De la Torre se compromete a poner en marcha un programa para combatir la soledad

El alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha propuesto un plan para que personas mayores compartan vivienda con los jóvenes y, además, ha abogado por tener la tecnología como aliada para combatir la soledad para lo que ha propuesto un sistema de videoconferencia grupal a través de la televisión.

De la Torre, en rueda de prensa, ha detallado que el programa 'Acompaña2', de acompañamiento para personas mayores que vivan solas, facilitará, entre otros, que puedan compartir vivienda con jóvenes en régimen de alquiler a precios asequibles o incluso gratuitamente --en relación con la función del nivel de renta de ambos--.

Así, ha recordado que en Málaga puede haber unos 20.000 mayores solos, que "no quieren decir que vivan aislados plenamente", sino que "su familia puede visitarles y estar al tanto, pero también, en algunos casos, puede ocurrir que la visita no se produce con la asiduidad deseable o deseada y que la soledad esté afectando desde el punto de vista psíquico a los mayores".

"La soledad no es buena, el no poder hablar con nadie o no intercambiar impresiones sobre la actualidad local, nacional o la vida de la ciudad", ha dicho. Por ello, ha continuado, además de programas puestos ya en marcha, "queremos ir más lejos".

"Se trata de unir a personas, de fomentar lazos entre los mayores y los jóvenes, de modo que se generen experiencias positivas de acompañamiento y convivencia de las que ambas generaciones puedan beneficiarse mutuamente", ha destacado.

Ha explicado que los jóvenes y mayores que se inscriban en este programa podrían beneficiarse de los descuentos e, incluso, gratuidad en parte de la oferta cultural y de ocio municipal, de modo que puedan disfrutar conjuntamente de conciertos, teatro y otras actividades.

"Esa compañía mutua, ese sumar ventajas de uno y otro es un tema muy interesante, pero hay que hacerlo bien" en relación con buscar los perfiles, ha afirmado De la Torre.

Además, ha subrayado que intensificarán las campañas informativas para prevenir la soledad y el aislamiento de los mayores, estimulando además un variado programa de voluntariado, a través de asociaciones especializadas, para ofrecer acompañamiento y facilitar el descanso a cuidadores y familiares.

De igual modo, ha añadido que fomentarán acciones para mejorar su calidad de vida, "poniendo en marcha servicios complementarios a los ya existentes de ayuda y comida a domicilio y apoyo a reparaciones domésticas, apoyo psicosocial, quiropodia, peluquería, manicura y apoyo los cuidadores", al tiempo que ha incidido en la creación de un plan 'Antena' para detectar cambios significativos en las rutinas que hagan sospechar de alguna incidencia, permitiendo una rápida actuación.

Tecnología

Otro de los aspectos que ha destacado De la Torre ha sido las nuevas tecnologías, reforzando talleres formativos y esparcimiento, incorporando nuevas actividades y contenidos atendiendo a las peticiones recogidas, informando del proyecto para la Tramitación Electrónica de Mayores Empoderados, a través del cual los alumnos de institutos visitarán de manera altruista los centros de mayores para ofrecer nociones básicas sobre administración electrónica.

También ha apostado por la creación de una plataforma que permita con la televisión hacer conexiones de varios amigos: "Los mayores solos pueden conectarse desde su propia casa para cambiar impresiones". "Tenemos la tecnología y la voluntad para hacerlo", ha afirmado.

Asimismo, ha apostado por implementar la formación centrada en las nuevas tecnologías, redes sociales y terminales electrónicos en los telecentros de los distritos.

Ejercicio y movilidad

De la Torre, que ha comparecido en la puerta del Centro de Envejecimiento Saludable, ha recordado las acciones llevadas a cabo en relación con políticas de mayores, resaltando, de igual modo, las actividades de envejecimiento activo y saludable.

Para ello, ha continuado, es importante la actividad física y "es muy bueno que la ciudad no tenga barreras. En suma, una ciudad que sea cómoda para poder desplazarse con seguridad en ella y que tenga recorridos atractivos".

"Todo para que los mayores, cada vez, estén más convencidos de que la buena salud se basa en el ejercicio físico y que la salud mental va también, previamente acompañada, del ejercicio y la salud física", ha remarcado, por lo que "se va a seguir haciendo un esfuerzo esencial e importante".

De la Torre ha afirmado que quieren "utilizar todas las posibilidades tecnológicas, porque Málaga es una ciudad innovadora, para en este camino ofrecer la máxima calidad de vida a los mayores de Málaga".

MOVILIDAD

De la Torre, asimismo, ha apostado por potenciar los programas plurianuales de ayudas municipales para la implantación de ascensores en edificios con más de cuatro plantas en los que residen personas mayores o con movilidad reducida con el objetivo de seguir mejorando su calidad de vida.

También ha indicado que ampliarán el programa que actualmente se lleva a cabo desde el Ayuntamiento en coordinación con los centros de salud de la ciudad para promover la práctica deportiva y reforzarán las acciones en materia de prevención de caídas en pacientes con osteoporosis o mayores con movilidad reducida, así como actividades dirigidas a la rehabilitación de personas con dolencias cardíacas.

El candidato 'popular' a la reelección, de igual modo, ha afirmado su compromiso para mantener las ayudas al pago del IBI dirigidas, entre otros, a mayores de 50 años y ha recordado la reciente ampliación de las condiciones de acceso a la tarjeta de jubilado de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), de manera que todos los pensionistas que perciben hasta 850 euros --1.700 euros si son ingresos conjuntos-- pueden viajar gratis en los autobuses municipales, al tiempo que el abono mensual para el resto de pensionistas situados entre 850 y 1.200 euros se ha reducido a diez euros.

Otras iniciativas

Por otro lado, ha incidido en el envejecimiento activo para "sumar la oferta deportiva e impulso a la actividad física con lo que los centros de salud, en esta materia, recomiendan". "Prevenir es mejor que curar", ha advertido.

Además, ha recordado que el Consistorio ya puso en marcha el pasado año un campaña y editó unas guía para recopilar medidas y recursos que pueden beneficiarse los mayores. También ha hablado de las ayudas al alquiler; además de las tarifas reducidas para el acceso a los teatros municipales y a museos; los talleres y el programa de participación y apoyo al tejido asociativo de mayores, entre otras iniciativas.