividades que tenían que ver con espectáculos, comedias o representaciones.

"He hecho de todo. Allí donde había una oportunidad, iba a por ella. No es fácil hacerte un camino y considero una suerte poder ganarme la vida con lo que me apasiona, la interpretación", siguió explicando Reina, quien ante la insistencia de los alumnos por saber más de sus comienzos y la remuneración, comentó: "Mi primer papel pagado en Málaga fue hacer de Papá Noel en la puerta de El Corte Inglés".

Para el intérprete una de las cualidades más destacadas y que no pueden fallar en un actor es la "generosidad"; entendida como la capacidad de saber "mantenerte tú en un segundo, tercer o cuarto plano porque lo importante siempre es la historia y no tu lucimiento. Eso lo tienes que tener claro. Te debes al público y formas parte de una obra en la que se cuenta algo, que es la narración. Tú estás ahí para hacerlo llegar, nada más".

Finalmente y tras saciar el interés de los alumnos en cuestiones como cuál era el lugar más raro donde había rodado, Reina les animó a no escoger su camino en la vida en base a lo que pueda tener más o menos posibilidades o mejores o peores salidas, si no a "aquello que realmente os guste y con lo que disfruten, pues si es así, todo lo demás vendrá por si sólo".