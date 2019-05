"Me preocupa que el discurso de Vox contagie al PP y a Cs en Málaga"

Zorrilla lidera la lista de la confluencia con Podemos para las elecciones municipales del 26 de mayo. En esta entrevista, repasa los principales temas de la agenda del Ayuntamiento: "Mi primera medida si soy alcalde será aprobar un plan para dar empleo a dos mil personas en dos años, hemos pedido esto hasta la saciedad"

Eduardo Zorrilla, actual portavoz de IU-MpG en el Consistorio y número uno de Adelante Málaga para las elecciones del próximo 26 de mayo, considera que el tiempo de Francisco de la Torre al frente del equipo de gobierno está agotado y cree que puede haber suma suficiente para que haya una mayoría de izquierdas tras los comicios. Su primera medida si es alcalde será impulsar un plan para que trabajen dos mil personas.



¿Qué supone ser ya, de forma oficial, el número uno de Adelante Málaga en las locales?

Pues supone un reto, no es nuevo, ya me presenté como candidato a la Alcaldía en 2015, pero en esta ocasión no miento si digo que lo afrontamos con más ilusión si cabe, porque creo que las elecciones están más abiertas que nunca y tenemos posibilidades reales y palpables de poder cambiar el gobierno de esta ciudad y hacer un gobierno progresista.

¿Cómo van las encuestas?

Nosotros no encargamos encuestas propias, no manejamos tanto dinero como otros. Sí sabemos de esas encuestas y de las recientes, aunque no extrapolables al 100%, que son las generales y las andaluzas, los vaticinios son muy buenos. Las encuestas nos han dado, todas las últimas desde que se pregunta por la unión de Podemos e IU, entre cinco y seis concejales; y las autonómicas nos daban seis, cuando se extrapolaban a Málaga capital, y las generales nos han dado cinco, cerca de seis. No son extrapolables al 100%, pero sí marcan una tendencia clara, y además en una ciudad grande como Málaga, históricamente se demuestra en los datos, la tendencia general influye mucho en las generales.

¿Qué balance hace del gobierno de De la Torre en estos últimos cuatro años?

Han sido cuatro años en blanco, de parálisis de la ciudad, de evidencia de la carencia absoluta de un proyecto de ciudad para Málaga por parte de Paco de la Torre y del PP. Es un modelo de la ciudad escaparate, hace aguas por todos lados.

Parece que el centro tiene un problema de modelo turístico...

Sí, pero no diría que sea específico. Digamos que en el Centro es donde se manifiesta porque se concentran todos estos problemas. Pero es un problema global de Málaga, de modelo de ciudad, de una ciudad enfocada al turismo, cada vez más de baja calidad, y mientras otras ciudades corrigen los defectos que produce ese modelo, nosotros caminamos todavía alegremente hacia el precipicio. Ruido, alojamientos turísticos, con los problemas de convivencia que generan que, a su vez, agravan los problemas de acceso a la vivienda con la subida de precios de alquiler, la movilidad, los patinetes, la privatización del suelo público, la privatización del suelo público excesiva por parte de la hostelería, es un problema de toda la ciudad que se manifiesta muy claramente en el Centro y en algunas otras áreas también.

Tras lo de Villa Maya y La Mundial, ¿piensa que hay modelo urbanístico en Málaga?

En Málaga el único modelo que existe ha sido un administrador de los intereses inmobiliarios de los especuladores. Cualquier especulador que llega a Málaga se dirige a la Gerencia y allí pues le gestionan ese proyecto, no hay un proyecto propio de ciudad, vamos a golpe de convenio, se excepciona el plan general, es simplemente un documento plagado de excepciones como las de Hoyo de Esparteros, Martiricos, La Térmica, Repsol, etcétera.. y todo esto acompañado de un desprecio monumental al patrimonio histórico de Málaga. Se deja que se caiga, se anima muchas veces a los promotores a demoler edificios históricos como ha pasado en La Mundial, y ha pasado en Villa Maya, que han sido los propios responsables políticos, no los técnicos, cuidado, los que han animado en un caso a que se buscara una firma de prestigio, para hacer más fácil la demolición de La Mundial y encajar un edificio de diez plantas, y en el caso de Villa Maya animaron directamente a que se demoliera el edificio.

