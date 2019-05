Denuncian el sistema de propuestas para condecorar a policías nacionales de Málaga

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado el sistema por el que la Comisaría Provincial de Málaga propone condecorar a los agentes que han protagonizado servicios destacados durante el último año o incluso a aquellos que cumplen los requisitos por años de servicio y número de felicitaciones públicas. Según fuentes de esta organización, hay policías con servicios «de gran impacto social» que ni siquiera han pasado el primer filtro de candidatos que el alto mando y los sindicatos representativos valoran en unas reuniones a las que no han sido invitados los representantes de Jupol. «Somos con diferencia el sindicato con mayor número de afiliados de la provincia y no sólo no nos han convocado, sino que no nos justifican por qué no podemos asistir», aseguran antes de añadir que intuyen que la respuesta es que Jupol no cuenta por ahora con representación en el Consejo de Policía. Aún así, recuerdan que actualmente cuentan con más de 1.100 afiliados y son «con mucha diferencia» el sindicato más importante de la Policía Nacional en Málaga.

Un portavoz de Jupol explica que esa incomparecencia les impide informar a sus afiliados sobre el estado de sus candidaturas a las medallas al mérito policial y no entienden cómo los sindicatos que sí participan en ese proceso están de acuerdo en que no estemos en esas reuniones: «Sabemos por el boca a boca que hay una lista con los nombres de los compañeros que han pasado los primeros cortes, aunque nos sorprende que en ella no estén los protagonistas de muchísimo impacto como el rescate de la niña que presuntamente iba a ser arrojada desde un décimo piso por su propia madre».

Para los representantes de Jupol, que esperan que en esta situación no tenga nada que ver el hecho de que muchos agentes pertenezcan a este nuevo sindicato, tampoco es comprensible que, según la información que les llega, apenas haya «seis o siete agentes» de Atención Ciudadana (radiopatrullas y Sala 091) que hayan accedido a una propuesta de reconocimiento al mérito policial o incluso que haya policías que cumplen con los requisitos para recibir un reconocimiento a su trayectoria (10 años de servicio y 20 felicitaciones públicas) que superan con creces el requisito (más de 10 y 40 felicitaciones) y no hayan sido propuestos. «No sólo se las merecen, sino que con estos reconocimientos los policías pueden acceder a nuevas oportunidades como la petición de nuevos destinos», explican.