Avanza la municipalización de Limasa. ¿Les gusta el modelo?

Nos gusta si luego se gestiona bien. Somos la única fuerza que lo ha defendido siempre, la municipalización de Limasa, hace posible una gestión eficiente con más medios técnicos y humanos, y una gestión más transparente y participativa, pero ser pública no significa que esté bien gestionada, se puede gestionar bien, mal o regular. Esperemos que sea eficiente, con criterios ambientales, que mejore el reciclado y haya participación ciudadana en ese Consejo de Administración.

Los conflictos de bomberos y de la Policía Local parecen no tener solución...

Sí tienen solución, empezar a negociar. Ambos problemas son la muestra más evidente de la incapacidad actual del alcalde y del PP para solucionar los grandes problemas de Málaga. Los bomberos plantean medidas de cajón, adaptarnos a la Ley de Emergencias andaluza y la reclasificación de acuerdo a esa ley, de obligado cumplimiento; renovar un reglamento franquista es de cajón o la regulación racional de las horas de trabajo, somos una de las ciudades en las que más horas hace en este sentido y más medios técnicos y humanos para mejor seguridad. Y en la Policía Local lo mismo. Dieciséis horas de trabajo la Policía Local en Semana Santa no se sostiene. Se quiere regular eso a base de horas extra y ello no se arregla así, sino con una gestión más racional con la jornada de trabajo y ampliación racional de la plantilla.

¿Qué hay que hacer con Urbanismo? ¿Qué valoración hace de que dos ediles sean investigados?

A Urbanismo hay que darle un cambio radical, es el principal organismo gestor de Málaga, e inversor, una macroestructura que creció mucho durante el boom, se ha convertido en un organismo administrador de los intereses inmobiliarios sin un proyecto de ciudad y abandonando una de las competencias esenciales de un Ayuntamiento, la disciplina urbanística. El problema es que se ha abandonado esta, es una potestad reglada y obligatoria, el Ayuntamiento no puede decidir cuándo y a quién sanciona en función de criterios electoralistas o clientelares o de otro tipo, tiene que hacer cumplir la ley y a todos por igual. Hay que cambiar la concepción, con un proyecto de ciudad, dotar de medios humanos y de inspección con una recomposición de la plantilla. En cuanto a los concejales, me refiero a las responsabilidades políticas, porque las judiciales€ estos concejales siguen investigados. En unos casos hay peticiones de tráfico de influencias, ya de por sí un delito bastante grave, y en otros casos son otros delitos como prevaricación, malversación, etcétera. Será el juez el que dictamine en su momento. Concejales que están bajo sospecha, investigados judicialmente por graves delitos en el ejercicio de sus cargos no pueden seguir en esos cargos. Y el alcalde es responsable por mantenerlos, reforzarlos y premiarlos con mejores puestos.

¿Le preocupa la llegada de Vox al Consistorio?

De entrada no me gusta que una fuerza que plantea una involución democrática y un recorte en libertades en derechos, en la igualdad de la mujer, de las personas homosexuales, de discriminación y odio al extranjero, forme parte de las instituciones. Si los ciudadanos lo votan, entrarán. Más que la entrada de Vox, que va a ser residual, y en las municipales lo será más, sin candidatos conocidos y con muchos votos de vuelta al PP, me preocuparía más que ocurra como ha ocurrido en España, que el discurso de Vox contagie a los partidos de la derecha, Ciudadanos y PP.

¿Cuál será su primera medida como alcalde?

La primera medida tendrá que ver con el empleo. Hemos reclamado hasta la saciedad planes municipales de empleo, no sólo no lo ha hecho sino que este año se ha desechado un plan financiado por la Junta para que pudieran trabajar casi 700 personas, un trabajo temporal que alivia la situación económica de esas personas y familias, completa en muchos casos los requisitos para acceder a una prestación, da formación y repercute en tareas que benefician a la comunidad. Un plan así pondríamos en marcha. Nosotros habíamos presupuestado y garantizado un plan para dar empleo a dos mil personas en dos años.